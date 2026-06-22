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У опытных садоводов не бывает кислой смородины: одна июньская подкормка превратит ягоды в сахарные шары

Садоводство

Смородина требует внимания именно сейчас — в фазе налива ягод. Садоводы часто совершают ошибку, перекармливая кусты в погоне за размером плодов. Лишний азот превращает вашу грядку в джунгли из бесполезной ботвы, оставляя куст без вкусного урожая. Оставьте аммиачные удобрения до весны — природа сейчас требует иного.

Черная смородина
Фото: https://pixabay.com by neelam279 is licensed under Free
Черная смородина

Базовые принципы питания смородины

Растение в период плодоношения нуждается в калии и фосфоре. Минеральные смеси здесь работают как фундамент для здоровья, но органическое земледелие дает более предсказуемый результат. Копать под кустами нельзя — вы повредите поверхностные корни. Лучше аккуратно замульчируйте почву, как описано в руководстве по принципам природного земледелия.

"Смородина в июне работает на урожай. Если переборщить с органикой, ягода станет водянистой и быстро сгниет. Зола тут выступает как регулятор калийного обмена", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru агроном Ольга Семёнова.

Натуральный коктейль для сахаристости

Секрет сладкой ягоды — перебродивший коровяк. Разведите навоз водой в пропорции 1:10. Добавьте стакан древесной золы на ведро смеси. Вносите под каждый куст строго по ведру готового раствора. Важное условие успеха — влажная земля. По сухой почве полив запрещен — сожжете корневую систему.

Ингредиент Эффект
Коровяк (настой 1:10) Питательная база и рост массы
Древесная зола Накопление сахаров и защита от грибка

Альтернативный вариант — использовать "зеленую бродилку" из сорняков и крапивы. Этот состав обеспечит куст микроэлементами без риска жирования побегов. Помните: сбалансированное питание ягодных - залог сладости, а не кислоты.

"При дефиците калия растение сбрасывает завязи. В июне такие подкормки критически важны для формирования плотности кожицы ягод", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по ягодным культурам Екатерина Данилова.

Рекомендации опытных агрономов

Защита урожая начинается с контроля вредителей. Если вы видите, что ягоды краснеют или сохнут раньше срока, проверьте куст на наличие огневки, как сказано в методах борьбы с вредителями крыжовника и смородины. Бдительность в июне сэкономит вам ведро ягоды в июле.

"Органические настои работают медленнее минеральных нитроаммофосок, но они не убивают почвенную микрофлору, что важно для долголетия куста", — констатировал в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Ответы на популярные вопросы о подкормке

Можно ли заменить коровяк на куриный помет?

Да, но дозировку нужно уменьшить вдвое, так как помет — сильный концентрат.

Почему именно зола, а не калийные удобрения из магазина?

Зола содержит комплекс микроэлементов, которые лучше усваиваются вместе с органическими кислотами настоя.

Как понять, что смородина перекормлена азотом?

Листья становятся темно-зелеными, крупными, а побеги — мощными, но ягода на кусте получается кислой и мелкой.

Можно ли поливать смородину дождем?

Да, июньские ливни полезны, но если почва стала болотом, внесение любых удобрений лучше отложить до просыхания верхнего слоя.

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Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова, почвовед Игорь Лыткин
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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