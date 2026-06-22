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Пока на листьях нет пятен, время ещё есть: фитофтора становится опаснее всего до первых признаков

Садоводство

Фитофтороз остается главной угрозой для пасленовых культур. Этот микроорганизм способен уничтожить посадки за считанные дни при совпадении высокой влажности и прохладных ночей. Успех борьбы зависит не от количества опрыскиваний, а от понимания биологии возбудителя и чистоты почвы на участке.

Томаты на ветке
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Томаты на ветке

Биология и признаки заражения

Возбудителем болезни является псевдогpиб Phytophtora. Он поражает ткани изнутри, продвигаясь по сосудистой системе растения. Первые симптомы обычно проявляются на нижнем ярусе листьев. Это водянистые пятна с белесым налетом на обратной стороне пластины. Со временем пораженные участки высыхают и коричневеют.

На плодах инфекция концентрируется у плодоножки. Бурая гниль быстро захватывает всю поверхность томата, превращая его в мягкую массу. Споры распространяются через воздух, воду и садовый инструмент. Идеальные условия для вспышки — влажность выше 80% и температура около 15–20 градусов.

"Фитофтора — это индикатор ошибок в агротехнике. Если кусты стоят в густых зарослях и постоянно мокнут от конденсата, никакая химия не удержит болезнь долго", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Профилактика в грунте и теплице

Здоровый сад строится на принципе исключения факторов риска. В теплицах необходимо обеспечить сквозное проветривание в течение дня. Мульчирование поверхности сеном или соломой создает барьер между почвой, где зимуют споры, и листьями. Это также помогает избежать растрескивания помидоров из-за перепадов влажности.

Важно выбирать ранние сорта, которые успевают отдать урожай до массового распространения патогена в августе. Дистанция между растениями должна быть не менее 50 сантиметров. Нижние листья, касающиеся земли, следует удалять. Полив проводится строго под корень в вечерние часы.

Метод Результат
Мульчирование Блокирует выход спор из земли
Проветривание Снижает влажность воздуха в зоне роста
Пасынкование Улучшает вентиляцию формируемых кустов

Препараты для защиты растений

Агрохимические средства работают эффективно только на стадии профилактики. Если болезнь уже проявилась визуально, уничтожить ее внутри растения невозможно. Использование специализированных средств позволяет лишь затормозить процесс, чтобы успеть собрать созревшие плоды.

Для защиты открытого грунта применяют составы на основе мандипропамида или хлорокиси меди. Эти вещества создают защитную пленку на поверхности листьев. Биологические методы, включая сенную палочку и триходерму, эффективны при регулярном использовании с начала высадки рассады. Они подавляют патогенную флору естественным путем.

"Народные рецепты вроде йодных сеток или кефира — это лотерея. Настоящая защита требует системного подхода с использованием правильных подкормок для иммунитета", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Восстановление почвы после сезона

Осенью почва требует глубокой санации. После удаления ботвы грядки проливают препаратами, содержащими живые бактерии или грибы-антагонисты. Это помогает восстановить плодородие и очистить грунт от остатков инфекции. В теплицах рекомендуется заменять верхний слой земли каждые три года.

Хороший результат дает посев сидератов сразу после уборки урожая. Горчица или белая редька выделяют фитонциды, которые подавляют развитие фитофторы. Весной эти растения заделывают в почву, что улучшает ее структуру и питательный состав. Дополнительное внесение удобрений поможет растениям в следующем сезоне.

"Мертвая земля без микрофлоры — рай для патогенов. Оставлять голый грунт на зиму нельзя, его нужно заселять полезными бактериями", — объяснил в интервью Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Ответы на популярные вопросы о фитофторе

Можно ли использовать больные томаты в пищу?

Плоды с внешними признаками гнили есть нельзя. Если пятна небольшие, споры и токсины уже распределены по всему плоду через сосудистую систему.

Поможет ли обработка почвы весной?

Да, но начинать ее нужно за месяц до высадки рассады. Бактериям требуется время для активации и борьбы с вредными организмами в грунте.

Почему фитофтора появляется в сухую погоду?

Обычно это связано с обильными утренними росами или резкими перепадами температур, которые провоцируют выпадение капельной влаги на листьях.

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Экспертная проверка: специалист по овощным культурам Алексей Данилов, агроном Ольга Семёнова, почвовед Игорь Лыткин
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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