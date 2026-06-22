Крыжовник краснеет раньше срока не просто так: невидимый вредитель уже хозяйничает внутри ягод

Раннее покраснение ягод крыжовника и смородины сигнализирует о нападении огневки. Личинки выедают плоды изнутри, лишая садовода урожая. Использование токсичных препаратов в период созревания исключено, поэтому ставка делается на проверенные механические и природные методы защиты кустарников.

Фото: commons.wikimedia.org by Brass hat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Крыжовник

Биологический механизм защиты

Огневка откладывает яйца в цветки. Вылупившиеся гусеницы окутывают завязи паутиной, заставляя их созревать преждевременно. Если ягоды крыжовника краснеют в начале лета, внутри гарантированно находится вредитель. Химическая атака в этот момент отравит плоды, поэтому садоводы выбирают превентивное отпугивание бабочек.

"Горчица работает за счет резкого запаха и жжения. Бабочка просто не воспринимает обработанный куст как место для кладки яиц. Но помните: контакт с раскрытым цветком может обжечь пчел, поэтому работаем только по завязям", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Природное земледелие учит: почва под кустами — это колыбель вредителя. Куколки зимуют в верхнем слое грунта. Удаление падалицы и рыхление приствольных кругов осенью нарушает цикл развития насекомого. Зимой мороз уничтожает незащищенных куколок, снижая популяцию на следующий сезон без применения агрессивной химии.

Рецепт горчичного концентрата

Для приготовления рабочего раствора требуется 100 граммов сухой горчицы и 10 литров горячей воды. Смесь настаивают 24 часа. После фильтрации жидкость готова к опрыскиванию. Важно использовать настой сразу, так как летучие вещества быстро испаряются, теряя свои защитные свойства против крыжовниковой вредительницы.

Метод воздействия Результат для вредителя Горчичный настой Дезориентация бабочек и отпугивание от куста Сбор ягод-индикаторов Физическое удаление личинок до их ухода в почву Осенняя перекопка Вымерзание куколок в зимний период

"Сухое опыление порошком малоэффективно, его слишком быстро сдувает ветром. Только жидкая фракция обеспечивает плотное сцепление с поверхностью листа и завязи", — отметил эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Календарь садовых работ

Первое опрыскивание проводят через 7 дней после завершения цветения. В этот момент завязи достигают размера горошины. Чтобы удобрение крыжовника и профилактика прошли успешно, вторую процедуру повторяют через неделю. Это закрывает окно максимальной активности насекомых.

Если вредитель уже проник внутрь, внешние обработки становятся бесполезными. В июле фокус внимания смещается на органическое удобрение, которое поможет растению восстановить силы после атаки. Удаление всех подозрительных, окрасившихся раньше срока плодов — критическая задача для сохранения остатков урожая и чистоты сада на будущий год.

"Народные средства вроде золы часто не справляются из-за низкой концентрации эфирных масел. Горчица в этом плане — тяжелая артиллерия. Если ситуация критическая, добавляйте в настой лепидоцид для биологического удара", — подчеркнула фитопатолог Наталья Дроздова.

Ответы на популярные вопросы об огневке

Можно ли обрабатывать кусты во время цветения?

Нет, это погубит пчел и снизит количество завязей. Горчичный раствор агрессивен для насекомых-опылителей. Дождитесь опадания лепестков.

Поможет ли обычный табак или зола?

Эти средства работают слабо. Они могут слегка отпугнуть взрослую особь, но горчичный настой создает более стойкий защитный барьер на поверхности растения.

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