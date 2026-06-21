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Больше никаких мелких ягод: простой метод ухода, который реанимирует клубничную грядку

Садоводство

Когда последние ягоды клубники отправляются в корзину, многие дачники совершают стратегическую ошибку — оставляют грядки в покое до осени. На деле же именно в конце июня кусты начинают невидимую работу по формированию почек, которые станут основой для сборов в будущем периоде. Если игнорировать этот этап, растение потратит все ресурсы на выживание в зарослях старой листвы и бесконечных усов, вместо того чтобы копить силы для роста.

Урожай клубники в руке
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Урожай клубники в руке

Санитарная стрижка без фанатизма

Приступать к чистке плантации стоит через несколько дней после финального сбора ягод. Главный инструмент здесь — острый секатор, а не коса. Полное скашивание листвы под корень — радикальный метод, который оправдан только при тотальном заражении вредителями. В остальных случаях такая процедура вводит куст в состояние стресса: ему приходится в экстренном порядке наращивать зеленую массу, расходуя запас питательных веществ, отложенных для цветочных почек.

"Обрезка должна быть точечной. Удаляются только покрасневшие, сухие или покрытые пятнами листья, а также все лишние усы. Растение воспринимает усы как способ размножения и отдает им лучший сок, обделяя основные рожки. Если посадочный материал не требуется, отсекать побеги нужно безжалостно", — объяснил в беседе с Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Важно оставить центральные молодые листочки нетронутыми. Они работают как естественные солнечные батареи, обеспечивая корень необходимой энергией. Клубника, избавленная от балласта старой листвы, начинает дышать и быстрее переходит к фазе накопления внутренних резервов.

Восстановление ресурса почвы

После обрезки земля вокруг кустов часто оказывается утоптанной и плотной. Это перекрывает доступ кислорода к корням. Рыхление междурядий на небольшую глубину помогает исправить ситуацию, но действовать нужно аккуратно, так как корневая система клубники залегает близко к поверхности. В этот момент грядкам необходима серьезная поддержка в виде минеральных или органических составов.

Тип воздействия Результат для растения
Азотные компоненты Формирование здорового листового аппарата
Фосфор и калий Закладка почек и укрепление иммунитета корней

"Многие забывают, что после плодоношения дефицит микроэлементов становится критическим. Внесение комплексного удобрения, например аммофоски, — это не просто решение сиюминутной задачи, а программирование на успех. Без достаточного питания куст уйдет в зиму ослабленным, и никакие весенние подкормки ситуацию уже не спасут", — отметил в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Тот самый секрет кроется в сочетании рыхления, питания и последующего обильного полива. Вода доставит гранулы или растворы точно к цели. Если дожди обходят участок стороной, поливать плантацию придется регулярно до конца сезона, не допуская пересыхания грунта.

Защитный барьер и водный баланс

Очищенная и накормленная клубника становится легкой добычей для патогенов, если не выстроить защиту. Обработка препаратами на основе меди помогает купировать развитие грибковых заболеваний, которые часто активизируются в середине лета. Тщательное опрыскивание проводят в сухую безветренную погоду, уделяя внимание не только верхней, но и нижней стороне оставшихся листьев.

Финальным аккордом выступает мульчирование. Слой органики в междурядьях удерживает влагу и подавляет рост сорняков, превращая огород в саморегулирующуюся систему. Со временем этот вариант укрытия перегнивает, давая почве дополнительный гумус.

"Земля не должна оставаться голой. Мульча из соломы или подсушенной травы — это лучший способ сохранить активность почвенной биоты. Когда грунт под таким одеялом остается влажным и прохладным, корни развиваются в идеальных условиях, что напрямую влияет на качество будущих ягод", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

На деле же выходит, что системный подход экономит время садовода. Вместо борьбы с болезнями и спасения засохших кустов весной, достаточно один раз грамотно обработать грядки летом. Каждое точное действие сейчас избавляет от тяжелого труда в будущем.

Ответы на популярные вопросы о клубнике

Нужно ли обрезать усы у ремонтантной клубники в июне?

Для ремонтантных сортов стратегия иная. Если вы ждете вторую волну урожая в конце лета, усы нужно удалять максимально оперативно, чтобы куст не распылял энергию. Обрезку листьев у таких видов проводят только в случае их явного повреждения или болезни.

Можно ли использовать свежий навоз для подкормки после сбора ягод?

Использование свежей органики опасно. Высокая концентрация азота и риск ожога корней могут погубить посадки. Лучше использовать перегной или травяной настой. Это более безопасный и эффективный способ вернуть плодородие без риска для растений.

Как понять, что клубнику пора пересаживать на новое место?

Средний срок жизни плантации составляет 3–4 года. Сигналом становится измельчание ягод при полноценном уходе и выпирание корневой шейки над поверхностью земли. Старые кусты теряют продуктивность, поэтому важно своевременно обновлять участок, выбирая качественный вариант из свежих розеток.

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Экспертная проверка: садовник-практик Сергей Михеев, агрохимик Роман Едигаров, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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