Не обрезали малинник в апреле? В июне ещё не поздно: как увеличить будущий урожай с помощью секатора

Обрезка малины в июне — повод для бесконечных споров. Одни садоводы считают процедуру необходимой, другие боятся навредить кустам. Истина проста: летняя формировка — это не каторга, а сотворчество с природой. Грамотное вмешательство снимает с малинника лишнюю нагрузку и направляет силы растения на налив ягод.
Смело вырезайте побеги, уже отдавшие урожай в прошлом сезоне. Эти "ветераны" легко узнаются по сухой, ломкой коре и отсутствию свежих листьев. На изломе такие ветки имеют тусклый, безжизненный цвет. Они — лишний балласт. Они загущают грядки и закрывают свет молодым побегам замещения.
"Старые отплодоносившие побеги нужно удалять полностью, вровень с землей. Не оставляйте пеньков — они становятся идеальным домом для вредителей и болезней", — отметил агроном-консультант Ольга Семёнова.
Заодно проредите базальную поросль. Тонкие, слабые "детки", вылезающие прямо из корней, крадут питание у основных кустов. Чем свободнее продувается малинник, тем меньше шансов разгуляться грибковым инфекциям. Подробнее о защите растений читайте в материале про совместимость культур на участке.
Острота секатора — закон. Рваный срез заживает долго, становясь открытыми воротами для инфекции. Инструмент должен работать чисто. Избавляйтесь от мелкой поросли сразу, не давая ей вытягивать соки из куста. Как и в случае с обрезкой жимолости, здесь важна последовательность.
"Прищипывание верхушек нужно проводить крайне аккуратно. Мы стимулируем рост боковых веточек, но важно не перестараться — работайте только со здоровым, мощным приростом", — подчеркнул специалист по овощным культурам Алексей Данилов.
Срезы присыпьте золой для дезинфекции. Сразу выносите срезанные части с участка — не превращайте малинник в склад органического мусора. Про чистоту почвы и борьбу с сорняками без химии читайте в статье про чистые грядки.
|Прием
|Влияние на урожай
|Удаление старых побегов
|Улучшение светового режима
|Прореживание поросли
|Распределение питания на ягоды
Обрезка в июне — лишь половина успеха. Растению нужны ресурсы для формирования нового урожая. Если в апреле почва была переувлажнена, кусты могут отставать в развитии. Помогите им раствором куриного помёта (1:20). Поливайте под корень, избегая попадания на листья.
Подобный подход к питанию напоминает правила для других культур, например, как в случае с подкормкой томатов. При правильном уходе даже с опозданием в сроки садовод получает отличный результат. О других секретах ягод узнайте из гида по выращиванию голубики.
"Малина благодарно откликается на органику. Главное правило — не лить под корень концентрат, который сожжет тонкие всасывающие корешки", — пояснила специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова.
Оптимально завершить до середины июня, пока растение активно наращивает зеленую массу.
Нет, срезайте вровень с поверхностью почвы, чтобы не плодить инфекции.
Обязательно. Полив поможет раствору питательных веществ быстрее достигнуть корневой системы.
Это лучшая профилактика грибковых заболеваний за счет улучшения проветривания и доступа солнца.
Создание ярких зимних напитков требует филигранного подхода к ингредиентам, где даже крошечная погрешность способна изменить финал всей заготовки.