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Не обрезали малинник в апреле? В июне ещё не поздно: как увеличить будущий урожай с помощью секатора

Садоводство

Обрезка малины в июне — повод для бесконечных споров. Одни садоводы считают процедуру необходимой, другие боятся навредить кустам. Истина проста: летняя формировка — это не каторга, а сотворчество с природой. Грамотное вмешательство снимает с малинника лишнюю нагрузку и направляет силы растения на налив ягод.

Куст малины с ягодами
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Куст малины с ягодами

Убираем балласт

Смело вырезайте побеги, уже отдавшие урожай в прошлом сезоне. Эти "ветераны" легко узнаются по сухой, ломкой коре и отсутствию свежих листьев. На изломе такие ветки имеют тусклый, безжизненный цвет. Они — лишний балласт. Они загущают грядки и закрывают свет молодым побегам замещения.

"Старые отплодоносившие побеги нужно удалять полностью, вровень с землей. Не оставляйте пеньков — они становятся идеальным домом для вредителей и болезней", — отметил агроном-консультант Ольга Семёнова.

Заодно проредите базальную поросль. Тонкие, слабые "детки", вылезающие прямо из корней, крадут питание у основных кустов. Чем свободнее продувается малинник, тем меньше шансов разгуляться грибковым инфекциям. Подробнее о защите растений читайте в материале про совместимость культур на участке.

Правила точной обрезки

Острота секатора — закон. Рваный срез заживает долго, становясь открытыми воротами для инфекции. Инструмент должен работать чисто. Избавляйтесь от мелкой поросли сразу, не давая ей вытягивать соки из куста. Как и в случае с обрезкой жимолости, здесь важна последовательность.

"Прищипывание верхушек нужно проводить крайне аккуратно. Мы стимулируем рост боковых веточек, но важно не перестараться — работайте только со здоровым, мощным приростом", — подчеркнул специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Срезы присыпьте золой для дезинфекции. Сразу выносите срезанные части с участка — не превращайте малинник в склад органического мусора. Про чистоту почвы и борьбу с сорняками без химии читайте в статье про чистые грядки.

Прием Влияние на урожай
Удаление старых побегов Улучшение светового режима
Прореживание поросли Распределение питания на ягоды

Питание вместо мучений

Обрезка в июне — лишь половина успеха. Растению нужны ресурсы для формирования нового урожая. Если в апреле почва была переувлажнена, кусты могут отставать в развитии. Помогите им раствором куриного помёта (1:20). Поливайте под корень, избегая попадания на листья.

Подобный подход к питанию напоминает правила для других культур, например, как в случае с подкормкой томатов. При правильном уходе даже с опозданием в сроки садовод получает отличный результат. О других секретах ягод узнайте из гида по выращиванию голубики.

"Малина благодарно откликается на органику. Главное правило — не лить под корень концентрат, который сожжет тонкие всасывающие корешки", — пояснила специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова.

Ответы на популярные вопросы о малине

Когда крайний срок летней обрезки?

Оптимально завершить до середины июня, пока растение активно наращивает зеленую массу.

Оставлять ли пеньки у земли?

Нет, срезайте вровень с поверхностью почвы, чтобы не плодить инфекции.

Нужен ли полив после обрезки и подкормки?

Обязательно. Полив поможет раствору питательных веществ быстрее достигнуть корневой системы.

Чем еще полезно прореживание, кроме урожая?

Это лучшая профилактика грибковых заболеваний за счет улучшения проветривания и доступа солнца.

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Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, специалист по овощным культурам Алексей Данилов, специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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Не обрезали малинник в апреле? В июне ещё не поздно: как увеличить будущий урожай с помощью секатора
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