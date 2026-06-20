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Правильное питание для тыквенных: что внести в июне, чтобы плоды тяжелели каждый день

Садоводство

В июне кабачки и тыквы из скромных кустиков превращаются в мощные заросли со скоростью лесного пожара. Один вовремя внесенный компонент отделяет садовода от завалов плодов до обилия пустоцветов и гниющих завязей. Признак того, что растению пора сменить рацион — появление первых желтых бутонов и стремительное расширение листовых пластин. В этот момент важно не просто залить грядку водой, а выдержать четкий график трех ключевых добавок.

Урожай тыквы и кабачков
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Урожай тыквы и кабачков

Зеленая мощь: запуск системы роста

Пока на кустиках нет цветов, главная цель — вырастить мощный фотосинтетический аппарат. Чем шире лист, тем активнее он будет качать энергию в будущие плоды. В начале июня лучшим решением становится азотный заряд на основе перебродившей травы. Рецептура проверена временем: две трети ведра сорняков заливают водой на пять дней.

"Травяной настой работает мягче химии, не обжигает корни и дает растению сигнал к быстрому старту. Если пропустить этот этап, куст останется хилым и попросту не вытянет нагрузку урожаем", — отметил специально для Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Литр готового концентрата разводят в десяти литрах воды и льют строго по влажному грунту. На каждое растение уходит по литру раствора. Такой вариант питания исключает дефицит строительного материала для клеток. На глазах листья становятся насыщенно-зелеными и жесткими.

Переход на цвет: блокировка лишней ботвы

Как только раскрылся первый крупный цветок, азотную лавочку пора закрывать. Если продолжить лить настой травы или коровяк, тыква забудет о плодах и начнет захватывать территорию плетями. В этот период культурам жизненно необходимы калий и фосфор. Они переключают программу развития с накопления массы на репродукцию.

Признак дефицита Необходимый элемент
Мелкие цветы, опадание завязей Фосфор (суперфосфат или костная мука)
Желтая кайма по краю старых листьев Калий (монофосфат калия или зола)

Тот самый секрет успеха кроется в чистоте состава. Монофосфат калия в дозировке 15 граммов на ведро воды меняет ситуацию за пару суток. Важный нюанс — удобрение должно полностью раствориться. Калий помогает растениям лучше усваивать влагу и укрепляет иммунитет перед июньскими перепадами температур. Это проверенное решение для тех, кто хочет видеть на грядке овощи, а не джунгли.

"Многие путают потребность в поливе с потребностью в калии, но без калийной подкормки даже при залитой почве кабачок будет стоять вялым. Это база для формирования сахаров в мякоти", — объяснил агрохимик Роман Едигаров.

Налив плодов: секрет сладости и лежкости

Третий этап наступает, когда маленькие "носатики" кабачков уже заметны невооруженным глазом. Теперь растениям не хватает микроэлементов, а именно бора и кальция. Бор отвечает за прохождение питательных соков к плодам. Без него завязи начинают гнить с кончика — этот процесс называют вершинной гнилью. Тщательно продуманный процесс обработки по листу решит проблему за один подход.

Раствор готовят аккуратно: два грамма борной кислоты растворяют в стакане горячей воды, иначе кристаллы не разойдутся и сожгут лист. Затем объем доводят до десяти литров. Опрыскивание проводят вечером в штиль. Это позволяет избежать солнечных ожогов и дает препарату максимально впитаться в ткани. В противном случае возникает ошибка, приводящая к сбросу плодовых почек.

"Бор — это своего рода проводник транспорта сахаров. Если его нет, кабачок будет водянистым и невкусным. А кальций сделает кожицу плотной, что критично для долгого хранения тыквы зимой", — подчеркнул эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о кабачках и тыквах

Почему кабачки гниют прямо на кусте, едва начав расти?

Обычно это происходит из-за избытка азота на фоне нехватки кальция или бора. Ткани становятся слишком рыхлыми, и их тут же атакуют грибки. Прекратите лить органику и перейдите на внекорневые подкормки микроэлементами.

Можно ли использовать золу вместо покупных удобрений?

Зола отличный источник калия, но в ней нет фосфора в легкодоступной форме для быстрой коррекции. В середине июня лучше сработать точечно химией, а золу оставить для подготовки почвы в следующем сезоне.

Что делать, если на кустах только мужские цветы (пустоцветы)?

Чаще всего причина в жировании — перекорме азотом. Подсушите почву на пару дней и внесите фосфорно-калийную поддержку. Растение перепугается за свою жизнь и начнет выкидывать женские цветы.

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Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, агрохимик Роман Едигаров, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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