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Спасаем клубнику после ливней: простая инструкция, чтобы ягоды не превратились в кашу

Садоводство

Серый налет на ягодах и размякшие бока клубники сигнализируют о начале грибковой атаки, которая способна уничтожить результаты многомесячного труда за несколько суток. Избыток влаги в почве и высокая влажность воздуха создают идеальную среду для распространения инфекций. Если вовремя не принять меры, гниль перекинется со спелых плодов на завязи и соседние кусты. 

Ягоды клубники в ладонях садовода
Фото: https://unsplash.com by Hailey Tong is licensed under Free
Ягоды клубники в ладонях садовода

Гигиена грядок: первый шаг к спасению

Первым делом стоит провести тщательную ревизию кустов. Любая ягода с пятнами плесени или мягкими участками должна быть немедленно удалена с грядки. Оставлять такие плоды на земле или в компостной куче рядом с посадками нельзя — споры быстро разносятся ветром и водой. Тщательная очистка куста помогает снизить давление инфекции на здоровые растения.

"Гнилая ягода — это мощный источник заразы. Если ее не убрать, через два дня весь куст покроется серым пухом, а соседние посадки окажутся под угрозой. Важно срезать такие плоды аккуратно, чтобы не распылять споры грибка на здоровые завязи", — отметила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Загущенные посадки после дождей сохнут очень медленно. Если кусты слишком разрослись, стоит убрать часть нижних листьев, которые лежат на земле или закрывают ягоды от солнца. Это простое решение обеспечит приток свежего воздуха к основанию куста, что критически важно в сырую погоду.

Защита почвы и методы просушки

Сырая земля — главный враг клубники. Чтобы ускорить испарение лишней влаги, нужно аккуратно взрыхлить междурядья. Корка, образующаяся на поверхности грунта после осадков, мешает корням дышать и удерживает сырость. Тот самый секрет успеха скрывается в изоляции: под гроздья ягод необходимо подложить сухой материал. Солома, хвойный опад или опилки справятся с этой задачей лучше всего.

Материал для подложки Преимущества использования
Сухая солома Хорошо проветривается, быстро сохнет после полива.
Агроволокно Пропускает воздух, не дает ягодам пачкаться о землю.
Хвойный опад Обладает бактерицидными свойствами, отпугивает слизней.

Нередко дачники используют пленку для защиты от сорняков, однако в период затяжных ливней она может сыграть злую шутку. Под плотным укрытием скапливается конденсат, который провоцирует гниение корней. Любые временные навесы из пленки нужно снимать сразу, как только выглянет солнце, чтобы растения получили полноценную вентиляцию.

"Влажность почвы напрямую влияет на качество урожая, и это касается не только клубники. Если грунт переувлажнен, это провоцирует определенный вариант развития болезней даже у картофеля или томатов. Рыхление и мульчирование — база, которая спасает урожай в аномальное лето", — подчеркнул почвовед Игорь Лыткин.

Биологическая защита без вреда для здоровья

Когда ягоды уже созревают, использовать жесткие химикаты опасно. На помощь приходят биопрепараты на основе полезных бактерий или грибов-антагонистов. Они подавляют рост патогенной флоры, не накапливаясь в плодах. Обработку проводят по листу и под корень ранним утром или вечером, чтобы избежать солнечных ожогов. Такой грамотный способ борьбы помогает сохранить урожай чистым и безопасным.

"Во время плодоношения растения нуждаются в особом внимании. Актуальный процесс подкормки и защиты должен быть максимально мягким. Биопрепараты работают не мгновенно, но создают защитный барьер, который не дает серой гнили шансов при повторных дождях", — объяснил агрохимик Роман Едигаров.

Важный нюанс: при избытке азота в почве кусты начинают активно наращивать ботву, делая ее мягкой и водянистой. Такая зелень — легкая добыча для грибка. В дождливый период стоит полностью исключить навоз и азотные удобрения, отдавая предпочтение калийным составам, которые делают клеточную стенку растения прочнее и помогают плодам накопить больше сахара.

Ответы на популярные вопросы о защите клубники

Можно ли использовать золу для борьбы с гнилью?

Да, зола — отличный сорбент и антисептик. Опудривание почвы и самих кустов древесной золой помогает подсушить поверхность и создать щелочную среду, которую не любят патогенные грибки. Это безопасный и доступный метод в сырую погоду.

Как влияют слизни на гниение клубники?

Слизни часто повреждают кожицу ягод в сырую погоду. Любая ранка на плоде — это открытые ворота для инфекции. Борьба с вредителями автоматически снижает риск распространения гнили по всей плантации.

Нужно ли продолжать полив, если дожди прекратились?

Полив возобновляют только после того, как верхний слой почвы просохнет на 3–5 сантиметров. Избыточное увлажнение после естественных осадков только затянет процесс испарения и может привести к гибели корневой системы.

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Экспертная проверка: агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова, почвовед Игорь Лыткин, агрохимик Роман Едигаров
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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