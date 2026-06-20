Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правило "до" и "после": как еда меняет качество вашей тренировки и скорость роста мышц
Камни для бани: какие выбрать, чтобы пар был легким, а каменка служила годами
Минус 20% к расходу топлива: как правильно ездить в городе и не разориться на АЗС
Муж съедает банку за раз: рецепт жгучей аджики — остро, ароматно и вкуснее магазинной
Время работает на красоту: какие процедуры успеют преобразить внешность всего за две недели
Секрет самого быстрого хруста: как превратить обычные огурцы в ресторанный деликатес за полчаса
Телефон у головы вызывает рак? Учёные дали ответ любителям шапочек из фольги
Цветовая терапия: 5 приемов, чтобы добавить красок в гардероб и не совершить модных ошибок
Предки знали больше, чем казалось: старая дверная занавеска решит сразу несколько летних проблем

Кажется, что их надули воздухом: шаровидные многолетники сделают цветник заметным издалека

Садоводство

Геометрия цветника строится не только на оттенках, но и на объеме. Плотные соцветия-шары маргариток, астр и георгинов создают тактильный ритм. Правильный подбор этих культур обеспечит сад яркими акцентами, которые не теряют форму под дождем и сохраняют декоративность с мая до первых заморозков.

Клумба в саду покрытая разноцветными шарообразными цветами
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клумба в саду покрытая разноцветными шарообразными цветами

Маргаритка помпонная

Сорта серии Тассо и Помпонетт открывают сезон. Растение высотой 15–20 сантиметров закрывает пустые участки грунта у подножия крупных многолетников. Шаровидные цветы диаметром до 5 сантиметров выглядят как рукотворный декор. Маргаритка предпочитает дренированные участки. Застой влаги вызывает гниение корневой шейки.

"Маргаритка отлично дополняет бордюрные однолетники, если почва не переувлажнена. Это растение для ленивых, ведь оно возобновляется самосевом", — объяснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Для продления цветения до августа важно срезать увядшие корзинки. В глинистый грунт при посадке добавляют песок. Культура зимует без укрытия.

Астра помпонная

Когда весенние цветы увядают, на смену приходят астры. Группа Принцесса включает сорта Давина и Руби с прочными стеблями до 60 сантиметров. Они не требуют опор. Кусты формируют идеальные сферы из лепестков, скрывающих сердцевину. Цветение начинается в июле и длится до октябрьских холодов. Астры нельзя удобрять свежим навозом. Это провоцирует фузариоз. Полив проводят строго под корень. Мульчирование скошенной травой защищает корни от перегрева в зной. Растения высаживают на расстоянии 25 сантиметров друг от друга для вентиляции.

"Для астр критичен свет. В тени соцветия теряют плотность и превращаются в рыхлые корзинки. Сажайте их там, где солнце светит весь день", — отметил специально для Pravda.Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Помпонный георгин

Это фавориты заднего плана. Сорта Франц Кафка и Сандра достигают метра в высоту. Лепестки закручены в трубочки, образуя твердый шар. В отличие от лабазника вязолистного, георгины требуют ежегодной выкопки клубней.

Культура Период цветения
Маргаритка Май – Июнь
Астра Июль – Октябрь
Георгин Июль – Сентябрь

Клубни помещают в грунт в конце мая, когда почва прогрета до 15 градусов. Куст требует пасынкования. Лишние побеги удаляют, оставляя три основных стебля. Это гарантирует крупный размер цветов.

Схемы совместных посадок

Создание клумбы-конфетти требует ярусности. Первый ряд — маргаритки. Второй — астры. Третий — георгины. Такая структура позволяет скрыть оголяющиеся стебли высоких растений. Вместо хаотичной смеси лучше использовать группы по 5–7 штук одного сорта.

"Георгины прожорливы. При посадке добавьте в яму золу и компост. Без питания шары измельчают", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru агроном Ольга Семёнова.

Помпонные формы хорошо сочетаются с вертикалями. Например, дельфиниум Алый шпиль создаст контраст округлым формам астр. Для контейнерного озеленения рядом можно расположить каскадные петунии.

Ответы на популярные вопросы

Почему астры вянут сразу после распускания?

Вероятная причина — фузариоз из-за избытка органики или зараженной почвы. Соблюдайте севооборот и не сажайте астры на одно место чаще, чем раз в пять лет.

Нужно ли выкапывать маргаритки на зиму?

Нет, это морозостойкое растение. Достаточно легкого мульчирования торфом в регионах с бесснежными зимами.

Как заставить георгин цвести обильнее?

Удаляйте боковые побеги в пазухах листьев и обязательно срезайте засыхающие цветы. Это перенаправит соки на формирование новых бутонов.

Читайте также

Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, специалист по овощным культурам Алексей Данилов, почвовед Игорь Лыткин
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Мадьяр стал голосом европейских элит: ЕС начал превращать усталость от Зеленского в жесткие решения
Мир. Новости мира
Мадьяр стал голосом европейских элит: ЕС начал превращать усталость от Зеленского в жесткие решения
Ереванский режим заигрался: опасная провокация Пашиняна привела к неожиданному ответу оппозиции
Мир. Новости мира
Ереванский режим заигрался: опасная провокация Пашиняна привела к неожиданному ответу оппозиции
Вашингтон в ловушке: иранский лидер публично унизил Трампа после подписания меморандума
Мир. Новости мира
Вашингтон в ловушке: иранский лидер публично унизил Трампа после подписания меморандума
Популярное
Малина плюс апельсин: идеальное сочетание для самого вкусного компота в вашей кладовке

Создание ярких зимних напитков требует филигранного подхода к ингредиентам, где даже крошечная погрешность способна изменить финал всей заготовки.

Малина плюс апельсин: идеальное сочетание для самого вкусного компота в вашей кладовке
Киев ждет дипломатического чуда до зимы: Россия нашла противоядие к главному расчету Украины
Киев ждет дипломатического чуда до зимы: Россия нашла противоядие к главному расчету Украины
Ереванский режим заигрался: опасная провокация Пашиняна привела к неожиданному ответу оппозиции
Вашингтон в ловушке: иранский лидер публично унизил Трампа после подписания меморандума
Россия и движение MAGA оказались союзниками в борьбе с главным врагом США Любовь Степушова Гордыня предшествует падению: внезапный ракетный голод вынудил США идти на крайние меры Андрей Николаев Политический разгром в Вашингтоне: утечка секретных данных обрушила многолетний обман США Юрий Бочаров
Их же методы обернулись крахом: десятки тысяч устройств в Европе перешли под наш контроль
Брюссель в оцепенении: Трамп начал жесткую проверку и поставил ультиматум всей Европе
Тихая жизнь закончилась навсегда: Сергей Лазарев раскрыл реакцию детей на обрушившуюся славу
Тихая жизнь закончилась навсегда: Сергей Лазарев раскрыл реакцию детей на обрушившуюся славу
Последние материалы
Телефон у головы вызывает рак? Учёные дали ответ любителям шапочек из фольги
Кажется, что их надули воздухом: шаровидные многолетники сделают цветник заметным издалека
Цветовая терапия: 5 приемов, чтобы добавить красок в гардероб и не совершить модных ошибок
Предки знали больше, чем казалось: старая дверная занавеска решит сразу несколько летних проблем
Опасный жест в глазах хищника: как одним взглядом можно сломать доверие вашей кошки
Импорт — для богатых? Как изменится авторынок к 2030 году и что нас ждет на деле
Лишние килограммы перестали уходить: причина может скрываться не в еде и не в тренировках
Лёд Гренландии хранит ужас: почему пробуждение древних генов может лишить медицину главного козыря
Полы перестанут притягивать пыль: простой ингредиент из кухни заменит дорогую химию
ИИ пришёл в тундру: как оленей будут проверять на болезни за пару секунд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.