Кажется, что их надули воздухом: шаровидные многолетники сделают цветник заметным издалека

Геометрия цветника строится не только на оттенках, но и на объеме. Плотные соцветия-шары маргариток, астр и георгинов создают тактильный ритм. Правильный подбор этих культур обеспечит сад яркими акцентами, которые не теряют форму под дождем и сохраняют декоративность с мая до первых заморозков.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клумба в саду покрытая разноцветными шарообразными цветами

Маргаритка помпонная

Сорта серии Тассо и Помпонетт открывают сезон. Растение высотой 15–20 сантиметров закрывает пустые участки грунта у подножия крупных многолетников. Шаровидные цветы диаметром до 5 сантиметров выглядят как рукотворный декор. Маргаритка предпочитает дренированные участки. Застой влаги вызывает гниение корневой шейки.

"Маргаритка отлично дополняет бордюрные однолетники, если почва не переувлажнена. Это растение для ленивых, ведь оно возобновляется самосевом", — объяснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Для продления цветения до августа важно срезать увядшие корзинки. В глинистый грунт при посадке добавляют песок. Культура зимует без укрытия.

Астра помпонная

Когда весенние цветы увядают, на смену приходят астры. Группа Принцесса включает сорта Давина и Руби с прочными стеблями до 60 сантиметров. Они не требуют опор. Кусты формируют идеальные сферы из лепестков, скрывающих сердцевину. Цветение начинается в июле и длится до октябрьских холодов. Астры нельзя удобрять свежим навозом. Это провоцирует фузариоз. Полив проводят строго под корень. Мульчирование скошенной травой защищает корни от перегрева в зной. Растения высаживают на расстоянии 25 сантиметров друг от друга для вентиляции.

"Для астр критичен свет. В тени соцветия теряют плотность и превращаются в рыхлые корзинки. Сажайте их там, где солнце светит весь день", — отметил специально для Pravda.Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Помпонный георгин

Это фавориты заднего плана. Сорта Франц Кафка и Сандра достигают метра в высоту. Лепестки закручены в трубочки, образуя твердый шар. В отличие от лабазника вязолистного, георгины требуют ежегодной выкопки клубней.

Культура Период цветения Маргаритка Май – Июнь Астра Июль – Октябрь Георгин Июль – Сентябрь

Клубни помещают в грунт в конце мая, когда почва прогрета до 15 градусов. Куст требует пасынкования. Лишние побеги удаляют, оставляя три основных стебля. Это гарантирует крупный размер цветов.

Схемы совместных посадок

Создание клумбы-конфетти требует ярусности. Первый ряд — маргаритки. Второй — астры. Третий — георгины. Такая структура позволяет скрыть оголяющиеся стебли высоких растений. Вместо хаотичной смеси лучше использовать группы по 5–7 штук одного сорта.

"Георгины прожорливы. При посадке добавьте в яму золу и компост. Без питания шары измельчают", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru агроном Ольга Семёнова.

Помпонные формы хорошо сочетаются с вертикалями. Например, дельфиниум Алый шпиль создаст контраст округлым формам астр. Для контейнерного озеленения рядом можно расположить каскадные петунии.

Ответы на популярные вопросы

Почему астры вянут сразу после распускания?

Вероятная причина — фузариоз из-за избытка органики или зараженной почвы. Соблюдайте севооборот и не сажайте астры на одно место чаще, чем раз в пять лет.

Нужно ли выкапывать маргаритки на зиму?

Нет, это морозостойкое растение. Достаточно легкого мульчирования торфом в регионах с бесснежными зимами.

Как заставить георгин цвести обильнее?

Удаляйте боковые побеги в пазухах листьев и обязательно срезайте засыхающие цветы. Это перенаправит соки на формирование новых бутонов.

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