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Не всё решает сорт: июньская подкормка помогает смородине нарастить ягоды без лишней листвы

Садоводство

Июнь определяет качество урожая смородины. В этот период кусты формируют размер и сладость ягод. Ошибки в питании или игнорирование различий между видами приводят к измельчанию плодов. Правильный подход требует разделения рациона для черной и красной культур из-за их биологических особенностей.

Черная смородина
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Черная смородина

График и правила июньских работ

Взрослому кусту в июне достаточно двух процедур: одного полива питательным раствором под корень и одного опрыскивания. Интервал между ними составляет четырнадцать дней. Молодые растения, высаженные менее двух лет назад, подкармливать не нужно. Им хватает ресурсов, заложенных в посадочную яму.

"Главная ошибка дачников в июне — избыток азота. Навоз или мочевина заставят куст наращивать листву, а ягода останется мелкой и кислой", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Для обеих культур действует запрет на использование азотных составов в середине лета. Если куст выглядит слабым, выбирайте готовые комплексы, где калий преобладает над остальными элементами. Важно помнить, что сухая почва блокирует питание. Перед внесением удобрений землю необходимо обильно пролить чистой водой.

Рацион для черной смородины

Черная смородина плодоносит на прошлогоднем приросте и требует постоянного увлажнения почвы. Ее корневая система расположена поверхностно. Для увеличения калибра ягод используют монофосфат калия. Одна столовая ложка препарата на ведро воды обеспечит куст энергией для налива плодов. Если ягода начала мельчать, проверьте, не скрыт ли в кустах опасный вредитель, уничтожающий ветки изнутри.

Вид смородины Приоритетный элемент
Черная Фосфор и обильная влага
Красная / Белая Высокие дозы калия без хлора

Народные методы, такие как картофельный крахмал, работают только на черной смородине. Кисель из крахмала или настой очисток стимулирует почвенную микрофлору. Это долгосрочное вложение в плодородие, которое делает землю рыхлой. При появлении дефектов на зелени важно вовремя распознать антракноз или хлороз, чтобы не потерять весь ягодник.

Уход за красной и белой смородиной

Красная смородина закладывает почки на многолетней древесине. Она более устойчива к засухе, но крайне чувствительна к химическому составу подкормок. Категорически запрещено использовать хлористый калий. Хлор вызывает ожоги листвы и провоцирует осыпание завязей. Лучшим решением станет сульфат калия или обычная древесная зола.

"Зола — идеальный источник питания для красных сортов. Стакан настоя на ведро воды даст и калий, и кальций, не закисляя почву", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнев.

Золу нельзя смешивать с суперфосфатом в одной емкости. Щелочная реакция превратит фосфор в бесполезный осадок. Раскисление почвы золой помогает растениям лучше усваивать питание. Если весной вы пропустили аномальные почки, пораженные клещом, летняя подкормка может не дать ожидаемого эффекта.

Внекорневые методы поддержки

Когда почвенное питание усваивается медленно, выручает опрыскивание. Главный микроэлемент июня — бор. Раствор двух граммов борной кислоты на десять литров воды предотвращает осыпание завязей. Кожица ягод становится эластичной, что защищает их от растрескивания при перепадах влажности. Часто проблемы с листом вызвана тем, что галловая тля активно уничтожает куст.

"Для внекорневой обработки выбирайте вечернее время. Солнце превращает капли раствора в линзы, которые выжигают листовую пластину", — отметила агроном-консультант Ольга Семенова специально для Pravda.Ru.

При обработке по листу можно добавлять биофунгициды. Это защитит растения от грибковых инфекций, не загрязняя будущий урожай химикатами. Раствор следует наносить на обе стороны листа, уделяя внимание периметру кроны, где расположены самые активные зоны поглощения.

Ответы на популярные вопросы о подкормке смородины

Можно ли использовать навоз в июне?

Нет. Свежая органика содержит слишком много азота. Это вызовет буйный рост побегов, но ягоды останутся мелкими и невкусными.

Почему красная смородина сбрасывает ягоды после подкормки?

Вероятная причина — наличие хлора в удобрении. Красные и белые сорта его не переносят. Используйте только бесхлорные калийные соли.

Как часто нужно поливать кусты при внесении удобрений?

Одного обильного полива с удобрением в две недели достаточно. В засуху поливайте кусты простой водой чаще, особенно черную смородину.

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Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семенова, специалист по органическому земледелию Владимир Трофимов, специалист по уходу за садом Павел Корнеев
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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