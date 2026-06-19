Цветы вместо плодов: что задать перцу во время цветения, чтобы завязь не осыпалась

Ждете богатого урожая перца, а кусты упрямо сбрасывают цветки? Дело вовсе не в капризной погоде или "плохих" семенах. Растение просто бьет тревогу и тратит все силы на выживание. Рассказываем, какие скрытые ошибки в уходе лишают вас завязей и как срочно исправить ситуацию.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кусты перца

Стратегия увлажнения и защиты почвы

Перец — культура влаголюбивая. Стабильный доступ к воде обеспечивает жизнь цветка. Пересохшая почва — сигнал тревоги: растение "выключает" репродуктивную функцию, чтобы выжить самой. Изучите тонкости ухода за почвой для предотвращения стресса. Мульчирование — лучший способ удержать влагу. Слой из соломы или скошенной травы экономит время на полив, однако помните, что мульча опаснее сорняков при неправильном подборе сырья. Лить воду нужно строго под корень. Капли на листьях под солнцем работают как линзы, оставляя ожоги.

"Стабильный водный баланс — основа успеха. Если почва пересохла, растение моментально блокирует завязи, спасая корневую систему", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Почему рыхление перестает быть полезным

После высадки рассады частое рыхление необходимо для притока воздуха к корням. Спустя месяц ситуация меняется. Перец наращивает дополнительные придаточные корни в верхнем слое почвы. Глубокое рыхление в это время разрывает тонкую сеть корней. Забудьте о тяпке в зоне формирования завязей — иначе включить скрытые механизмы выживания у растения уже не получится, все ресурсы пойдут на восстановление корней, а не на рост плодов.

Правила формирования куста

Крупные плоды требуют контроля над вегетацией. Оставьте 2-3 мощных стебля. Лишние побеги ниже первой развилки удаляйте без жалости, как поступаете, когда проводите обрезку растений после первой волны. Как только на главном побеге появится достаточно завязей, прищипните верхушку. Растение перенаправит энергию на налив плодов вместо дальнейшего роста стебля.

Пошаговая схема питания растений

До начала цветения дважды подкормите перцы настоем крапивы. Добавьте в лунки компост. В фазе активных цветов переходите на калийные минералы. Монофосфат калия — лидер эффективности: возьмите столовую ложку на 10 литров воды. Расход — литр под куст. На следующие сутки обработайте растения по листу раствором кальциевой селитры и борной кислоты (по 20 граммов на ведро).

Этап роста Действие агронома Активное цветение Монофосфат калия под корень Формирование завязи Внекорневая подкормка (бор + кальций)

"Микроэлементы в фазе бутонизации критически важны. Бор — это буквально ключ к оплодотворению цветка. Без него завязи станут пустоцветами", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Борьба с тепловым шоком

Температура выше +30 °C стерилизует пыльцу — перец становится бесплодным. Ищите способы контроля температурного режима. Натяните белую агроткань для рассеивания солнечных лучей. В теплицах держите проемы открытыми круглосуточно. В экстремальную жару проливайте дорожки водой — это охладит воздух.

"Перцы не терпят перегрева. Если в теплице за сорок, даже самые щедрые подкормки не помогут — пыльца просто сгорит", — предупредила в беседе с Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Ответы на популярные вопросы о выращивании перца

Почему завязи опадают сразу после появления?

Чаще всего причина — резкий дефицит влаги или перегрев выше 30 градусов тепла.

Нужно ли удалять нижние листья?

Да, удаляйте их после того, как плоды на нижней кисти начали активно набирать массу.

Как понять, что пора прекращать рыхление?

Ориентируйтесь на появление видимых маленьких светлых корешков на поверхности почвы или через месяц после высадки.

Можно ли обойтись без борной кислоты?

Можно, но урожайность без "подкормки мечты" для перцев и особого графика микроэлементов будет ниже на 20-30%.

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