Время кормить капусту: правильный коктейль удобрений в июне определит размер кочана к августу

Капуста после высадки в грунт активно наращивает листву. Этот период требует четкого баланса питания и защиты от насекомых. Забыть про тяжелый труд и довериться биологии — единственный верный путь здорового сада.
В начале лета растение "строит" каркас. Азот здесь — главный строительный материал. Избыток химии вреден, поэтому выбирайте проверенные методы подкормки растений. Нашатырный спирт — лидер по эффективности и доступности.
Растворите 1 столовую ложку нашатыря в 10 литрах воды. Полученный состав не только питает, но и отпугивает вредителей резким запахом. Мочевина или аммиачная селитра — альтернативные источники азота, если под рукой нет аптечного средства.
"Резкая смена режима питания для капусты — стресс. Вводите элементы порционно, опираясь на внешнее состояние листа, а не на график из интернета", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.
Середина июня меняет приоритеты. Растению нужен калий для формирования структуры кочана и фосфор для питания корней. Древесная зола — бесценный ресурс, если ее правильно "активировать".
Стакан просеянной золы залейте литром кипятка. Дайте настояться сутки. Долейте 9 литров воды перед поливом. Добавление суперфосфата в этот коктейль ускорит развитие корневой системы. Это поможет избежать проблем, как при жировании огурцов, где избыток мощи перекрывает урожайность.
|Тип удобрения
|Функция для капусты
|Азотные (Нашатырь/Мочевина)
|Наращивание листа
|Калийные (Зола/Сульфат калия)
|Формирование кочана
"Калий — это транспорт микроэлементов. Без него кочан будет рыхлым, а иммунитет растения — нулевым перед лицом грибков", — констатировал в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.
Никогда не лейте удобрения по сухому грунту. Корни "сгорят". Сначала — полив, затем — рыхление, в завершение — питание. Утро или вечер — идеальное окно для работы. Если внешне растение не откликается, проверьте кислотность почвы лакмусовой бумагой.
Для тех, кому сад кажется каторгой, есть способы сократить усилия в уходе. Оптимизация — залог урожая без истощения сил.
"Секрет не в количестве подкормок, а в их своевременности. Опоздали с фосфором — недополучили плотность кочана в августе", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.
Да, зола и травяные настои способны полностью закрыть потребности культуры при правильной агротехнике.
Чаще всего причина в дефиците калия или сильной закисленности почвы.
Вялость листа, изменение окраски или замедление роста — первые маркеры дисбаланса.
Нет, достаточно легкого поверхностного рыхления после дождя или поливки для доступа кислорода к корням.
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