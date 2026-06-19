Кочан собирается в кулак: дешёвая подкормка поможет капусте стать плотной и крепкой

Рыхлые кочаны и тонкая листовая пластина указывают на дефицит бора. Обычная аптечная борная кислота помогает устранить голодание овощей. Раствор из 2 граммов вещества на 10 литров воды укрепляет ткани и предотвращает растрескивание урожая за счет ускорения деления клеток.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain Капуста

Культуры в зоне риска

Бор критически важен для формирования плотной структуры овоща. Белокочанная капуста при его нехватке формирует пустоты, а цветная и брокколи начинают темнеть и рассыпаться. Ранние сорта расходуют микроэлементы активнее поздних. Однако пекинскую капусту обрабатывать не стоит. Лишняя стимуляция спровоцирует выброс цветоноса, что сделает выращивание капусты бессмысленным из-за потери товарного вида.

"Капуста часто страдает от скрытого голода. Если вовремя не скорректировать питание, кочан не наберет массу. Бор — это скелет растения, без которого ткани остаются дряблыми", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Правила приготовления и смешивания

Кристаллы борной кислоты не растворяются в холодной воде. Сначала порошок смешивают со стаканом горячей воды, а затем доводят объем до 10 литров. Превышение дозировки в 2 грамма вызывает химические ожоги. Листья покрываются сухими пятнами, растение замирает в развитии. Важно соблюдать ювелирную точность, чтобы не превратить лекарство в яд.

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"Главная проблема дачников — желание смешать все подряд. Борную кислоту лучше использовать сольно или с проверенными антисептиками. Агрессивные препараты часто лишают раствор полезных свойств", — отметил в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Практика применения на грядках

Опрыскивание проводят по листу в сухую погоду. Оптимальное время — вечер, когда солнце перестает жарить. Первая обработка требуется через 20 дней после пересадки рассады. Повторный цикл запускают через 10 суток. Листовой аппарат впитывает микроэлементы мгновенно, в отличие от корневой системы, которая может блокировать бор при высокой кислотности почвы или избытке извести.

"Неправильный уход за капустой обнуляет все усилия. Если почва пересохла, бор не спасет. Сначала наладьте режим полива, а затем переходите к опрыскиванию, иначе получите ожоги нижних листьев", — добавил эксперт Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

При использовании бора кочаны становятся тяжелыми и сочными. Это снижает риск того, что капуста растрескивается перед уборкой. Правильная стимуляция деления клеток создает прочный каркас, способный выдержать резкие перепады влажности на дачном участке.

Ответы на популярные вопросы о подкормке капусты

Можно ли заменить опрыскивание поливом под корень?

Полив возможен, но эффективность падает в три раза. Корень усваивает бор медленно и часто в малых дозах. Листовая обработка работает как инъекция, давая быстрый результат.

Чем опасен избыток бора в кочанах?

Растение начинает накапливать токсичные соединения, которые вредны для человека. Листья по краям желтеют и закручиваются вниз. Соблюдайте кратность — не более двух раз за сезон.

Поможет ли бор защитить урожай от насекомых?

Борная кислота не является инсектицидом. Для уничтожения гусениц требуется специализированная защита капусты от вредителей с применением золы или биопрепаратов.

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