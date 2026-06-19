Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Год прошёл — стаж может не засчитаться: новые правила ухода за пожилыми меняют начисление пенсии
Ценники на АЗС заставили водителей нервно икать: почему тяжелое топливо стало дороже бензина
Блогер, объехавший весь мир, сделал неожиданный выбор: какую страну он назвал самой безопасной
Ереванский режим заигрался: опасная провокация Пашиняна привела к неожиданному ответу оппозиции
Киностудии окончательно сошли с ума: успех одного хоррора заставил Голливуд сменить поиск идей
Тихая жизнь закончилась навсегда: Сергей Лазарев раскрыл реакцию детей на обрушившуюся славу
Конский волос — ужас наших прудов: паразит, зомбирующий насекомых, опасен ли он для человека
Старые машины вне закона: какой удар по карману готовят владельцам возрастных авто
Стройка без компромиссов: какие советские материалы спустя полвека дают фору современным

Кусты становятся похожи на цветочные облака: петунии особенно любят этот способ подкормки

Садоводство

Пышная петуния требует точного графика питания. Без микроэлементов растение истощается и прекращает формировать новые почки. Сбалансированный рацион превращает обычный куст в плотный цветочный шар, сохраняя декоративность до середины осени.

Петунии
Фото: Pravda.ru by Сергей Михеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Петунии

Этап формирования зеленой массы

Через две недели после пикировки растению жизненно необходим азот. Этот элемент служит строительным материалом для стеблей и листьев. Крепкий каркас выдержит тяжесть будущих соцветий и позволит кусту ветвиться без принудительной обрезки. Повторять внесение следует каждые 14 дней. Важно вовремя остановиться: избыток азота в период бутонизации приведет к тому, что растение забудет о цветах и направит все силы на ботву.

"Многие дачники совершают ошибку, перекармливая рассаду азотом. Если листья стали темно-зелеными и жирными, а цветов нет — это белковое отравление грунта", — объяснил специально для Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Стимуляция обильного цветения

Переход к фазе раскрытия бутонов требует смены приоритетов. Калий становится главным инструментом садовода. Он повышает иммунитет и отвечает за яркость лепестков. Современная агротехника петуний предполагает использование микроэлементов — бора, марганца и цинка. Эти вещества предотвращают хлороз и помогают кусту не бояться ветра или затяжных дождей.

Домашние настои из растительных остатков работают медленнее, но эффективнее обогащают микрофлору почвы. Неприхотливые однолетники часто нуждаются в таком питании на бедных почвах. Настой банановой кожуры или крапивный чай можно чередовать с минеральными комплексами. Это предотвратит накопление солей в горшках и кашпо.

"При дефиците калия бутоны сохнут даже не раскрывшись. Для сортов типа петуния Солнечное танго это критично из-за плотной структуры цветка", — отметила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Органическая добавка из куриного помета

Куриный помет — мощный стимулятор, требующий осторожности. Высокая концентрация веществ может сжечь корни за одно применение. Для приготовления маточного раствора смешайте вещество с водой в равных частях. Оставьте бродить на 10 суток в теплом месте. Результат — концентрат, который перед поливом разбавляют чистой водой в соотношении 1:10. Такой метод позволяет получить пышные бутоны без лишних затрат на дорогую химию.

"Куриный помет работает как инъекция энергии. Но используйте его строго по влажной земле, чтобы не вызвать химический ожог корневых волосков", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru Владимир Трофимов.

Сравнение методов подкормки

Тип подкормки Основной результат
Азотные составы Увеличение объема куста и количества листьев
Калийно-фосфорные смеси Длительное цветение и яркость бутонов
Настой куриного помета Активация роста слабых растений

Ответы на популярные вопросы о петуниях

Как часто нужно удобрять растения в кашпо?

В ограниченном объеме грунта питательные вещества вымываются быстрее. Подкормки следует вносить раз в 7-10 дней, совмещая их с обычным поливом.

Можно ли использовать настой помета для рассады?

Для молодых всходов это слишком тяжелая пища. Лучше дождаться высадки в основной грунт и укрепления корневой системы.

Что делать, если петуния перестала цвести в середине лета?

Проведите легкую обрезку и смените удобрение на калийное. Это стимулирует появление новой волны бутонов.

Читайте также

Экспертная проверка: почвовед Игорь Лыткин, агроном Ольга Семёнова, эксперт Владимир Трофимов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Словами больше не ограничимся: атака на Москву вынудила МИД подтвердить жесткий приказ главнокомандующего
Мир. Новости мира
Словами больше не ограничимся: атака на Москву вынудила МИД подтвердить жесткий приказ главнокомандующего
Забытый хит советских столовых снова удивит вкусом: котлеты в тесте станут любимым ужином
Еда и рецепты
Забытый хит советских столовых снова удивит вкусом: котлеты в тесте станут любимым ужином
Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку
Ближний Восток
Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку
Популярное
Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины

Массированный налет беспилотников на Москву и Подмосковье привел к серьезным последствиям для промышленности и спровоцировал острый спор о методах защиты.

Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины
Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку
Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку
Угольно-черное небо над Москвой: налет сотен дронов изменил привычный облик столичного региона
Собянин заявил о локализации пожара на МНПЗ, а Капотня затаила дыхание — что теперь с топливом
Британский позор всплыл наружу, но Стармер и Хан до сих пор на свободе Любовь Степушова Опасная ставка на тишину: новую технику ВСУ невозможно заметить даже через тепловизор Андрей Николаев Политический разгром в Вашингтоне: утечка секретных данных обрушила многолетний обман США Юрий Бочаров
Словами больше не ограничимся: атака на Москву вынудила МИД подтвердить жесткий приказ главнокомандующего
Чесночные стрелки — это деликатес: как превратить огородный мусор в лучший салат лета
Мир застыл в ожидании: Москва обозначила фатальные последствия для любого агрессора из Альянса
Мир застыл в ожидании: Москва обозначила фатальные последствия для любого агрессора из Альянса
Последние материалы
Кусты становятся похожи на цветочные облака: петунии особенно любят этот способ подкормки
Год прошёл — стаж может не засчитаться: новые правила ухода за пожилыми меняют начисление пенсии
Ценники на АЗС заставили водителей нервно икать: почему тяжелое топливо стало дороже бензина
Блогер, объехавший весь мир, сделал неожиданный выбор: какую страну он назвал самой безопасной
Ереванский режим заигрался: опасная провокация Пашиняна привела к неожиданному ответу оппозиции
Киностудии окончательно сошли с ума: успех одного хоррора заставил Голливуд сменить поиск идей
Тихая жизнь закончилась навсегда: Сергей Лазарев раскрыл реакцию детей на обрушившуюся славу
Конский волос — ужас наших прудов: паразит, зомбирующий насекомых, опасен ли он для человека
Старые машины вне закона: какой удар по карману готовят владельцам возрастных авто
Стройка без компромиссов: какие советские материалы спустя полвека дают фору современным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.