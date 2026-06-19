Кусты становятся похожи на цветочные облака: петунии особенно любят этот способ подкормки

Пышная петуния требует точного графика питания. Без микроэлементов растение истощается и прекращает формировать новые почки. Сбалансированный рацион превращает обычный куст в плотный цветочный шар, сохраняя декоративность до середины осени.

Фото: Pravda.ru by Сергей Михеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Петунии

Этап формирования зеленой массы

Через две недели после пикировки растению жизненно необходим азот. Этот элемент служит строительным материалом для стеблей и листьев. Крепкий каркас выдержит тяжесть будущих соцветий и позволит кусту ветвиться без принудительной обрезки. Повторять внесение следует каждые 14 дней. Важно вовремя остановиться: избыток азота в период бутонизации приведет к тому, что растение забудет о цветах и направит все силы на ботву.

"Многие дачники совершают ошибку, перекармливая рассаду азотом. Если листья стали темно-зелеными и жирными, а цветов нет — это белковое отравление грунта", — объяснил специально для Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Стимуляция обильного цветения

Переход к фазе раскрытия бутонов требует смены приоритетов. Калий становится главным инструментом садовода. Он повышает иммунитет и отвечает за яркость лепестков. Современная агротехника петуний предполагает использование микроэлементов — бора, марганца и цинка. Эти вещества предотвращают хлороз и помогают кусту не бояться ветра или затяжных дождей.

Домашние настои из растительных остатков работают медленнее, но эффективнее обогащают микрофлору почвы. Неприхотливые однолетники часто нуждаются в таком питании на бедных почвах. Настой банановой кожуры или крапивный чай можно чередовать с минеральными комплексами. Это предотвратит накопление солей в горшках и кашпо.

"При дефиците калия бутоны сохнут даже не раскрывшись. Для сортов типа петуния Солнечное танго это критично из-за плотной структуры цветка", — отметила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Органическая добавка из куриного помета

Куриный помет — мощный стимулятор, требующий осторожности. Высокая концентрация веществ может сжечь корни за одно применение. Для приготовления маточного раствора смешайте вещество с водой в равных частях. Оставьте бродить на 10 суток в теплом месте. Результат — концентрат, который перед поливом разбавляют чистой водой в соотношении 1:10. Такой метод позволяет получить пышные бутоны без лишних затрат на дорогую химию.

"Куриный помет работает как инъекция энергии. Но используйте его строго по влажной земле, чтобы не вызвать химический ожог корневых волосков", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru Владимир Трофимов.

Сравнение методов подкормки

Тип подкормки Основной результат Азотные составы Увеличение объема куста и количества листьев Калийно-фосфорные смеси Длительное цветение и яркость бутонов Настой куриного помета Активация роста слабых растений

Ответы на популярные вопросы о петуниях

Как часто нужно удобрять растения в кашпо?

В ограниченном объеме грунта питательные вещества вымываются быстрее. Подкормки следует вносить раз в 7-10 дней, совмещая их с обычным поливом.

Можно ли использовать настой помета для рассады?

Для молодых всходов это слишком тяжелая пища. Лучше дождаться высадки в основной грунт и укрепления корневой системы.

Что делать, если петуния перестала цвести в середине лета?

Проведите легкую обрезку и смените удобрение на калийное. Это стимулирует появление новой волны бутонов.

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