Сочная жимолость на зависть соседям: три подкормки помогут кустам раскрыть весь потенциал

Жимолость открывает ягодный сезон раньше всех. Кустарник прощает ошибки новичкам, но требует точного соблюдения биологического ритма. Получить ведро ягод с куста реально, если перестроить схему питания и защитить корни от перегрева.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Жимолость

Одиночество губит урожай

Жимолость — растение коллективное. Сажать один куст бессмысленно. Культуре требуется перекрестное опыление. Садоводы со стажем высаживают рядом минимум три разных сорта. Важно, чтобы сроки цветения растений совпадали. В противном случае завязи опадут, а редкие ягоды будут мелкими. Групповая посадка создает правильный микроклимат и привлекает шмелей.

"Многие жалуются на низкую продуктивность, не понимая, что жимолость самобесплодна. Без пыльцы соседнего сорта ягода просто не завяжется", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Почва под кустами должна быть легкой. Корневая система задыхается в плотной глине. Регулярное добавление компоста превращает тяжелый грунт в плодородный субстрат. Если сад в жимолости, а урожая мало, проверьте плотность земли в приствольном круге.

Защита от зноя и жажды

Кустарник не боится морозов, но страдает от палящего солнца. Идеальная локация — освещенное место с защитой от полуденного жара. Перегрев почвы приводит к преждевременному сбросу листвы. Чтобы охладить землю, используйте мульчу. Слой сена, соломы или торфа удерживает влагу и предотвращает иссушение корней.

Метод ухода Результат для растения Мульчирование органикой Стабильная температура корней Рыхление с песком Активный приток кислорода Листовое опрыскивание Быстрое усвоение микроэлементов

"Корни жимолости залегают неглубоко. Любое пересыхание верхнего слоя почвы — это стресс, который бьет по вкусу ягоды и количеству витаминов", — отметил почвовед Игорь Лыткин специально для Pravda.Ru.

Природное земледелие исключает перекопку. Достаточно срезать сорняки и оставлять их под кустом. Постепенно они превратятся в полезную органику. Этот метод позволяет создать сад для занятых, где растения развиваются без участия человека.

Три шага к сладкому урожаю

Питание жимолости делят на три этапа. Первый раз удобрения вносят при распускании почек. В этот момент куст наращивает зеленую массу. Вторая волна — период бутонизации. Третий этап наступает при формировании завязей. Именно сейчас определяется размер плодов. Если почва бедная, ягоды станут слаще только при достаточном калийном питании.

"В дождливую погоду переходите на внекорневые подкормки. Опрыскивание по листу работает эффективнее, когда земля слишком сырая для полива", — подчеркнул агрохимик Роман Едигаров.

После сбора урожая куст закладывает почки на следующий год. В этот период важно не забывать про полив. Если планируете размножение жимолости, выбирайте здоровые побеги текущего года.

Ответы на популярные вопросы

Почему жимолость горчит?

Горечь часто вызвана сортовыми особенностями или острым дефицитом влаги во время созревания. Некоторые старые сорта генетически предрасположены к горчинке. Современная селекция предлагает десертные вкусы.

Нужно ли обрезать молодые кусты?

В первые пять лет жизни жимолость растет медленно. Обрезка в этот период должна быть минимальной и санитарной. Удаляйте только поломанные веточки.

Когда лучше пересаживать жимолость?

Оптимальное время — конец августа или сентябрь. Весной жимолость просыпается слишком рано. Пересадка в момент сокодвижения проходит болезненно для растения.

Читайте также