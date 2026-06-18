Листья огромные, а плодов нет: копеечная добавка в почву заставила плети огурцов гнуться от завязей

Жирование огурцов — неприятное явление, когда куст выглядит здоровым, но не плодоносит. Листья крупные, плети тянутся вверх, а завязи желтеют и опадают. Чаще всего это вызвано переизбытком азота.

Фото: Pravda.Ru by Михеев Сергей, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Огурцы в теплице

Проблема жирования огурцов

Подкармливать огурцы крапивой, навозом или пометом, когда куст уже вырос — ошибка. Ему нужен другой подход. В середине июня растениям критически важны фосфор, калий и бор.

Борофоска — решение

Борофоска содержит все три необходимых элемента в нужных пропорциях. "Куст стабилизировался, корень работает в полную силу, начинается закладка женских цветков. Вот тогда фосфор с калием и бором дают максимальный эффект”, — объясняет агроном-консультант Ольга Семёнова в беседе с Pravda. Ru.

Порядок внесения

Обильно пролейте грядку водой. Насыпьте вокруг каждого растения по щепотке борофоски, отступив от стебля 8-10 см. Слегка прорыхлите верхний слой и верните мульчу на место.

Результат

Первые результаты будут заметны через 4-5 дней: плети перестанут расти впустую, а в узлах начнут формироваться завязи. Дед Егор на своей грядке насчитал 25 завязей на одной плети, хотя раньше было всего 6-8.

Это связано с тем, что растение получило именно то питание, которое ему необходимо, в нужный момент.

Ответы на популярные вопросы

Почему огурцы не завязываются?

Недостаток фосфора и калия, избыток азота, отсутствие опыления — основные причины.

Можно ли использовать другие удобрения?

Да, но борофоска — оптимальный вариант, так как содержит все необходимые элементы в правильной пропорции.

Когда лучше вносить борофоску?

В середине июня, когда куст стабилизировался и начал закладывать женские цветки.

Нужно ли рыхлить почву после внесения удобрения?

Да, чтобы удобрение лучше впитывалось.

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