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Мульча опаснее сорняков: как не погубить грядки самой популярной ошибкой дачников

Садоводство

В середине июня трава растет с такой силой, что газонокосилка едва успевает остывать. Многие дачники видят в этой зелени бесплатное золото и спешат спрятать под ней каждую грядку. Однако бездумное укрытие почвы часто превращается в ловушку, где вместо сохранения влаги начинаются процессы гниения. Нужно вовремя распознать, каким посадкам такая забота пойдет на пользу, а для кого она станет фатальной.

Удобрение для сада
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Удобрение для сада

Защита от перегрева и сохранение влаги

К середине месяца земля прогревается до глубины корней. Прямые солнечные лучи быстро превращают пашню в плотную корку, которая перекрывает доступ воздуха. Травяное одеяло решает эту проблему, создавая барьер. Лидерами по отзывчивости на такой прием остаются пасленовые — томаты и перцы. Под слоем органики почва не раскаляется, а влага после полива испаряется в три раза медленнее. Это помогает избежать стресса, когда днем стоит зной, а ночью температура резко падает.

"Трава для огорода — это не просто прикрытие, а топливо для почвенной живности. Когда мы укладываем сено, мы кормим червей и микробы, которые превращают растительные остатки в доступное питание. Главное — не брать траву с семенами, иначе вместо урожая придется собирать новый газон по всему участку", — отметил в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Для клубники июньское мульчирование — вопрос гигиены. Ягода, лежащая на подстилке из сена, защищена от серой гнили и грязи. Аналогично реагируют огурцы и тыквы. Их крупные листья испаряют много воды, поэтому стабильно влажный грунт под ногами ускоряет рост. Но здесь важна правильная деталь: укладывать слой нужно только на предварительно пролитую и рыхлую землю.

Группы риска и скрытые угрозы

Не всем жителям огорода нравятся влажные ноги. Лук и чеснок во второй половине июня начинают формировать чешуи. Лишняя сырость у шейки провоцирует грибковые инфекции и ухудшает лежкость будущих головок. Для этих культур лучше оставить землю открытой или использовать очень тонкий, чисто символический слой. Схожая ситуация с корнеплодами. Морковь и свекла требуют частого рыхления на ранних этапах, а мощный слой травы может лишить их необходимого развития. Если завалить их слишком плотно, велика вероятность получить искривленные или мелкие плоды из-за нехватки кислорода.

Культура Эффект от мульчирования
Томаты, перцы Защита от температурных качелей и фитофторы
Клубника, крыжовник Чистые ягоды без контакта с землей
Лук, чеснок Риск загнивания донца и ухудшение хранения

Особое внимание стоит уделить декоративным посадкам. Луковичные цветы после цветения уходят в стадию покоя, и избыток влаги в этот момент им только вредит. Лучше выбрать другой вариант ухода — легкое рыхление и удаление сорняков вручную.

"Многие забывают про слизней. Для них свежая влажная трава — идеальный дом и ресторан в одном флаконе. Если на участке много этих вредителей, мульчу нужно либо постоянно ворошить, либо подсушивать до состояния сена перед укладкой. Иначе к утру от капустных листьев останутся одни жилки", — объяснил эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Тройка главных ошибок июня

Тот самый секрет успеха кроется в подготовке сырья. Свежескошенная сочная трава в жаркий полдень начинает гореть. Температура внутри кучи может достигать таких значений, что нежные стебли рассады просто сварятся. Поэтому скошенное нужно подвялить на солнце хотя бы пару часов. Еще один нюанс — плотность укладки. Слой толще семи сантиметров без доступа воздуха превращается в скользкую массу с неприятным запахом. Это верный признак того, что почва начала задыхаться.

Важный нюанс: нельзя прижимать мульчу вплотную к стволам деревьев или стеблям кустарников. Всегда нужно оставлять небольшой воздушный зазор. Это простое действие предотвращает подопревание коры. Если же июнь подбрасывает сюрпризы в виде частых дождей, мульчу полезно аккуратно шевелить граблями, чтобы она просыхала.

"Когда дачник заваливает грядку толстым слоем мокрой травы, он устраивает там газовую камеру. Корни перестают дышать, растение желтеет, а садовод думает, что не хватает азота, и льет удобрения. В итоге куст гибнет от совокупности ошибок, хотя нужно было просто дать земле выдохнуть", — подчеркнул специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Любой необдуманный процесс в саду ведет к потере времени. Даже такая полезная процедура, как очистка веток от наростов, требует понимания того, какой именно материал используется для работы. Инструмент и метод всегда зависят от конкретной задачи.

Ответы на популярные вопросы о мульчировании

Можно ли использовать сорняки для мульчи?

Да, если на них еще не образовались семена. В противном случае весь огород на следующий год зарастет с новой силой. Лучше всего использовать измельченную сорную траву после того, как она немного подсохнет на солнце.

Как часто нужно обновлять слой травы?

Обычно в июне слой оседает и перерабатывается микроорганизмами за три-четыре недели. Как только через мульчу начинает проглядывать голая земля, стоит добавить свежую порцию подвяленной зелени.

Нужно ли убирать мульчу перед поливом?

Нет, вода прекрасно проходит сквозь рыхлый слой травы. Более того, мульча разбивает струю воды, предотвращая размывание почвы и оголение корней.

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Экспертная проверка: агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов, специалист по уходу за садом Павел Корнеев
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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