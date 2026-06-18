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Редко, но метко: как поливать картофель в июне, чтобы осенью клубни не умещались в ладонь

Садоводство

Июнь — решающий месяц для картофеля. В это время растение переключается с наращивания ботвы на формирование клубней. Ошибка в поливе на этом этапе перечеркнет все усилия: получите или "горох", или гниль. Забудьте про ежедневный труд с лейкой — картофель не любит суеты, он любит стабильность и влажную почву.

Картофель
Фото: Own work by kallerna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Картофель

Правила умного полива

Картофелю нужно около 300 литров воды на сотку за сезон. Традиционная практика лить "понемногу каждый день" — прямой путь к поверхностной корневой системе, которая сгорит при первой жаре. Неправильный полив картошки убивает урожай раньше, чем вредители.

"Корни картофеля должны уходить вглубь, а не искать влагу в верхнем слое. Поэтому поливайте редко, но обильно. Одно глубокое насыщение почвы эффективнее десяти поверхностных опрыскиваний", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Как "услышать" растение

Смотрите на листья. Темный цвет или увядание в полдень — сигнал к действию. Однако желтизна стеблей часто указывает на перелив и нехватку воздуха у корней. Картофель не терпит застоя воды.

Признак Сигнал
Листья темнеют и вянут Дефицит воды
Стебли водянистые, желтеют Избыток влаги, риск гнили

"Важно понимать, что окучивание может провоцировать образование сухой корки. Если вы игнорируете мульчирование, влага испаряется мгновенно. Ошибки при окучивании картофеля — это главная причина кислородного голодания клубней", — заявил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Главные ошибки в уходе

Лейте воду строго под корень. Вода на ботве — это приглашение грибковых инфекций. После дождя или полива рыхлите почву, чтобы дать корням дышать. Не допускайте превращения грунта в бетонную корку. Пырей и сорняки забирают питание, поэтому своевременная прополка обязательна для высокого урожая.

Ответы на популярные вопросы о картофеле

Когда прекращать полив?

После цветения интенсивный полив сокращают. Избыток воды в конце сезона приводит к росту трещин на клубнях и ухудшению их лежкости.

Нужна ли мульча?

Да, слой соломы сохраняет влагу и подавляет сорняки. Это экономит силы и защищает почву от перегрева.

Влияет ли качество воды?

Картофель лучше переносит теплую отстоянную воду. Ледяная вода из скважины вызывает у растений температурный шок.

Почему важно рыхление?

Рыхление разрушает капилляры в почве, через которые влага уходит из глубины. Это создает "сухую поливку" и сохраняет корни здоровыми.

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Экспертная проверка: Алексей Данилов, специалист по овощным культурам; Игорь Лыткин, почвовед
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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