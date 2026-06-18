Редко, но метко: как поливать картофель в июне, чтобы осенью клубни не умещались в ладонь

Июнь — решающий месяц для картофеля. В это время растение переключается с наращивания ботвы на формирование клубней. Ошибка в поливе на этом этапе перечеркнет все усилия: получите или "горох", или гниль. Забудьте про ежедневный труд с лейкой — картофель не любит суеты, он любит стабильность и влажную почву.
Картофелю нужно около 300 литров воды на сотку за сезон. Традиционная практика лить "понемногу каждый день" — прямой путь к поверхностной корневой системе, которая сгорит при первой жаре. Неправильный полив картошки убивает урожай раньше, чем вредители.
"Корни картофеля должны уходить вглубь, а не искать влагу в верхнем слое. Поэтому поливайте редко, но обильно. Одно глубокое насыщение почвы эффективнее десяти поверхностных опрыскиваний", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.
Смотрите на листья. Темный цвет или увядание в полдень — сигнал к действию. Однако желтизна стеблей часто указывает на перелив и нехватку воздуха у корней. Картофель не терпит застоя воды.
|Признак
|Сигнал
|Листья темнеют и вянут
|Дефицит воды
|Стебли водянистые, желтеют
|Избыток влаги, риск гнили
"Важно понимать, что окучивание может провоцировать образование сухой корки. Если вы игнорируете мульчирование, влага испаряется мгновенно. Ошибки при окучивании картофеля — это главная причина кислородного голодания клубней", — заявил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.
Лейте воду строго под корень. Вода на ботве — это приглашение грибковых инфекций. После дождя или полива рыхлите почву, чтобы дать корням дышать. Не допускайте превращения грунта в бетонную корку. Пырей и сорняки забирают питание, поэтому своевременная прополка обязательна для высокого урожая.
После цветения интенсивный полив сокращают. Избыток воды в конце сезона приводит к росту трещин на клубнях и ухудшению их лежкости.
Да, слой соломы сохраняет влагу и подавляет сорняки. Это экономит силы и защищает почву от перегрева.
Картофель лучше переносит теплую отстоянную воду. Ледяная вода из скважины вызывает у растений температурный шок.
Рыхление разрушает капилляры в почве, через которые влага уходит из глубины. Это создает "сухую поливку" и сохраняет корни здоровыми.
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