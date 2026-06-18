Хуже борщевика: этот цветок отравляет землю и дарит хозяевам штрафы до 50 тысяч

Люпин на участке может стать причиной серьезных проблем, о которых многие дачники даже не догадываются. Речь идет не просто о заросших грядках, а о реальной угрозе для всего огорода и неожиданных санкциях по закону. Рассказываем, почему избавляться от этого растения нужно как можно скорее и как сделать это правильно.

Фото: fotopedia.com by Mykola Swarnyk, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Люпин

Почему люпин опасен для участка

Многолистный люпин — пришелец из Америки. Он ведет себя как захватчик. Алкалоиды в его составе делают цветок ядовитым для садовых обитателей. Пыльца вызывает аллергию, а поедание листьев животных ведет к параличу. Растение высасывает влагу, лишая полезные культуры питания.

"Корневая система люпина выделяет токсины, блокирующие рост соседей. Огородник рискует потерять урожай, пока любуется цветам", — констатировал садовод-агроном Максим Ковалев.

Юридические последствия и штрафы

С 1 марта 2026 года статус люпина изменился. Он официально признан инвазивным видом. Закон ставит его в один ряд с борщевиком. Содержание "розовых свечей" на земле карается штрафом от 20 до 50 тысяч рублей.

Характеристика Последствия Штраф за наличие 20 000 — 50 000 руб. Статус вида Инвазивный, опасный

Как избавиться от инвазивного гостя

Механическая очистка — единственный вариант. Выкапывайте корень целиком. Фрагмент в 5 см дает новые побеги. Лучшее время — после дождя, когда глина податлива.

"Не оставляйте землю пустой после удаления. Слой мульчи в 10 см лишит семена люпина шанса на прорастание", — объяснила агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Ответы на популярные вопросы о люпинах

Можно ли оставить люпин для красоты?

Нет, это нарушение закона. Растение быстро превратит участок в непроходимые дебри.

Почему он опасен для коз и коров?

Алкалоиды провоцируют судороги и паралич при попытке животного съесть побеги.

Как быстро выкопать этот цветок?

Работайте в сырой почве. Используйте вилы, чтобы не разорвать корень на части.

Поможет ли скашивание?

Нет. Корни продолжат питать растение, и оно снова пойдет в рост через неделю.

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