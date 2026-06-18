Хуже борщевика: этот цветок отравляет землю и дарит хозяевам штрафы до 50 тысяч

Люпин на участке может стать причиной серьезных проблем, о которых многие дачники даже не догадываются. Речь идет не просто о заросших грядках, а о реальной угрозе для всего огорода и неожиданных санкциях по закону. Рассказываем, почему избавляться от этого растения нужно как можно скорее и как сделать это правильно.
Многолистный люпин — пришелец из Америки. Он ведет себя как захватчик. Алкалоиды в его составе делают цветок ядовитым для садовых обитателей. Пыльца вызывает аллергию, а поедание листьев животных ведет к параличу. Растение высасывает влагу, лишая полезные культуры питания.
"Корневая система люпина выделяет токсины, блокирующие рост соседей. Огородник рискует потерять урожай, пока любуется цветам", — констатировал садовод-агроном Максим Ковалев.
С 1 марта 2026 года статус люпина изменился. Он официально признан инвазивным видом. Закон ставит его в один ряд с борщевиком. Содержание "розовых свечей" на земле карается штрафом от 20 до 50 тысяч рублей.
|Характеристика
|Последствия
|Штраф за наличие
|20 000 — 50 000 руб.
|Статус вида
|Инвазивный, опасный
Механическая очистка — единственный вариант. Выкапывайте корень целиком. Фрагмент в 5 см дает новые побеги. Лучшее время — после дождя, когда глина податлива.
"Не оставляйте землю пустой после удаления. Слой мульчи в 10 см лишит семена люпина шанса на прорастание", — объяснила агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.
Нет, это нарушение закона. Растение быстро превратит участок в непроходимые дебри.
Алкалоиды провоцируют судороги и паралич при попытке животного съесть побеги.
Работайте в сырой почве. Используйте вилы, чтобы не разорвать корень на части.
Нет. Корни продолжат питать растение, и оно снова пойдет в рост через неделю.
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