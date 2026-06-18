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Окучили как обычно, а клубней стало меньше: ошибки, которые вредят урожаю картофеля

Садоводство

Окучивание картофеля часто превращается в автоматическую привычку. Дачник берет тяпку, насыпает горы земли и ждет отдачи. Однако нарушение физики процесса превращает пользу во вред. Ошибки в сроках, высоте гребня и состоянии почвы лишают куст возможности сформировать полноценный массив крупных клубней.

Картофель после окучивания
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофель после окучивания

Критический момент: когда начинать работу

Спешка при первом выходе в поле — главная причина травматизма растений. Если засыпать ростки землей слишком рано, фотосинтез затормозится. Ботва должна набрать силу, чтобы выдержать вес грунта. Оптимальный старт — при высоте стеблей 15–20 см. На этом этапе куст готов наращивать дополнительные корни, на которых завязываются плоды.

"Механическое повреждение молодых плетей мотоблоком или тяпкой в начале сезона срезает потенциал урожая на треть. Картофель тратит энергию на заживление ран вместо формирования столонов", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Работа по едва проклюнувшимся всходам оправдана только в случае угрозы возвратных заморозков. В остальное время растениям требуется солнце. Уход за картофелем подразумевает постепенное наращивание гребня, а не разовое заваливание зелени землей.

Высота гребня и доступ кислорода

Существует заблуждение: чем выше гора земли у основания, тем больше места для роста. В реальности чрезмерная насыпь создает дефицит воздуха в прикорневой зоне. Почва уплотняется, начинается кислородное голодание, а в дождливую погоду — гнилостные процессы. Нижние ярусы клубней просто задыхаются под многотонным прессом.

Этап работы Рекомендуемая высота (см)
Первый подход 12–15
Второй подход 20–25

Важно помнить про секреты роста: картофель закладывает урожай в рыхлом слое. Высота гребня свыше 30 см бесполезна. Она затрудняет полив, так как вода скатывается с крутых склонов в междурядья, не доходя до основных корней.

"На тяжелых глинистых почвах высокая насыпь превращается в бетонный панцирь после первого же ливня. Клубни в такой среде деформируются и мельчают", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Влажность почвы и защитный барьер

Окучивание сухой пылью — сизифов труд. Сухая земля осыпается, не держит форму и перегревается на солнце. Задача огородника — создать плотный, но пористый валик. Лучше всего выходить в огород после дождя. Если осадков нет, необходим правильный полив за сутки до манипуляций.

Второй этап процедуры через 14–20 дней после первого обязателен. Он закрывает клубни, которые начинают выпирать из земли. Прямые солнечные лучи вызывают накопление соланина — картошка зеленеет и становится непригодной в пищу. Параллельно уничтожаются сорняки и личинки вредителей, что облегчает защиту картофеля без химии.

"Работа по сырой земле позволяет сформировать капиллярную структуру внутри гребня. Это обеспечивает стабильный температурный режим для нежной кожицы молодых клубней", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о картофеле

Можно ли не окучивать картофель?

Это возможно только при использовании метода посадки под солому или плотную мульчу. В традиционных грядках отказ от процедуры ведет к перегреву почвы и потере части урожая из-за позеленения клубней.

Что делать, если картофель уже зацвел?

В период цветения задевать корни и стебли крайне нежелательно. Растение направляет все ресурсы на завязи. Если кусты разваливаются, можно аккуратно подгрести землю, не углубляясь в почву рядом с основным стеблем.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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