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Ягоды ещё успеют прибавить в размере: чем подкормить смородину и крыжовник после цветения

Садоводство

Ягодные кустарники завершили цветение и начали формировать завязи. В этот период смородина и крыжовник нуждаются в калии и фосфоре. Грамотная подкормка в июне определяет размер плодов и накопление в них сахаров. Рассмотрим эффективные способы поддержки растений без лишних трудозатрат.

Подкормка смородины после цветения
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подкормка смородины после цветения

Принципы питания после цветения

Когда лепестки опадают, растение перенаправляет ресурсы на строительство тканей ягод. Азот уходит на второй план. Избыток этого элемента спровоцирует рост ненужной зеленой массы и привлечет вредителей. Сейчас кустам требуются фосфор для укрепления структуры и калий для сочности. Важно учитывать, что урожай крыжовника зависит от баланса влаги и микроэлементов в почве.

"В июне корневая система работает на максимуме. Однако внекорневые подкормки по листу действуют быстрее. Растение усваивает питательные вещества за несколько часов, что критично при резкой смене погоды", — отметил специально для Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Опрыскивание проводят в безветренную погоду. Лучшее время — раннее утро или вечер после захода солнца. Это исключает появление ожогов на листьях. Раствор должен быть мелкодисперсным, чтобы равномерно покрыть всю крону. Важно следить, чтобы не возникла галловая тля на смородине, которая часто активизируется в этот период.

Минеральные и комплексные составы

Для приготовления базового раствора используют 20 граммов сернокислого калия и столько же суперфосфата на 10 литров воды. Если завязей много, полезно добавить сернокислый марганец и борную кислоту по 2 грамма. Это укрепит плодоножки и предотвратит сброс плодов. Если защита крыжовника от насекомых не была проведена заранее, подкормку можно совместить с защитными препаратами.

Тип удобрения Преимущество использования
Сернокислый калий Повышает сахаристость и лежкость плодов
Древесная зола Снижает кислотность и дает микроэлементы
Биоактивные комплексы Укрепляют иммунитет растений к болезням

"Избегайте хлорсодержащих удобрений под крыжовник. Это угнетает растение и тормозит налив плодов. Используйте составы с пометкой Финал или Люкс, где калия в два раза больше, чем азота", — объяснила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Органические методы и народные рецепты

Сторонники природного земледелия выбирают зеленый настой из скошенной травы и сорняков. Для его приготовления емкость заполняют органикой на две трети, заливают водой и настаивают неделю. Полученный концентрат разбавляют в пропорции один к десяти. Правильное удобрение для крыжовника позволяет плодам налиться быстрее и обрести тонкую кожицу.

Зольный настой — универсальный калийный концентрат. 200 граммов чистой древесной золы растворяют в горячей воде и выдерживают сутки. Это проверенный способ улучшить вкус смородины. Перед поливом землю рыхлят и обильно увлажняют. Сухая почва не способна эффективно передать питательные вещества корням.

"Почва должна оставаться влажной на глубине до 40 сантиметров. Если копать куст лень, просто используйте мульчу. Она удержит влагу и станет питанием для микроорганизмов, преобразующих минералы в доступную форму", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Ответы на популярные вопросы о ягодниках

Когда вносить удобрения после окончания цветения?

Оптимальный срок — через 10—14 дней после сброса лепестков, когда станут заметны первые сформированные горошины завязи.

Можно ли использовать свежий навоз в июне?

Нет, это приведет к резкому выбросу азота и затяжному росту молодых побегов, которые не успеют одревеснеть к зиме.

Нужен ли полив во время внесения минеральных веществ?

Жидкие подкормки всегда вносят по влажной земле, чтобы концентрация солей не вызвала химический ожог корней кустарника.

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Экспертная проверка: специалист по уходу за садом Павел Корнеев, агроном-консультант Ольга Семёнова, почвовед Игорь Лыткин
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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