Огурцы желтеют прямо на глазах? 5 "реанимационных" мер, которые спасут ваш урожай

Пожелтение огуречных плетей в самый разгар сезона — тревожный сигнал, который часто оборачивается полной потерей урожая. Если нижние листья отмирают из-за естественного старения и нехватки света в густых зарослях, это не критично, однако желтизна на макушках и молодых побегах указывает на серьезные системные ошибки: от дефицита азота до скрытой деятельности вредителей, высасывающих соки из растения.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Жёлтые листья у огурцов

Почему желтеют листья у огурцов на грядке

Огурцы крайне чувствительны к температурным качелям и влажности. Одной из главных причин стресса является некорректный режим полива. Огородники часто заливают грядки или, напротив, допускают пересыхание грунта, что моментально отражается на цвете ботвы. До цветения на один квадратный метр требуется 5 литров воды дважды в неделю, а в период формирования плодов аппетиты культуры растут до 10-12 литров трижды в неделю. К концу лета интенсивность снижают до одного раза в 10 дней.

"Использование ледяной воды прямо из скважины — это температурный шок для корней. Вода обязательно должна отстояться на солнце и прогреться до 20-25 градусов, иначе растение перестает усваивать питание, что и приводит к желтизне", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Желтые пятна могут появиться и из-за солнечного ожога, если поливать грядки в полдень: капли воды работают как линзы. Также не стоит исключать голодание. При дефиците азота светлеют нижние ярусы, а нехватка магния проявляется характерной желтой каймой по краям листа. Важно помнить, что угрозы подстерегают молодые огурцы под землёй в виде корневых гнилей и фузариоза, блокирующих движение соков.

Чем обработать огурцы: химические и народные методы

Если причиной стали грибковые инфекции (мучнистая роса или антракноз), требуются фунгициды. На стадии до начала плодоношения эффективно работают "Фундазол", "Гамаир" или "Абига-Пик". Если же на кустах уже висят зеленцы, лучше перейти на безопасные народные рецепты. Можно использовать настойку чеснока (300 г на 10 л воды) или раствор золы, который одновременно служит калийной подкормкой.

"Обычная сода из кухонного шкафа может заменить многие пестициды при борьбе с первыми признаками мучнистой росы. Раствор столовой ложки соды на ведро воды создает на листьях среду, в которой грибок просто не может развиваться", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Вредители вроде паутинного клеща или тли также вызывают увядание. Для борьбы с ними применяют биопрепараты типа "Фитоверм" или инсектициды "Актеллик" и "Интавир". Чтобы закрепить успех и стимулировать иммунитет, полезно провести вечерний ритуал с аптечным бором, который помогает растениям завязывать плоды даже в неблагоприятных условиях.

Почему желтеет и опадает завязь

Часто дачники сталкиваются с тем, что сами завязи ("пуплята") начинают желтеть и сохнуть. Это происходит из-за избытка азота при нехватке калия и фосфора, а также при загущении посадок. Растению не хватает сил, чтобы прокормить все плоды, и оно начинает сбрасывать "лишних". Недостаток опыления — еще один фактор риска. Иногда огурцы радуют глаз листвой, но плодов мало, и это роковая ошибка дачников, связанная с неправильным формированием плетей.

Проблема Решение Дефицит азота Подкормка мочевиной или настоем крапивы Грибковая инфекция Обработка фунгицидами или медьсодержащими препаратами Повреждение корней Полив стимуляторами роста ("Эпин", "Циркон") Сухой воздух Мульчирование почвы соломой или травой

"Если вы заметили массовое пожелтение завязей, проверьте кислотность почвы. Огурцы не выносят закисленный грунт. Добавление доломитовой муки или золы помогает нейтрализовать среду и вернуть растениям способность усваивать нужные микроэлементы", — отметил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Как оживить растения: пошаговый план спасения

Для реанимации грядки первым делом удалите все больные и сухие листья — это снизит нагрузку на растение. Проведите внекорневую обработку антистрессовыми препаратами ("Эпин"). Обязательно замульчируйте почву, чтобы сгладить перепады влажности и температуры в прикорневой зоне. Как и при неправильном поливе картошки, ошибки в увлажнении огурцов обнуляют весь труд, поэтому поливайте строго под корень теплой водой.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать настой крапивы для лечения пожелтения?

Да, это отличная азотная подкормка. 1 кг свежей зелени заливают 10 л воды и настаивают две недели, после чего разводят 1:10 и поливают растения под корень.

Что делать, если завязи желтеют из-за жары?

Необходимо временно затенить грядки агроволокном или сеткой и увеличить влажность воздуха вокруг растений путем мелкодисперсного опрыскивания (дождевания) в вечерние часы.

Как сода помогает от желтых листьев?

Содовый раствор (1 ст. л. на 10 л воды) эффективен только в том случае, если желтизна вызвана грибковыми заболеваниями. На структуру листа как таковую она не влияет, но останавливает инфекцию.

Поможет ли борная кислота остановить осыпание плодов?

Да, опрыскивание раствором бора стимулирует цветение и предотвращает опадение мелких завязей, особенно в пасмурную или слишком жаркую погоду.

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