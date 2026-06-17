Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ситуация вышла из-под контроля: Украину превращают в масштабный демографический полигон
Эстетика тут ни при чём: почему на время лечения акне следует отказаться от вечеринок с коктейлями
Строительный лайфхак: чем заделать дыры в шифере, чтобы не просочилась вода
Не Сочи и не Крым: куда едут пенсионеры за тишиной, здоровьем и комфортом в 2026 году
Поездки в офисы больше не нужны: решение в Подмосковье избавило людей от очередей в ЖКХ
Хвостатый путешественник: как понять, что ваш питомец готов к прогулкам вне дома
Стянутость после душа появляется не случайно: причина может скрываться в привычном средстве
Вашингтон достал нафталин: реанимация старой схемы в США обернулась угрозой для фронта
Без этого кофе вас точно разочарует: ошибка, из-за которой даже арабика покажется подделкой

Огурцы желтеют прямо на глазах? 5 "реанимационных" мер, которые спасут ваш урожай

Садоводство

Пожелтение огуречных плетей в самый разгар сезона — тревожный сигнал, который часто оборачивается полной потерей урожая. Если нижние листья отмирают из-за естественного старения и нехватки света в густых зарослях, это не критично, однако желтизна на макушках и молодых побегах указывает на серьезные системные ошибки: от дефицита азота до скрытой деятельности вредителей, высасывающих соки из растения.

Жёлтые листья у огурцов
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Жёлтые листья у огурцов

Почему желтеют листья у огурцов на грядке

Огурцы крайне чувствительны к температурным качелям и влажности. Одной из главных причин стресса является некорректный режим полива. Огородники часто заливают грядки или, напротив, допускают пересыхание грунта, что моментально отражается на цвете ботвы. До цветения на один квадратный метр требуется 5 литров воды дважды в неделю, а в период формирования плодов аппетиты культуры растут до 10-12 литров трижды в неделю. К концу лета интенсивность снижают до одного раза в 10 дней.

"Использование ледяной воды прямо из скважины — это температурный шок для корней. Вода обязательно должна отстояться на солнце и прогреться до 20-25 градусов, иначе растение перестает усваивать питание, что и приводит к желтизне", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Желтые пятна могут появиться и из-за солнечного ожога, если поливать грядки в полдень: капли воды работают как линзы. Также не стоит исключать голодание. При дефиците азота светлеют нижние ярусы, а нехватка магния проявляется характерной желтой каймой по краям листа. Важно помнить, что угрозы подстерегают молодые огурцы под землёй в виде корневых гнилей и фузариоза, блокирующих движение соков.

Чем обработать огурцы: химические и народные методы

Если причиной стали грибковые инфекции (мучнистая роса или антракноз), требуются фунгициды. На стадии до начала плодоношения эффективно работают "Фундазол", "Гамаир" или "Абига-Пик". Если же на кустах уже висят зеленцы, лучше перейти на безопасные народные рецепты. Можно использовать настойку чеснока (300 г на 10 л воды) или раствор золы, который одновременно служит калийной подкормкой.

"Обычная сода из кухонного шкафа может заменить многие пестициды при борьбе с первыми признаками мучнистой росы. Раствор столовой ложки соды на ведро воды создает на листьях среду, в которой грибок просто не может развиваться", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Вредители вроде паутинного клеща или тли также вызывают увядание. Для борьбы с ними применяют биопрепараты типа "Фитоверм" или инсектициды "Актеллик" и "Интавир". Чтобы закрепить успех и стимулировать иммунитет, полезно провести вечерний ритуал с аптечным бором, который помогает растениям завязывать плоды даже в неблагоприятных условиях.

Почему желтеет и опадает завязь

Часто дачники сталкиваются с тем, что сами завязи ("пуплята") начинают желтеть и сохнуть. Это происходит из-за избытка азота при нехватке калия и фосфора, а также при загущении посадок. Растению не хватает сил, чтобы прокормить все плоды, и оно начинает сбрасывать "лишних". Недостаток опыления — еще один фактор риска. Иногда огурцы радуют глаз листвой, но плодов мало, и это роковая ошибка дачников, связанная с неправильным формированием плетей.

Проблема Решение
Дефицит азота Подкормка мочевиной или настоем крапивы
Грибковая инфекция Обработка фунгицидами или медьсодержащими препаратами
Повреждение корней Полив стимуляторами роста ("Эпин", "Циркон")
Сухой воздух Мульчирование почвы соломой или травой

"Если вы заметили массовое пожелтение завязей, проверьте кислотность почвы. Огурцы не выносят закисленный грунт. Добавление доломитовой муки или золы помогает нейтрализовать среду и вернуть растениям способность усваивать нужные микроэлементы", — отметил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Как оживить растения: пошаговый план спасения

Для реанимации грядки первым делом удалите все больные и сухие листья — это снизит нагрузку на растение. Проведите внекорневую обработку антистрессовыми препаратами ("Эпин"). Обязательно замульчируйте почву, чтобы сгладить перепады влажности и температуры в прикорневой зоне. Как и при неправильном поливе картошки, ошибки в увлажнении огурцов обнуляют весь труд, поэтому поливайте строго под корень теплой водой.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать настой крапивы для лечения пожелтения?

Да, это отличная азотная подкормка. 1 кг свежей зелени заливают 10 л воды и настаивают две недели, после чего разводят 1:10 и поливают растения под корень.

Что делать, если завязи желтеют из-за жары?

Необходимо временно затенить грядки агроволокном или сеткой и увеличить влажность воздуха вокруг растений путем мелкодисперсного опрыскивания (дождевания) в вечерние часы.

Как сода помогает от желтых листьев?

Содовый раствор (1 ст. л. на 10 л воды) эффективен только в том случае, если желтизна вызвана грибковыми заболеваниями. На структуру листа как таковую она не влияет, но останавливает инфекцию.

Поможет ли борная кислота остановить осыпание плодов?

Да, опрыскивание раствором бора стимулирует цветение и предотвращает опадение мелких завязей, особенно в пасмурную или слишком жаркую погоду.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, агрохимик Роман Едигаров, почвовед Игорь Лыткин
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Запрет на постановку русской классики стал абсурдом: Апексимова поддержала резкий шаг
Кино. Новости и обзоры
Запрет на постановку русской классики стал абсурдом: Апексимова поддержала резкий шаг
Сцена в Эвиане превратилась в политический кошмар: лидеры G7 поставили точку в отношениях с Киевом
Мир. Новости мира
Сцена в Эвиане превратилась в политический кошмар: лидеры G7 поставили точку в отношениях с Киевом
Они просто ехали к морю: рейс из Белоруссии обернулся масштабной трагедией в Брянской области
Новости Брянска сегодня
Они просто ехали к морю: рейс из Белоруссии обернулся масштабной трагедией в Брянской области
Популярное
Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года

Правильная подготовка сезонных продуктов позволяет получить концентрат с глубоким вкусом, который остается насыщенным даже в самые холодные зимние месяцы.

Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года
Спутники Илона Маска в ловушке: масштабный инцидент над Землей вынудил системы пойти на крайние меры
Спутники Илона Маска в ловушке: масштабный инцидент над Землей вынудил системы пойти на крайние меры
Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей
Театр одного актера во Франции: дерзкая попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором
Армия Нидерландов провела учения по созданию лагеря для 2000 российских военнопленных. Это не абсурд Любовь Степушова
Экономический тупик в Ереване: принятые Москвой меры лишили республику колоссальной доли доходов
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Российский фрегат произвёл предупредительные выстрелы по британскому судну в Ла-Манше
Российский фрегат произвёл предупредительные выстрелы по британскому судну в Ла-Манше
Последние материалы
Огурцы желтеют прямо на глазах? 5 "реанимационных" мер, которые спасут ваш урожай
Хвостатый путешественник: как понять, что ваш питомец готов к прогулкам вне дома
Стянутость после душа появляется не случайно: причина может скрываться в привычном средстве
Вашингтон достал нафталин: реанимация старой схемы в США обернулась угрозой для фронта
Без этого кофе вас точно разочарует: ошибка, из-за которой даже арабика покажется подделкой
Старые шины — в дело: три способа собрать полезную мебель и декор без колхозных лебедей
Перелеты больше не пытка: простая схема, превращающая 10 часов в самолете в отдых
Чемодан собран, а интернет подвёл: приёмы, которые выручают туристов без мобильной сети
Хрустящая крошка и тающее внутри суфле: пирог, в который влюбляешься с первого кусочка
Бесполезная трата денег: популярный эликсир молодости распределился во внутренних органах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.