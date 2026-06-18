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Лишайник исчезнет через 14 дней: простой способ очистить кору, не повреждая ветки

Садоводство

Лишайник на плодовых деревьях часто воспринимают как досадный, но безобидный налет. На деле заросшая кора удерживает влагу, провоцирует гниль и становится убежищем для насекомых. Чистота дерева напрямую влияет на его долголетие, поэтому игнорировать серые наросты не стоит.

Лишайник на ветке
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лишайник на ветке

Правила работы с железным купоросом

Многие садоводы жалуются на низкую эффективность купороса, хотя корень проблемы кроется в неверной дозировке. Концентрация раствора должна меняться в зависимости от состояния растения и времени года. Осенью, когда дерево уходит в состояние покоя, допустимо использовать 5-процентный состав. Это примерно 50 граммов вещества на литр воды. Такая плотность позволяет решение проблемы сделать быстрым и радикальным.

"При работе с железным купоросом важно помнить, что он не просто смывает лишайник, а выжигает его грибковую основу. Если дерево молодое, с тонкой корой, лучше снизить концентрацию до 3 процентов даже осенью, чтобы не вызвать химический ожог тканей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru агрохимк Роман Едигаров.

Весенняя обработка требует еще большей осторожности. Как только почки начинают набухать, высокая концентрация препарата становится губительной. В этот период предел — 3 процента. Если пропустить момент и опрыскать уже "зеленый конус", можно остаться без урожая.

Выбор времени и погоды

Тот самый секрет успеха кроется в метеоусловиях. Железный купорос — препарат контактного действия. Ему нужно время, чтобы впитаться в структуру лишайника. Если через два часа после опрыскивания пойдет дождь, все усилия пропадут даром. Для качественного вариант обработки требует минимум три сухих дня в прогнозе.

Период Рекомендуемая концентрация
Поздняя осень (после ноября) 5% (500 г на 10 л воды)
Ранняя весна (до почек) 3% (300 г на 10 л воды)

"Лишайник — это союз гриба и водоросли, своего рода коммунальная квартира. Железный купорос разрушает этот симбиоз, перекрывая доступ к питанию. Без химии здесь не обойтись, если наросты уже закрыли более трети ствола", — отметил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Механическая очистка коры

Важный нюанс: застарелые, толстые пласты лишайника могут не пропитаться раствором с первого раза. В таких случаях стоит прибегнуть к физической помощи дереву. Использовать металлические щетки нельзя — они травмируют живую ткань, создавая условия для развития рака плодовых. Оптимально взять деревянный скребок или старую капроновую щетку. На практике видно, что предварительная чистка ускоряет процесс вдвое. Снимать наросты лучше во влажную погоду, когда они размякают. После процедуры ствол должен просохнуть, и только потом наносится препарат. Этот последовательный процесс гарантирует, что кора станет чистой через 10—14 дней — лишайник просто высохнет и опадет сам.

"Если после обработки лишайник стал черным — значит, средство сработало. Не нужно пытаться его сразу содрать. Он отвалится сам вместе со старой корой, открыв дереву возможность дышать", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Логика природного земледелия проста: здоровое дерево способно само сопротивляться микроорганизмам. Однако в запущенных садах, где проветривание нарушено из-за густоты посадок, профилактика становится необходимой деталью ежегодного ухода. Любая лишняя ошибка в дозировке или сроках может стоить дереву здоровья, поэтому аккуратность стоит на первом месте.

Ответы на популярные вопросы о защите сада

Можно ли использовать медный купорос вместо железного?

Медный купорос больше подходит для борьбы с болезнями вроде парши или монилиоза. Против лишайника он менее эффективен, так как железный купорос обладает более выраженным подсушивающим действием на мохообразные наросты.

Нужно ли белить деревья после уничтожения лишайника?

Побелка имеет смысл только после полной очистки ствола. Она закроет микротрещины и защитит кору от солнечных ожогов зимой и весной. Наносить ее поверх живого лишайника бесполезно.

Поможет ли обычная известь убрать наросты?

Известь меняет кислотность поверхности, что лишайникам не нравится. Но как лечебное средство она слабее железного купороса и справляется только с самыми молодыми и тонкими образованиями.

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Экспертная проверка: агрохимик Роман Едигаров, почвовед Игорь Лыткин, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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