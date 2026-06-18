Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Июль откроет сезон больших впечатлений: пять направлений подойдут для отдыха на любой вкус
Кто убил обитателей Эдема? Разгадка самой темной тайны в истории Галапагосских островов
Вашингтон признал истощение арсеналов: производство секретных систем переложат на Европу
Красивые слова на этикетке ещё ничего не гарантируют: какие компоненты не оправдают ожиданий
Миф о малярийном гиганте: правда ли долгоножка на самом деле опасна для человека
Ягоды ещё успеют прибавить в размере: чем подкормить смородину и крыжовник после цветения
Заметили, что счетчик воды перестал крутиться? Как вернуть прибор к жизни и избежать штрафов
Европа на грани истерики: Макрон объявил охоту на танкеры ради спасения тонущего бюджета
Станция внутри высотки: как в Китае решили проблему тесноты в 30-миллионном городе

Спасаем урожай от солнца: как реанимировать перец и томаты, если листья пошли пятнами

Садоводство

Белесые пятна на листьях перца или баклажанов часто принимают за проявление болезни. На деле же ткани растения просто не выдерживают солнечного удара. Клетки буквально варятся под воздействием ультрафиолета, превращая зеленый лист в сухую тонкую бумагу. Подобная картина — верный признак того, что огородный режим требует срочной корректировки.

Поврежденный лист растения
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поврежденный лист растения

Физика перегрева: почему горит теплица

Листья овощей страдают от солнца даже за защитным слоем поликарбоната. Этот материал часто фокусирует лучи, создавая эффект линзы. Перегрев тканей происходит стремительно, если на листовых пластинах остаются капли воды после неосторожного полива. Каждая такая капля становится крошечным увеличительным стеклом, прожигающим живую ткань до основания.

"Солнечный ожог — это не просто косметический дефект, а серьезная потеря листового аппарата. Растение тратит колоссальные ресурсы на выживание вместо того, чтобы направлять их на налив плодов. Особенно уязвимы баклажаны и перцы, чья кожица и листья крайне чувствительны к инфракрасному излучению", — объяснил специально для Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Важно следить за отраженным светом. Белые стены построек или металлические заборы рядом с грядками работают как мощные рефлекторы. В таких условиях даже выносливые томаты начинают скручивать листву, пытаясь уменьшить площадь испарения. Если вовремя не принять меры, можно столкнуться с тем, что поврежденный вариант развития куста приведет к потере трети урожая.

Первая помощь: антистресс и питание

Тот самый секрет восстановления кроется в правильном сочетании препаратов. Когда ткани уже повреждены, растению нужна поддержка калием и антистрессовыми составами. Опрыскивание проводят строго после захода солнца, чтобы не спровоцировать новые повреждения. Эпин или циркон помогают клеткам быстрее адаптироваться к экстремальным температурам и восстановить обмен веществ.

Культура Дозировка сульфата калия (на 10 л)
Перцы, баклажаны, томаты 20 граммов
Огурцы, кабачки, тыквы 15 граммов

Полив должен стать максимально аккуратным. Воду льют исключительно под корень, избегая малейшего попадания на зелень. Если грядки расположены на открытом пространстве, стоит использовать временное притенение из спанбонда или старых простыней. Это создаст необходимый рассеянный свет, который позволит растению перевести дух. Ненужный садовый материал в виде обрезков веток пригодится для создания естественного каркаса под укрытие.

"Многие совершают фатальную ошибку, хватаясь за секатор сразу после появления пятен. Лист, если он не высох окончательно, продолжает участвовать в фотосинтезе. Удалять стоит только те части, которые повреждены более чем наполовину и начинают крошиться", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Ошибки реанимации: чего делать нельзя

После термического удара корневая система работает медленнее. Чрезмерный полив в этот период провоцирует загнивание корней. Растение просто не способно перекачать лишнюю влагу, так как площадь испарения листвой сократилась. Азотные удобрения также стоит отложить на неделю — сейчас они вызовут ненужный рост молодых побегов, на которые у куста нет сил.

На деле же выходит, что лучшая тактика — покой и затенение. Использование масляных эмульсий от вредителей в жару противопоказано. Масло создает пленку, которая нагревается сильнее самих листьев, вызывая глубокие поражения тканей. Даже декоративный вариант озеленения участка требует защиты, если солнце становится аномально активным.

"Природа предусмотрела механизмы защиты от перегрева, но в теплицах они ломаются. Обеспечьте сквозное проветривание. Температура внутри не должна превышать за бортом больше чем на пять градусов. Иначе никакие подкормки не спасут урожай от стерилизации пыльцы и гибели завязей", — добавил эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Для защиты плодов, которые выглядывают из-под листвы, опытные огородники используют простое решение: прикрывают их крупными листьями лопуха или фиксируют небольшие кусочки белой ткани. Это спасает перец и баклажаны от появления жестких желтых пятен на кожице, после которых овощ становится непригодным для долгого хранения.

Ответы на популярные вопросы о защите овощей

Нужно ли смывать капли воды с листьев, если пошел дождь и вышло солнце?

На открытом грунте ветер обычно быстро высушивает влагу. В теплице же, где движение воздуха ограничено, капли нужно стряхивать, иначе они сработают как линзы за считанные минуты.

Можно ли использовать навозную жижу для восстановления ожогов?

Категорически нет. Избыток азота в этот момент — яд. Растению нужен калий для укрепления клеточных стенок и регулирования водного баланса.

Спасет ли обычная москитная сетка от солнца?

Она задерживает лишь малую часть лучей. Для реальной помощи нужна затеняющая сетка с фактором защиты от 45 до 60 процентов.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Небо над Землей больше не общее: мощный рывок SpaceX поставил под вопрос безопасность всей планеты
Технологии
Небо над Землей больше не общее: мощный рывок SpaceX поставил под вопрос безопасность всей планеты
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Мир. Новости мира
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Пекин жестко вмешался в планы Запада: негласный щит изменил расклады на мировой арене
Мир. Новости мира
Пекин жестко вмешался в планы Запада: негласный щит изменил расклады на мировой арене
Популярное
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России

Внезапная остановка грузопотоков на ключевом направлении поставила власти республики перед сложным выбором и необходимостью признать внутренние просчеты.

Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Никакой пощады даже к детям: трагедия на трассе А240 вынудила Минск сменить риторику
Никакой пощады даже к детям: трагедия на трассе А240 вынудила Минск сменить риторику
Сцена в Эвиане превратилась в политический кошмар: лидеры G7 поставили точку в отношениях с Киевом
Экономика Армении летит в пропасть: блокировка границы лишила страну огромной доли национального дохода
Армия Нидерландов провела учения по созданию лагеря для 2000 российских военнопленных. Это не абсурд Любовь Степушова
Они просто ехали к морю: рейс из Белоруссии обернулся масштабной трагедией в Брянской области
Космический корабль Илона Маска почти на Земле: на его борту — сокровище, которое ждали десятилетиями
Все ждали китайцев, но победил француз: топ-4 кроссовера по выбору наших водителей
Все ждали китайцев, но победил француз: топ-4 кроссовера по выбору наших водителей
Последние материалы
Ягоды ещё успеют прибавить в размере: чем подкормить смородину и крыжовник после цветения
Заметили, что счетчик воды перестал крутиться? Как вернуть прибор к жизни и избежать штрафов
Европа на грани истерики: Макрон объявил охоту на танкеры ради спасения тонущего бюджета
Станция внутри высотки: как в Китае решили проблему тесноты в 30-миллионном городе
Окучили как обычно, а клубней стало меньше: ошибки, которые вредят урожаю картофеля
Чесночные стрелки — это деликатес: как превратить огородный мусор в лучший салат лета
Отсечка или внатяг: какой режим езды гарантированно приведет вас в автосервис
Кишечник медленно стареет: включение простых продуктов остановит деградацию важных тканей ЖКТ
Маски окончательно сорваны: Пашинян объявил охоту на ключевых противников своей власти
Мастер-класс на кухне: 7 правил, которые превратят обычную вареную картошку в кулинарный шедевр
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.