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Вместо ведра крупных клубней — гниль: неправильный полив картошки в июне обнулит весь труд

Садоводство

Июнь определяет размер будущих клубней. Ошибки в поливе на этапе бутонизации приводят к потере урожая или гниению корней. Баланс влаги требует строгого графика и понимания физиологии растения без лишних физических затрат на бессистемное таскание ведер.

Картофель
Фото: Own work by kallerna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Картофель

Золотой стандарт полива

Картофельному кусту за весь цикл вегетации требуется около трех ведер воды. Основной объем приходится на период от появления бутонов до завершения цветения. В это время закладывается масса клубней. Если почва пересыхает, растение экономит ресурсы, и картофелины остаются мелкими. Оптимальный расход составляет 5–7 литров на одно растение каждые 7–10 дней при отсутствии дождей.

"Использование холодной воды из скважины мгновенно останавливает развитие столонов. Вода должна прогреться на солнце, чтобы не вызвать температурный шок у корневой системы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Важно подавать влагу под корень, избегая попадания на ботву. Выращивание картофеля требует системного подхода: после полива землю необходимо рыхлить или закрывать слоем органики. Мульчирование картофеля соломой позволяет сократить число подходов с лейкой в два раза, сохраняя рыхлость грунта без образования корки.

Ловушка мелких брызг

Главная стратегическая ошибка — частый поверхностный полив. Если вы смачиваете только верхние два сантиметра почвы, вода испаряется, не достигая зоны формирования урожая. Корни уходят вглубь, а влага остается наверху. Это бессмысленная трата сил. Эффективнее полить один раз обильно, чем пять раз понемногу. Посадка картофеля подразумевает создание условий для глубокого залегания корней.

Режим полива Результат для урожая
Часто и мало Поверхностные корни, мелкие клубни
Редко и обильно Развитая система, крупные плоды

"Переувлажнение почвы во второй половине лета провоцирует растрескивание кожуры. Как только цветение закончилось, подачу воды нужно плавно сворачивать", — отметил специально для Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Сигналы жажды и перелива

Растение само подсказывает, когда пора брать шланг. Скрученные днем листья и приобретение ими темно-зеленого, почти свинцового оттенка — классический признак дефицита воды. Если вовремя не вмешаться, ботва начнет сохнуть снизу. Избыток влаги не менее опасен: желтеющая листва при влажной земле говорит о начале гнилостных процессов в корнях. Органическое земледелие учит наблюдать за почвой — она должна дышать.

"Влажная ботва при поливе сверху — это открытые ворота для патогенных грибков. Фитофтора развивается в каплях воды за считанные часы", — объяснила эксперт Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Ответы на популярные вопросы о поливе картофеля

Можно ли поливать картофель дождеванием?

Метод разбрызгивания допустим только в засушливых регионах при очень низкой влажности воздуха. В средней полосе такая тактика вызывает вспышки болезней. Лучше использовать капельные ленты или лить воду в борозды между рядами.

Как проверить уровень увлажнения почвы?

Простого осмотра поверхности недостаточно. Необходимо проверить грунт на глубине 15 сантиметров. Если земля там рассыпается в пыль и не собирается в комок, картофелю требуется срочный полив. При достаточной влажности утром листья кустов должны быть расправлены и упруги.

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Экспертная проверка: специалист по овощным культурам Алексей Данилов, почвовед Игорь Лыткин, фитопатолог Наталья Дроздова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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