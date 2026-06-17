Лето только началось, а кусты уже сдаются: какие угрозы подстерегают молодые огурцы под землёй

Гибель огуречной рассады в начале лета — частое явление, вызванное нарушением биологического ритма растения. Огурцы остро реагируют на температуру грунта и влажность воздуха. Малейшее отклонение от нормы провоцирует развитие патогенной микрофлоры, которая уничтожает корень и стебель куста за несколько дней.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Потеря урожая огурцов

Корневые гнили и методы спасения

Огурцы замирают в росте, если почва холоднее 13 градусов. В таких условиях активируются патогенные грибы. Стебель у земли становится тоньше, темнеет и размягчается. Это прикорневая гниль. Она часто возникает из-за ошибок при поливе холодной водой. Растение теряет упругость, листья поникают даже при влажной земле.

"Если поражение стебля небольшое, огурец можно реанимировать. Стебель пригибают к земле, присыпают свежей почвой и проливают раствором на основе триходермы. Плеть выпустит новые корни выше места повреждения", — объяснила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Для профилактики гнили используют биофунгициды. Препараты на основе сенной палочки подавляют патогены в прикорневой зоне. Важно рыхлить грунт для аэрации, чтобы застой воды не лишал корни кислорода. Помните, что подкормка огурцов должна проводиться только по прогретой земле.

Трахеомикозное увядание

Фузариоз и вертициллез поражают сосудистую систему куста. Гифы грибов закупоривают каналы, по которым вода идет к листьям. Растение увядает стремительно. На срезе стебля видно бурое кольцо — это разрушенные сосуды. Уход за огурцами при таком диагнозе бесполезен. Вылечить пораженные сосуды невозможно.

"Больные кусты нужно удалять вместе с земляным комом. Фузариум выделяет токсины, которые попадают в плоды. Есть горькие огурцы с зараженных плетей нельзя", — подчеркнул специалист по органическому земледелию Владимир Трофимов специально для Pravda.Ru.

Защитить здоровые посадки поможет замена мульчи и пролив почвы препаратами биологического контроля. Грибы в почве живут годами, поэтому соблюдение севооборота — единственный способ снизить риск массового заражения грядок.

Причина гибели Метод решения Корневая гниль Полив водой 23-25 градусов, биофунгициды Фузариоз Удаление растения, оздоровление почвы Вредители Метаризиум, боверия, установка ловушек

Почвенные вредители

Медведка и личинки майского жука перегрызают основной корень. Растение усыхает за несколько часов и легко выдергивается из почвы. Вредители активны в парниках, где земля прогрета лучше. Для борьбы используют энтомопатогенные грибы. Они поражают тело насекомых, не затрагивая полезную микрофлору участка.

"Грибы метаризиум и боверия эффективны при температуре выше 16 градусов. Нужно пролить грядки раствором и обязательно закрыть их мульчей", — отметил почвовед Игорь Лыткин в беседе с Pravda.Ru.

Мульча сохраняет влажность, необходимую полезным грибам для размножения. Этот метод позволяет очистить огород от хруща и проволочника без применения тяжелой химии. Природное равновесие восстанавливается за один сезон.

Ответы на популярные вопросы

Почему желтеют нижние листья?

Это признак стресса от перепада температур или начало развития гнили. Проверьте состояние стебля у основания. Если он твердый, подкормите калием.

Можно ли спасти огурец, если корень сгнил?

Да. Отрежьте верхушку и поставьте в воду. Огурец легко дает боковые корни. Через неделю саженец можно вернуть в грунт.

Как понять, что в земле медведка?

На грядке появляются характерные отверстия-ходы и вялые растения, которые падают без видимых пятен болезни на листьях.

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