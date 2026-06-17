Лето только началось, а кусты уже сдаются: какие угрозы подстерегают молодые огурцы под землёй

Гибель огуречной рассады в начале лета — частое явление, вызванное нарушением биологического ритма растения. Огурцы остро реагируют на температуру грунта и влажность воздуха. Малейшее отклонение от нормы провоцирует развитие патогенной микрофлоры, которая уничтожает корень и стебель куста за несколько дней.
Огурцы замирают в росте, если почва холоднее 13 градусов. В таких условиях активируются патогенные грибы. Стебель у земли становится тоньше, темнеет и размягчается. Это прикорневая гниль. Она часто возникает из-за ошибок при поливе холодной водой. Растение теряет упругость, листья поникают даже при влажной земле.
"Если поражение стебля небольшое, огурец можно реанимировать. Стебель пригибают к земле, присыпают свежей почвой и проливают раствором на основе триходермы. Плеть выпустит новые корни выше места повреждения", — объяснила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.
Для профилактики гнили используют биофунгициды. Препараты на основе сенной палочки подавляют патогены в прикорневой зоне. Важно рыхлить грунт для аэрации, чтобы застой воды не лишал корни кислорода. Помните, что подкормка огурцов должна проводиться только по прогретой земле.
Фузариоз и вертициллез поражают сосудистую систему куста. Гифы грибов закупоривают каналы, по которым вода идет к листьям. Растение увядает стремительно. На срезе стебля видно бурое кольцо — это разрушенные сосуды. Уход за огурцами при таком диагнозе бесполезен. Вылечить пораженные сосуды невозможно.
"Больные кусты нужно удалять вместе с земляным комом. Фузариум выделяет токсины, которые попадают в плоды. Есть горькие огурцы с зараженных плетей нельзя", — подчеркнул специалист по органическому земледелию Владимир Трофимов специально для Pravda.Ru.
Защитить здоровые посадки поможет замена мульчи и пролив почвы препаратами биологического контроля. Грибы в почве живут годами, поэтому соблюдение севооборота — единственный способ снизить риск массового заражения грядок.
|Причина гибели
|Метод решения
|Корневая гниль
|Полив водой 23-25 градусов, биофунгициды
|Фузариоз
|Удаление растения, оздоровление почвы
|Вредители
|Метаризиум, боверия, установка ловушек
Медведка и личинки майского жука перегрызают основной корень. Растение усыхает за несколько часов и легко выдергивается из почвы. Вредители активны в парниках, где земля прогрета лучше. Для борьбы используют энтомопатогенные грибы. Они поражают тело насекомых, не затрагивая полезную микрофлору участка.
"Грибы метаризиум и боверия эффективны при температуре выше 16 градусов. Нужно пролить грядки раствором и обязательно закрыть их мульчей", — отметил почвовед Игорь Лыткин в беседе с Pravda.Ru.
Мульча сохраняет влажность, необходимую полезным грибам для размножения. Этот метод позволяет очистить огород от хруща и проволочника без применения тяжелой химии. Природное равновесие восстанавливается за один сезон.
Это признак стресса от перепада температур или начало развития гнили. Проверьте состояние стебля у основания. Если он твердый, подкормите калием.
Да. Отрежьте верхушку и поставьте в воду. Огурец легко дает боковые корни. Через неделю саженец можно вернуть в грунт.
На грядке появляются характерные отверстия-ходы и вялые растения, которые падают без видимых пятен болезни на листьях.
Столкновение с этим быстрым существом в степных регионах часто вызывает панику, однако истинные мотивы его поведения далеки от желания навредить человеку.