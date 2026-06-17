Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забор есть, а в дом нельзя: странные условия летнего отдыха в Красноярске
Дачный сезон начинается с правильного выбора: эти автомобили не пасуют перед разбитыми дорогами
Природа готовит жестокий удар: аномальные процессы в тропиках лишают климатологов покоя
Маски окончательно сброшены: Токио перешел к созданию ударного кулака в Восточной Азии
Намажьте на хлеб и забудете о колбасе: этот копеечный рецепт — лучшее спасение завтрака в летний зной
Простую кашу признали лечебной: масштабный анализ состава зерна выявил скрытые липиды
Деньги потрачены впустую: тесты в Африке выявили приборы, которые вообще не пугают москитов
Дорожные камеры поумнеют с 1 июля: нейросеть найдёт то, что скрыто от глаз инспектора
Пока другие гонятся за тысячами шагов: эти упражнения помогают подтянуть талию лёжа

Лето только началось, а кусты уже сдаются: какие угрозы подстерегают молодые огурцы под землёй

Садоводство

Гибель огуречной рассады в начале лета — частое явление, вызванное нарушением биологического ритма растения. Огурцы остро реагируют на температуру грунта и влажность воздуха. Малейшее отклонение от нормы провоцирует развитие патогенной микрофлоры, которая уничтожает корень и стебель куста за несколько дней.

Потеря урожая огурцов
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Потеря урожая огурцов

Корневые гнили и методы спасения

Огурцы замирают в росте, если почва холоднее 13 градусов. В таких условиях активируются патогенные грибы. Стебель у земли становится тоньше, темнеет и размягчается. Это прикорневая гниль. Она часто возникает из-за ошибок при поливе холодной водой. Растение теряет упругость, листья поникают даже при влажной земле.

"Если поражение стебля небольшое, огурец можно реанимировать. Стебель пригибают к земле, присыпают свежей почвой и проливают раствором на основе триходермы. Плеть выпустит новые корни выше места повреждения", — объяснила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Для профилактики гнили используют биофунгициды. Препараты на основе сенной палочки подавляют патогены в прикорневой зоне. Важно рыхлить грунт для аэрации, чтобы застой воды не лишал корни кислорода. Помните, что подкормка огурцов должна проводиться только по прогретой земле.

Трахеомикозное увядание

Фузариоз и вертициллез поражают сосудистую систему куста. Гифы грибов закупоривают каналы, по которым вода идет к листьям. Растение увядает стремительно. На срезе стебля видно бурое кольцо — это разрушенные сосуды. Уход за огурцами при таком диагнозе бесполезен. Вылечить пораженные сосуды невозможно.

"Больные кусты нужно удалять вместе с земляным комом. Фузариум выделяет токсины, которые попадают в плоды. Есть горькие огурцы с зараженных плетей нельзя", — подчеркнул специалист по органическому земледелию Владимир Трофимов специально для Pravda.Ru.

Защитить здоровые посадки поможет замена мульчи и пролив почвы препаратами биологического контроля. Грибы в почве живут годами, поэтому соблюдение севооборота — единственный способ снизить риск массового заражения грядок.

Причина гибели Метод решения
Корневая гниль Полив водой 23-25 градусов, биофунгициды
Фузариоз Удаление растения, оздоровление почвы
Вредители Метаризиум, боверия, установка ловушек

Почвенные вредители

Медведка и личинки майского жука перегрызают основной корень. Растение усыхает за несколько часов и легко выдергивается из почвы. Вредители активны в парниках, где земля прогрета лучше. Для борьбы используют энтомопатогенные грибы. Они поражают тело насекомых, не затрагивая полезную микрофлору участка.

"Грибы метаризиум и боверия эффективны при температуре выше 16 градусов. Нужно пролить грядки раствором и обязательно закрыть их мульчей", — отметил почвовед Игорь Лыткин в беседе с Pravda.Ru.

Мульча сохраняет влажность, необходимую полезным грибам для размножения. Этот метод позволяет очистить огород от хруща и проволочника без применения тяжелой химии. Природное равновесие восстанавливается за один сезон.

Ответы на популярные вопросы

Почему желтеют нижние листья?

Это признак стресса от перепада температур или начало развития гнили. Проверьте состояние стебля у основания. Если он твердый, подкормите калием.

Можно ли спасти огурец, если корень сгнил?

Да. Отрежьте верхушку и поставьте в воду. Огурец легко дает боковые корни. Через неделю саженец можно вернуть в грунт.

Как понять, что в земле медведка?

На грядке появляются характерные отверстия-ходы и вялые растения, которые падают без видимых пятен болезни на листьях.

Читайте также

Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов, почвовед Игорь Лыткин
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года
Еда и рецепты
Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года
Терпение Тегерана на исходе: провокации в Ливане обернулись угрозой прямого столкновения с Израилем
Мир. Новости мира
Терпение Тегерана на исходе: провокации в Ливане обернулись угрозой прямого столкновения с Израилем
Экономика Армении летит в пропасть: блокировка границы лишила страну огромной доли национального дохода
Мир. Новости мира
Экономика Армении летит в пропасть: блокировка границы лишила страну огромной доли национального дохода
Популярное
Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей

Столкновение с этим быстрым существом в степных регионах часто вызывает панику, однако истинные мотивы его поведения далеки от желания навредить человеку.

Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей
Театр одного актера во Франции: дерзкая попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором
Театр одного актера во Франции: дерзкая попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором
Российский фрегат произвёл предупредительные выстрелы по британскому судну в Ла-Манше
Спутники Илона Маска в ловушке: масштабный инцидент над Землей вынудил системы пойти на крайние меры
Позиция Евросоюза предопределила кадровый кризис в ВСУ Любовь Степушова
Конец дипломатии в Европе: неосторожная фраза офицера ФРГ поставила под удар западные столицы
Экономический тупик в Ереване: принятые Москвой меры лишили республику колоссальной доли доходов
Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года
Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года
Последние материалы
Пока другие гонятся за тысячами шагов: эти упражнения помогают подтянуть талию лёжа
Красиво только на вешалке? Как носить брюки-аладдины и не превратиться в бесформенное облако
Секретный арсенал дачника: как превратить обычную бутылку из-под воды в незаменимый инструмент
Супер-Эль-Ниньо 2026: что принесет миру и России самая мощная климатическая угроза
Европейские столицы в ярости: дерзкое поведение Каи Каллас спровоцировало бунт
Прогулять прием станет невозможно: москвичей лишат привычного способа записи к врачам
Резюме в пустоту: почему идеальный опыт не гарантирует оффер после собеседования
Ловушка на асфальте: что означает разметка-«бутерброд» и грозит ли за неё лишение прав
Капустные листья больше не нужны: такие голубцы получатся сочнее и нежнее классических
Вечерний ритуал для грядки: коктейль с аптечным бором заставит огурцы плодоносить нон-стоп
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.