Капуста сошла с ума в июне: пошаговый план экстренной помощи, пока кочаны не лопнули

Выращивание капусты — дело тонкое: то вместо крепких кочанов на грядке буйствуют огромные лопухи, то почти готовый урожай вдруг с треском лопается прямо на глазах. Почему этот привычный овощ так остро реагирует на любые изменения и как вовремя заметить, что процесс пошел не туда?
Если на грядке выросли лопухи размером с зонт, а плотного центра внутри так и не появилось — вы перекормили капусту азотом. Растение ушло в избыточный рост зеленой массы. Оно тратит все силы на развитие огромных нижних листьев, совершенно забывая о формировании самого кочана. Вторая причина — жара. При температуре выше +25°C развитие замирает. Капусте достаточно +15…+18°C для идеального роста.
"Чаще всего кочан не вяжется из-за повреждения точки роста. Тля или крестоцветная блошка выгрызают центр еще на стадии рассады. Исправить это невозможно, растение пойдет в стрелку или просто останется набором листьев", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.
Проверьте рыхлость почвы. Тяжелый грунт пережимает корни. Растение тратит силы на выживание, а не на формирование плода. Дайте калийную подкормку вместо навоза. Калий заставит соки двигаться правильно.
|Симптом
|Решение
|Листья растут, кочана нет
|Притенить, полить холодной водой, внести сульфат калия.
|Кочан треснул посередине
|Срочно убрать с грядки, стабилизировать влажность.
Трещина на кочане — это результат вашей "щедрости" после засухи. Вы неделю не поливали огород, земля высохла. Потом вы вылили по ведру под каждый куст. Внутренние листья начинают расти с бешеной скоростью. Наружные за ними не успевают. Итог — кочан лопается.
"Капусте не нужен потоп раз в неделю. Ей нужна стабильная влажность на глубине 20 сантиметров. Мульчируйте почву соломой, она работает как термос и демпфер влаги", — объяснил Pravda. Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.
Второй фактор — перестой. Ранние сорта нельзя держать на грядке долго. Они налились — рубите. Иначе внутреннее давление разорвет их без всякого полива.
Осмотрите точку роста. Если там гусеницы — используйте биопрепараты. Если сухо — залейте межу водой, но не под корень. Резкий перепад влаги в зоне корневой шейки провоцирует болезни.
"В июне главная угроза — перегрев почвы. Окучивание помогает защитить корни, но малейшее повреждение тканей в жару открывает ворота грибку", — предупредила в интервью Pravda. Ru фитопатолог Наталья Дроздова.
Через неделю после корректировки полива оцените центр розетки. Появились зачатки плотных листьев — вы победили. Если кочан уже треснул, не ждите гнили. Снимайте урожай. Хранить такие овощи нельзя, только в переработку.
Нет. Трещина — это открытая рана. Туда моментально заселяются слизни и бактерии. Срезайте немедленно, пока не пошла гниль по всему стеблю.
Забудьте про азот. Нужен бор и калий. Один грамм борной кислоты на ведро воды — опрыскайте по листу вечером. Это стимулирует завязывание плодов.
Только вечером или ранним утром. Вода должна быть отстоянной. Используйте системы микрополива, чтобы поддерживать фон влажности без стрессовых залитий.
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