Листья огромные, а плодов нет: роковая ошибка дачников, которая лишает урожая огурцов

Огромные лопухи-листья есть, желтые цветы колокольчиками — в избытке, а завязей ноль. Знакомая картина? Дачники в панике обрывают "лишние" цветы, льют навоз ведрами и закрывают теплицы наглухо. Это путь к катастрофе. Огурец — лиана хитрая. Чтобы получить зеленец, нужно понимать его логику, а не воевать с природой.

Фото: Фото предоставлено Pravda.Ru Романом Едигаровым is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Июньский результат: завязи огурцов прут как сумасшедшие

Диагностика пустоцвета: почему нет плодов

Сначала выдохните. Мужские цветы (пустоцветы) на длинной тонкой ножке нужны для опыления. Без них огурца не будет. На сортовых растениях они всегда идут первой волной. Проблема начинается, если женских цветков (с маленьким огурчиком у основания) нет вообще или они желтеют и отваливаются. Природа просто отключает режим размножения из-за стресса.

"Обрывать мужские цветы — безумие. Вы лишаете растение пыльцы. Если женские завязи сохнут, ищите причину в температуре. При +30 °C пыльца становится стерильной, а при влажности выше 90% слипается и не летит", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Жирование — еще один враг. Если стебли толщиной в палец, а листья похожи на зонтики, вы перекормили огурец азотом. Растение решило, что жизнь прекрасна, конкурентов нет, и размножаться (давать плоды) не обязательно. В этой ситуации поможет только жесткая "диета" и перекос питания в сторону калия и фосфора.

Симптом Умное решение Плети "жируют", завязей нет Прекратить азот. Дать зольную вытяжку или монофосфат калия. Завязи желтеют и опадают Проветрить теплицу. Опрыскать раствором борной кислоты для стимуляции.

Пошаговый план спасения урожая

Утром, пока солнце не начало жарить, зайдите в теплицу. Уберите все гнилое и больное. Если почва сухая — полейте, но только теплой водой. Холодная вода для огурца — это ледяной душ, после которого он сбрасывает все плоды от шока. Проверьте влажность: земля должна быть как отжатая губка на глубине 5-10 см.

"Огурец — тропический гость. Ему нужна влажная баня, но без застоя воздуха. Если завязи не завязываются, попробуйте 'сухой полив' - рыхление почвы с последующим мульчированием скошенной травой", — подчеркнул эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Во второй половине июня растения реагируют на ошибки молниеносно. Если вы пересушили грядку, а потом залили ее до состояния болота — ждите сброса завязей. Стабилизируйте график. Огурец любит предсказуемость. Если пчел мало, а сорт не партенокарпический (самоопыляемый), сорвите мужской цветок, оборвите лепестки и поцелуйте им женские цветки. Ручная работа — гарантия результата.

Типичные ошибки: как мы сами убиваем завязи

Главная ошибка — закрытые двери теплицы в жару. Там наступает ад, в котором пыльца умирает за час. Вторая — "ударные" дозы навоза в разгар цветения. Это провоцирует рост зеленой массы в ущерб плодам. Вместо этого используйте мягкие стимуляторы. Бор и калий - вот секрет сладкого и обильного урожая.

"Часто дачники путают дефицит питания с болезнями. Если лист бледный, а завязей нет — это голод. Если лист в пятнах — это работа грибка, который блокирует питание плодов", — отметила фитопатолог Наталья Дроздова.

Не забывайте про соседей. Если огурец растет в тесном контакте с агрессивными культурами, урожая будет мало. Здоровый севооборот и совместимость растений на грядке решают половину проблем с пустоцветом еще на этапе посадки.

Ответы на популярные вопросы о пустоцветах

Нужно ли обрывать первые цветы на огурцах?

Только если растение очень слабое. Обычно первые 3-4 пазухи ослепляют (убирают и цветы, и пасынки), чтобы дать корню окрепнуть. Далее пусть растет само.

Почему огурцы горькие, если завязи все-таки появились?

Это реакция на стресс: холодную воду, перепады температур или засуху. Растение вырабатывает кукурбитацин. Правильный полив исключает горечь.

Поможет ли зола избавиться от пустоцвета?

Да, зольный раствор подавляет азотное жирование. Настой 1 стакана золы на ведро воды даст растению нужный калий и кальций для формирования плодов.

Читайте также