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Не спешите на свалку: 10 неожиданных способов превратить старую кастрюлю в пользу для дачи

Садоводство

Старый хлам на даче — это не повод для поездки на свалку, а ресурс для умного хозяина. Погнутая алюминиевая кастрюля или старый чугунок легко превращаются в рабочие инструменты, если перестать смотреть на них как на посуду. Природное земледелие учит: ничего не выбрасывай, всё возвращай в оборот. Ржавый сотейник станет домом для полезных хищных насекомых, а глубокая бадья — мобильным прудом, который оживит экосистему участка без лишних трат.

котелок
Фото: Freepik by pvproductions is licensed under Рublic domain
котелок

Садовые объекты: от кашпо до мини-пруда

Старая эмалированная кастрюля — идеальное кашпо для цветов. В отличие от пластика, толстые стенки лучше держат температуру, уберегая корни от перегрева. Нужно лишь пробить пару дренажных дырок в дне. Если закопать емкость в землю по края, выйдет отличный мини-пруд. Добавьте немного гравия, бросьте ряску — и сад получит естественный увлажнитель воздуха.

"Не выбрасывайте дырявые ведра и кастрюли. Это готовые ограничители для разрастающихся корней малины или мяты. Вкопайте их в грядку, и агрессивные растения не захватят весь огород", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Для создания атмосферы на веранде подойдет самодельный садовый светильник. Достаточно насверлить в стенках кастрюли хаотичные отверстия и поставить внутрь светодиодную ленту. Вечером перфорация даст игру теней не хуже дизайнерских ламп.

Хозяйственные решения и декор

Большая кастрюля из нержавейки превращается в походный мангал. Схема проста: снизу прорези для тяги, сверху — самодельная решетка. Чтобы металл не прогорел за сезон, стоит нанести термостойкое покрытие. Это продлит срок службы самоделки в разы.

Старое назначение Новая роль в саду
Глубокая кастрюля Вертикальный органайзер для секаторов и лопаток
Дуршлаг / дырявое кашпо Подвесная кормушка или сушилка для трав
Крышка Кровля для птичьего домика или держатель для шланга

"Кастрюля — отличный корпус для "отеля" одиночных пчел-осмий. Набейте её трубочками тростника или высверленным деревом. Эти насекомые опыляют сад в разы эффективнее медоносных пчел", — отметил фитопатолог Наталья Дроздова.

В прихожей высокая емкость для спагетти станет стильной подставкой для зонтов. Нужно лишь покрасить её в строгий цвет и насыпать на дно гальку для веса. Такой уход за вещами позволяет избежать луж на полу и бардака. Для детей же набор из кастрюль разного диаметра — это полноценная ударная установка, развивающая музыкальный слух.

"При создании кашпо из эмалированной посуды помните о переувлажнении. Дренажные отверстия — закон. Без них почва закиснет, и никакой декор не спасет растения от гибели", — добавил специалист по защите растений Андрей Зорин.

Ответы на популярные вопросы о переделках

Не заржавеет ли кастрюля в земле, если сделать из нее пруд?

Эмалированные изделия сопротивляются коррозии долго. Алюминий вообще не ржавеет. Старые железные баки лучше обработать битумным лаком с внешней стороны.

Безопасно ли использовать кастрюлю как мангал?

Да, если это нержавейка, чугун или толстая сталь. Тонкий алюминий может расплавиться при сильном жаре углей.

Чем сверлить отверстия в эмали, чтобы она не раскололась?

Используйте сверла по плитке и стеклу на низких оборотах. Место сверления можно заклеить малярным скотчем, чтобы минимизировать сколы.

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Экспертная проверка: эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов, фитопатолог Наталья Дроздова, специалист по защите растений Андрей Зорин
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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