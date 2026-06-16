Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топливный шок в регионах: правительство нашло способ избежать пустых АЗС ценой ресурса машин
Секрет стройных ног раскрыт: простая гимнастика сидя запускает мощный лимфодренаж
Скрытый потенциал вашей ванной: как встроенные решения могут поменять все пространство
Море по карману: почему Каспий бьёт по кошельку конкурентов
Один стакан этого средства спасет пионы от слабых стеблей и блеклых лепестков в июне
От теплицы до журнального столика: 10 идей для дачи с использованием оконных рам
Маленькие спутники больше не смотрят на Землю: новый двигатель дал им путёвку в дальний космос
"Он. Она. Окно…": Театр Всеволода Шиловского под финал сезона дважды покажет известную комедию
Секретный язык кошек: 5 ароматов, которые заставляют вашего питомца нервничать

Спасение ягодной грядки: почему клубника цветет, но не дает завязи и как это исправить

Садоводство

Зеленая масса кустов клубники часто вводит в заблуждение: листва лоснится, а ягод в разгар сезона нет. За внешней силой растения скрывается физиологический сбой, вызванный ошибками в уходе или естественным старением плантации. Чтобы не превращать грядку в декоративный газон, важно вовремя заметить сигналы, которые подает культура.

Сбор урожая клубники
Фото: Pravda.ru by Елена Мороз, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбор урожая клубники

Пик формы: сколько ягод дает здоровый куст

Первые результаты посадки проявляются через год после весенних работ. Максимальную отдачу растение показывает на второй и третий сезон своего существования. В среднем один здоровый экземпляр приносит от 300 до 600 граммов плодов. Если цифры ниже, значит, природный механизм дал сбой. Большое значение имеет тип сорта: летние виды плодоносят однократно, тогда как ремонтантные выдают несколько волн до первых холодов. Любое отклонение от этих показателей требует оперативного решения со стороны садовода.

"Многие допускают ошибку еще при посадке, заглубляя центральную почку — сердечко. Если оно окажется под землей, куст просто сгниет. Если слишком высоко — корни высохнут или вымерзнут. Точка роста должна находиться строго на уровне почвы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Анализ грядки: от пустых цветов до кривых ягод

Для понимания причин неурожая стоит провести внимательный осмотр растений. Деформация листвы, почерневшие центры цветков или отсутствие завязи при обильном цветении — это прямые улики. Иногда проблема кроется в соседстве с малиной или пасленовыми, которые делятся своими болезнями. На урожайность также влияет вариант обустройства грядок: отсутствие проветривания в густых посадках часто приводит к гниению завязей.

Признак на грядке Вероятная причина
Листвы много, цветов нет Избыток азота или старость куста
Бутоны сохнут и падают Работа долгоносика
Ягоды мелкие и деформированные Дефицит бора или плохое опыление

Тот самый секрет кроется в восполнении дефицита микроэлементов в фазе бутонизации. Недостаток калия делает ягоду водянистой и кислой, а нехватка фосфора лишает куст сил для развития корневой системы. При этом нельзя допускать переувлажнения почвы, иначе кислород перестанет поступать к корням. Это стандартная ошибка, приводящая к вспышкам инфекций.

"На четвертый год урожайность падает в любом случае. В почве накапливаются грибки и вредители. Клубника вырождается, поэтому обновление плантации каждые три года — это закон, а не рекомендация", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Ловушка избытка: почему перекорм опаснее голода

Жирование кустов — частый побочный эффект чрезмерного энтузиазма при внесении органики. Огромные лопухи листьев сигнализируют о том, что растение тратит все ресурсы на зеленую массу, игнорируя продолжение рода. Для получения плодов весной нужен легкий старт, а в период цветения — строгий акцент на минеральные добавки. Важно следить и за чистотой сорта, так как некоторые современные виды требуют перекрестного опыления для полноценной завязи плодов. Садовод может выбрать подходящий деталь ландшафта, например посадить рядом медоносы, чтобы привлечь насекомых.

"Дождевание во время цветения буквально убивает урожай. Вода смывает пыльцу, и завязь не формируется. Кроме того, влажная среда внутри куста — это открытые ворота для серой гнили", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

План восстановления: как спасти будущие сборы

Если летние сорта уже отцвели безрезультатно, фокус внимания должен сместиться на закладку почек для следующего года. Этот процесс происходит в середине лета. Обрезка старых листьев, удаление лишних усов и профилактика от клеща помогут растению накопить силы. Для ремонтантных сортов еще можно наладить ситуацию в текущем сезоне, если обеспечить им стабильный капельный полив под слой мульчи и проредить посадки для свободного движения воздуха.

Ответы на популярные вопросы о плодоношении клубники

Почему на цветах черная середина?

Это признак поражения возвратными весенними заморозками. Пыльца погибла, и такие цветы ягод уже не дадут.

Нужно ли обрезать усы во время цветения?

Да, лишние побеги забирают до трети питательных веществ у материнского куста. Их удаление направляет энергию на налив плодов.

Как понять, что клубнику пора пересаживать?

Если куст стал слишком густым, ягоды измельчали, а подкормки не дают видимого эффекта — ресурс растения и почвы исчерпан.

Читайте также:

Экспертная проверка: агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов, специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Пожар в Киево-Печерской лавре обнажил опасную сделку Запада с главным чёртом
Новости Украины
Пожар в Киево-Печерской лавре обнажил опасную сделку Запада с главным чёртом
Плоды размером с кулак: как заставить перец работать на урожай, а не на зелень
Садоводство, цветоводство
Плоды размером с кулак: как заставить перец работать на урожай, а не на зелень
Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином
Садоводство, цветоводство
Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином
Популярное
Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие

Минувшей ночью жилые кварталы под Тулой подверглись атаке беспилотников. Есть погибшие и пострадавшие, повреждены дома и коммерческие объекты.

Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Экипаж прыгнул в пустоту: авиакатастрофа в Иркутской области обернулась чудом на границе жилых зон
Пожар в Киево-Печерской лавре обнажил опасную сделку Запада с главным чёртом
Макрон не сможет предотвратить смерть мозга большой семёрки Любовь Степушова
Украину готовят к военному нокауту: Россия бьет по узлам, от которых зависит весь план Киева
Оперштаб Крыма разъяснил правила перевозки топлива через Крымский мост
Не пиво и не химия: необычная ловушка заставит слизней покинуть ваши грядки
Не пиво и не химия: необычная ловушка заставит слизней покинуть ваши грядки
Последние материалы
Один стакан этого средства спасет пионы от слабых стеблей и блеклых лепестков в июне
От теплицы до журнального столика: 10 идей для дачи с использованием оконных рам
Маленькие спутники больше не смотрят на Землю: новый двигатель дал им путёвку в дальний космос
"Он. Она. Окно…": Театр Всеволода Шиловского под финал сезона дважды покажет известную комедию
Секретный язык кошек: 5 ароматов, которые заставляют вашего питомца нервничать
Всего 10 коржей и одна ночь ожидания: этот торт считают королем домашних десертов
Москва под мощнейшим ударом: падение обломков на энергообъект спровоцировало экстренные меры
Мирное соглашение Трампа треснуло: Нетаньяху пообещал пойти на крайние меры против воли США
Верный способ побороть бессонницу: привычный плод из супермаркета заменит аптечные препараты
Эффект омоложения без уколов: как новые брови визуально убирают усталость и возраст
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.