Старый дедовский метод: как из копеечного порошка сделать мощный стимулятор роста

Когда на кустах томатов засыхают верхние листья, а завязи опадают, не успев сформироваться, причина часто кроется в дефиците бора. Этот микроэлемент отвечает за транспортировку Сахаров к плодам и укрепление корневой системы, но растения не умеют запасать его впрок. Грамотное использование аптечного порошка позволяет исправить ситуацию и заметно увеличить объем собранных овощей.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Удобрение для сада

Главные правила приготовления раствора

Борная кислота практически не растворяется в холодной воде. Если просто высыпать порошок в лейку, кристаллы осядут на дне или, что хуже, попадут на листья и вызовут химический ожог. На практике подтверждено, что сначала нужно подготовить концентрат. Порошок заливают небольшим количеством горячей воды с температурой около 50—60 градусов. Только после полного исчезновения крупинок жидкость доводят до нужного объема прохладной водой.

"Бор — это строительный материал для точек роста. Если его не хватает, растение теряет способность нормально цвести, превращаясь в бесплодный куст. Своевременные действия садовода помогают культуре направить все силы на формирование плода, а не на выживание", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Важный нюанс: обработку проводят исключительно в вечернее время или в пасмурную погоду. Капли раствора на солнце работают как линзы, прожигая нежную ткань листа. Эффект от опрыскивания проявляется быстро, так как микроэлемент сразу попадает в ткани, минуя долгий путь через почву и корни.

Схемы подкормок для разных культур

Для томатов стандартная доза составляет 10 граммов на 10 литров воды. Опрыскивание проводят в фазе цветения второй и третьей кистей. Это предотвращает риск осыпания цветков. Огурцам требуется иная концентрация: 5 граммов порошка на ведро воды. В смесь часто добавляют пару граммов марганцовки, чтобы защитить плети от болезней. Такой метод позволяет сократить количество пустоцветов и сделать зеленцы более хрустящими.

"При работе с бором важно не переборщить. Избыток этого элемента так же опасен, как и дефицит. Листья могут начать желтеть и скручиваться краями вниз, напоминая купол. Это четкий сигнал, что концентрацию пора снижать или вовсе прекратить обработки", — объяснил специально для Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Клубнику подкармливают еще до раскрытия бутонов. Здесь дозировка минимальна — всего 2 грамма на 10 литров. Если смотреть на вещи проще, то бор выступает катализатором сладости. Свекла, получившая порцию этого микроэлемента в середине лета, накапливает больше сахаров, а сердцевина корнеплода не чернеет. Капусту же опрыскивают во время завязывания кочана. Правильный тип ухода гарантирует, что кочан будет плотным и не растрескается от перепадов влажности.

Сравнение дозировок бора

Культура Дозировка (г на 10 л воды) Томаты 10 граммов Огурцы и капуста 5 граммов Клубника 2 грамма

С этим стоит быть аккуратнее при планировании грядок. Каждая культура потребляет питание из своего слоя почвы, и избыточное внесение бора под предшественника может навредить следующим посадкам. Продуманный вариант размещения овощей поможет избежать накопления химикатов в земле.

"Борная кислота — это не витаминка, а серьезный инструмент. Она стимулирует прорастание пыльцы. Если погода стоит жаркая и сухая, пыльца становится стерильной, и плоды не завязываются. Бор помогает растению справиться с этим стрессом", — подчеркнул агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Ответы на популярные вопросы о борной кислоте

Можно ли использовать аптечный спиртовой раствор бора?

Спиртовой раствор допустим, если нет порошка, но дозировку рассчитать сложнее. Обычно используют 40 капель на 10 литров воды. Однако порошок считается более эффективным и стабильным средством.

Как часто нужно проводить обработки?

Для большинства овощей достаточно трех обработок за сезон: в фазе бутонизации, в начале массового цветения и в период созревания плодов. Чаще вносить бор не имеет смысла.

Правда ли, что бор помогает от вредителей?

В слабой концентрации для подкормки — нет. В сухом виде борную кислоту иногда используют в приманках для муравьев, но для защиты от садовых вредителей на листьях она не предназначена.

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