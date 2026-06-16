Горох на земле — деньги на ветер: почему без этой простой процедуры вы теряете половину урожая

Горох часто превращается в запутанный ковер на грядке, если вовремя не позаботиться об опоре. Полегание стеблей — это не только неудобство при сборе урожая, но и прямой путь к потере посадок из-за сырости и плохой вентиляции. Без подвязки риск развития мучнистой росы возрастает в разы, а нижние стручки начинают гнить от контакта с влажной землей.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain подвязка гороха

Для создания устойчивой конструкции не нужны дорогостоящие системы. Основу составляют колышки высотой от 1,5 до 2 метров — это могут быть деревянные рейки или металлические прутья. Главное, чтобы они выдерживали вес зеленой массы, которая к середине лета становится весьма внушительной. Не менее эффективны и методы борьбы с сорняками с помощью подручных средств, которые помогают поддерживать чистоту в междурядьях.

"Горох цепляется за опору усиками, и чем больше точек соприкосновения мы ему дадим, тем крепче будет сидеть куст. Лучше всего использовать шпалерную сетку с ячейкой 10-15 см или обычный мягкий шпагат, натянутый в несколько рядов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Для низкорослых сортов иногда достаточно простых веток, воткнутых под углом, но высокорослые гиганты требуют капитального подхода. Если использовать тонкую леску, она может травмировать нежные стебли, поэтому приоритет всегда отдается мягким материалам. Кстати, в июне важно следить не только за опорами, но и за общим состоянием грядок, чтобы вовремя заметить, как избыточная зелень мешает завязыванию плодов у других культур.

Пошаговая инструкция по установке опор

Первое правило — не затягивать. Опоры нужно ставить, когда всходы поднялись на 10-15 см. Если медлить, корни уйдут глубоко, и вбивание кольев повредит подземную часть растения. Сначала установите крайние столбы, углубив их минимум на 30-40 см в грунт. Для длинных грядок обязательны промежуточные опоры каждые полтора-два метра.

"Стебли гороха хрупкие, поэтому их нельзя жестко прикручивать к шпалере. Достаточно аккуратно направить верхушку к сетке, а дальше растение справится само. Главное — исключить трение стебля о грубые поверхности при ветре", — отметила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

После фиксации сетки или шпагата проверьте натяжение: конструкция не должна провисать под тяжестью намокших после дождя листьев. Важно помнить, что ошибки в уходе, такие как дисбаланс минеральных веществ, могут привести к опаданию завязей даже при наличии идеальной опоры.

Особенности подвязки в разных регионах

В Центральной России и на Северо-Западе основная проблема — высокая влажность и грибковые болезни. Здесь подвязка критически важна для проветривания. На юге же, где температура в июле доходит до +31°C, поднятые растения рискуют пересохнуть быстрее. Южанам стоит избегать металлических опор, которые раскаляются и обжигают усики. В Поволжье и на Урале главной угрозой становятся ветра — здесь требуются максимально глубоко вбитые колья и туго натянутый шпагат.

Регион Основная задача подвязки Северо-Запад Защита от гнили и мучнистой росы из-за влажности Юг России Охлаждение за счет обдува и увод стручков с горячей земли Поволжье/Урал Укрепление против порывистого ветра и полегания Сибирь Ускорение созревания под прямыми солнечными лучами

В условиях Сибири и Дальнего Востока, где лето короткое, а дожди во второй половине сезона обильные, вертикальное выращивание помогает бобам быстрее созревать и оставаться чистыми. При этом важно следить за общим плодородием участка; иногда появление сорняков-индикаторов подсказывает, что почву пора раскислить для лучшего роста бобовых.

Влияние лунных фаз на рост гороха

Работа с надземной частью растений наиболее эффективна на растущую Луну. В этот период сокодвижение направлено вверх, что способствует быстрой адаптации побегов к новым опорам. На убывающую Луну лучше сосредоточиться на корневой зоне — прополке и рыхлении. В дни новолуния и полнолуния горох трогать не рекомендуется, ограничиваясь лишь поливом.

"Если планируете подвязку, выбирайте период молодой Луны. Растение в это время более гибкое и легче переносит манипуляции. А вот на затухающей фазе полезно заняться почвой, чтобы не допустить уплотнения грунта", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Ответы на популярные вопросы о подвязке гороха

Когда именно нужно ставить опоры?

Оптимальный момент — когда высота всходов достигает 10-12 см. Если растения стали выше 20 см и начали клониться к земле, подвязывать их будет гораздо сложнее из-за риска переломов.

Можно ли использовать металлическую сетку рабицу?

Использовать можно, но это не лучший вариант. На солнце металл сильно греется и может вызвать термический ожог нежных тканей гороха, что замедлит его рост.

Что делать, если горох уже переплелся на земле?

Действовать нужно предельно аккуратно. Не пытайтесь разделить каждый стебель — ставьте опору рядом и постарайтесь направить наиболее свободные плети, не создавая сильных натяжений.

Как часто нужно поправлять растения на шпалере?

В период активного роста желательно проверять грядку раз в 3-4 дня. Молодые побеги растут быстро и могут уйти в сторону от основной опоры.

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