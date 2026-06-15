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Ежегодный уход за туей с секатором в руках: в какой сезон категорически нельзя трогать ветки

Садоводство

Туя часто становится заложницей стереотипа о своей неубиваемости. Садоводы привыкли считать, что хвойное дерево достаточно полить после посадки, а дальше природа возьмет свое. На практике крона без присмотра быстро превращается в хаотичные заросли, где внутри скапливается сухая труха и размножаются вредители. Правильная обрезка — это не погоня за формой из каталогов, а способ сохранить здоровье растения.

Туя
Фото: Freepik by fabrikasimf
Туя

Когда обрезать тую: оптимальные сроки

Стрижка туи привязана к фазам ее роста. Процедуру проводят несколько раз за сезон, чтобы поддерживать плотность хвои. Первый раз к дереву подходят весной, когда почки только начинают просыпаться. Это время для исправления зимних травм и первичной формовки. Летом, в июне или июле, наступает черед коррекции, когда молодой прирост начинает выбиваться из общего контура. Осенняя работа носит профилактический характер, подготавливая растение к холодам.

"Главное правило — не стричь тую под палящим солнцем. Это провоцирует ненужное испарение влаги через свежие срезы. Идеально подгадать пасмурный, но сухой день. Если опоздать с осенней стрижкой и уйти в октябрь, раны не успеют затянуться, и верхушки могут вымерзнуть", — объяснил специально для Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Важно помнить про частоту действий. Быстрорастущие сорта вроде Брабанта требуют внимания два-три раза в год. Смарагд растет медленнее, поэтому его достаточно корректировать реже. Если игнорировать этот процесс, дерево теряет густоту, становясь рыхлым. На запущенных участках часто наблюдаются печальные последствия таких действий, когда восстановить былую красоту крайне сложно.

Виды обрезки: от санитарной до омоложения

Санитарная чистка обязательна для любого возраста. Внутри густой кроны туи со временем скапливается хвоя, которая не получает света и отмирает. Ее нужно вычищать руками или вырезать секатором. Это предотвращает появление грибка. Если куст старый и запущенный, применяется омоложение. Но здесь есть предел: нельзя резать до старой древесины, где нет зелени. Спящих почек на голых ветках у туи нет, поэтому такие участки останутся плешью навсегда.

Тип обрезки Основная задача
Санитарная Удаление сухих, больных и сломанных веток
Формирующая Создание и поддержание геометрии (конус, шар)
Омолаживающая Укорачивание старых побегов для стимуляции роста

Формирующая стрижка начинается с третьего года жизни саженца. До этого момента растение должно окрепнуть. При работе с формой всегда ориентируются на естественный силуэт сорта. Попытки сделать из узкой колонны приземистый шар обычно заканчиваются гибелью саженца. Любое серьезное вмешательство требует последующего контроля, чтобы вовремя заметить негативный вариант развития событий.

"При омоложении запущенного дерева нельзя удалять более четверти зеленой массы за раз. Растение просто не вытянет питание. Если ветка голая внутри, режьте только кончик, где есть живые чешуйки. Радикальное обнуление для туи смертельно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Инструкция по технике стрижки

Для работы нужен острый секатор и садовые ножницы. Инструмент должен резать, а не подминать ткани. Рваные раны на хвое сохнут и желтеют, что портит вид всего куста. Тот самый секрет успеха скрыт в угле среза — он делается чуть выше почки, направленной внутрь кроны, если нужно загущение, или наружу для расширения. Стрижку начинают с верхней точки, плавно спускаясь к основанию. Это позволяет видеть общую пропорцию и не отрезать лишнего.

Важный нюанс: при создании живой изгороди верхушки подрезают на одном уровне, но бока должны оставаться чуть скошенными. Основание всегда делается шире макушки. Это обеспечит доступ света к нижним ветвям, иначе они со временем облысеют. Подобные тонкости важны в любом деле, будь то садоводство или интерьерное решение для дома.

Уход после работы с кроной

После стрижки растение испытывает стресс. Главная задача — обеспечить его влагой и питанием. Если почва пересохла, удобрения могут обжечь корни. Поэтому сначала обильный полив, затем подкормка. Весной акцент делают на азотных составах для роста, осенью — на фосфорно-калийных для вызревания древесины. Ошибки в этом процессе часто становятся фатальной деталью, мешающей нормальной зимовке.

"Срезы диаметром более одного сантиметра лучше закрыть садовым варом. Это механическая преграда для инфекций. Также после массовой стрижки полезно опрыскать хвою стимуляторами роста, чтобы дерево быстрее восстановило защитный барьер", — отметила специалист по защите растений Наталья Дроздова в разговоре с Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли стричь тую, если она уже пожелтела?

Сначала нужно выяснить причину желтизны. Если это сезонный окрас или сухая хвоя внутри кроны — стричь можно. Если же это болезнь или работа вредителей, сначала проводят лечение, иначе обрезка только добьет ослабленное дерево.

Что будет, если обрезать макушку у молодой туи?

Дерево перестанет интенсивно расти вверх и начнет раздаваться вширь. Это стандартный прием для формирования плотных живых изгородей или придания туе шаровидной формы.

Нужно ли дезинфицировать инструменты?

Да, это критически важно. Инструмент после каждого дерева следует протирать спиртом или раствором марганцовки. Так предотвращается перенос спор грибка со старых или больных экземпляров на здоровые.

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Экспертная проверка: специалист по уходу за садом Павел Корнеев, садовник-практик Сергей Михеев, фитопатолог Наталья Дроздова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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