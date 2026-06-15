Свежая трава как мульча: гениальный трюк для ленивых или верный способ сгноить корни

Газонная трава часто воспринимается как побочный продукт стрижки, который проще отправить в компостную кучу. На деле же мелкая нарезка из бункера косилки способна стать эффективным инструментом для защиты грядок, если понимать биологические процессы внутри зеленой массы. Плотный слой свежей зелени легко превращается в очаг гниения, поэтому работа с таким материалом требует соблюдения простых правил.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under publiс domain Скошенная трава

Почему трава коварнее сена

Свежая трава содержит много влаги и азота. Если высыпать содержимое бункера под куст высокой горой, нижние слои моментально лишатся доступа кислорода. Начнется не разложение, а силосование — процесс с резким запахом и выделением слизи. Такая субстанция перекрывает доступ воздуха к корням, а выделяемое тепло может обжечь нежную корневую шейку рассады.

"Если переборщить с толщиной сырого слоя, вы получите не питание для земли, а маленькую силосную яму прямо на грядке. Внутри такой подушки температура может подняться до шестидесяти градусов", — отметил эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Важный нюанс заключается в том, что измельченная косилкой трава ложится очень плотно, создавая подобие войлока. Это хорошо для удержания воды, но опасно для рыхлости почвы. На практике лучше дождаться, когда зелень немного потеряет тургор и подсохнет на солнце, прежде чем формировать защитный покров. Правильный вариант — распределять траву так, чтобы она шуршала, а не слипалась в ком.

Техника правильной раскладки

Безопасная толщина слоя для свежескошенной массы — не более двух сантиметров. В таком объеме влага испаряется быстрее, чем начинаются пагубные процессы брожения. Через пару дней, когда первая партия подсохнет и уменьшится в объеме, можно подсыпать новую порцию. Так постепенно создается пористый «пирог», который отлично кормит червей и защищает грунт от растрескивания.

Метод Результат для растений Толстый слой (10 см) свежей травы Закисание, перегрев корней, риск появления грибка Тонкий слой (2 см) с подсушиванием Сохранение влаги, рыхлая почва, азотное питание

При раскладке необходимо оставить свободное пространство вокруг стебля. Контакт мокрой органики с корой или кожицей рассады часто приводит к подпреванию. Особенно чувствительны к этому огурцы и томаты в теплицах, где влажность воздуха и так выше нормы. Своевременное решение по проветриванию поможет избежать конденсата под такой мульчей.

"В теплице трава должна быть почти сухой. Избыточная влажность от преющей зелени провоцирует развитие фитофторы и других болезней гораздо чаще, чем кажется", — подчеркнула фитопатолог Наталья Дроздова.

Когда мульча приносит вред

Не всякая трава одинаково полезна. Если газон не стригли долгое время и сорняки успели выбросить семена, переносить такой материал на грядки — значит своими руками сеять будущие проблемы. Семена многих трав сохраняют всхожесть даже после частичного перепревания. Также стоит воздержаться от подкормки, если газон недавно обрабатывали препаратами от сорняков.

Химические компоненты гербицидов остаются на листовых пластинах довольно долго. При попадании на овощные грядки они могут угнетать рост культурных растений, вызывая скручивание листьев или остановку развития. Тонкая деталь: если вы не уверены в чистоте травы, лучше отправить ее в компост, где за год активные вещества нейтрализуются.

"Главное — смотреть на состояние куста. Если после мульчирования молодая листва начала деформироваться, траву нужно немедленно убрать. Вероятно, в ней остались следы химии", — объяснил агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Трава отлично работает на малиннике, под кустами смородины и крыжовника. Эти культуры любят органику и прощают небольшие ошибки в толщине слоя. Правильный уход за ягодником требует понимания того, что любой избыток влаги должен компенсироваться воздухообменом. Такой процесс поможет ягоде налиться сладостью, а не просто увеличиться в размере за счет воды.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли мульчировать траву сразу после дождя?

Нет, мокрая трава ложится тяжелым пластом, который почти не пропускает воздух. Это гарантированно приведет к появлению плесени и закисанию почвы. Дождитесь подсыхания массы.

Нужно ли убирать старую траву перед новой подсыпкой?

Убирать не нужно. Старый слой обычно успевает переработаться почвенными жителями. Новая порция просто ложится сверху, постепенно формируя плодородный гумус.

Подходит ли такая мульча для клубники?

Только в хорошо подвяленном состоянии. Свежая мокрая трава при контакте с ягодами клубники провоцирует развитие серой гнили, что уничтожит урожай быстрее, чем сорняки.

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