Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ни одной улики, только слова обиженных: почему российская журналистка считает обвинения против Джексона ложными
Степпер против беговой дорожки: какой тренажер на самом деле сжигает жир
Очереди ушли в прошлое: масштабная цифровизация заправок в России сократила время ожидания в разы
Ароматный, как в лучшей кондитерской: рецепт сметанника без выпечки, который тает во рту
Одиннадцатая годовщина без Жанны: признание Натальи Фриске раскрыло истинное состояние семьи
Искусство освещения: 5 приемов, которые сделают вашу комнату просторнее и уютнее
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Максимум яблок на минимуме места: как выбрать идеальное дерево для маленького участка
Сравнения с осьминогом вышли боком: Буланова указала Лозе на реальные успехи Вани Дмитриенко

Огненный шар в вашем саду: идеальное растение, которое заставляет забыть об увядании

Садоводство

Хризантема мультифлора сорта "Бранхилл Ред" (Branhill Red) способна превратить осенний сад в яркое рубиновое шоу, когда большинство растений уже теряют декоративность. Этот многолетник не требует сложной формировки: генетически заложенная форма идеального шара избавляет дачника от утомительной обрезки и подвязки. Компактные кусты высотой 30-40 сантиметров с августа по октябрь покрываются сотнями махровых темно-красных соцветий, создавая эффект пылающих сфер, за которыми практически не видно листвы.

Хризантема
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Хризантема

Характеристики и особенности сорта "Бранхилл Ред"

Сорт "Бранхилл Ред" выделяется среди других представителей группы мультифлора своей плотностью и насыщенным цветом. Бархатистые цветки диаметром около 4-5 сантиметров имеют правильную махровую форму. Растение напоминает живой букет, который сохраняет свежесть в течение нескольких месяцев, стойко выдерживая первые осенние похолодания. В отличие от высокорослых сортов, этот "шар" не разваливается от ветра и дождя, сохраняя эстетичный вид до самых заморозков.

"Главная ошибка при выращивании мультифлоры — попытка искусственно формировать куст. Сорту "Бранхилл Ред" это не нужно, он сам держит форму. А вот избыток азота во второй половине лета может заставить растение "пойти в ботву", из-за чего цветение будет менее обильным", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Для тех, кто ценит долговременную эстетику на участке, мультифлора становится достойной замене петунии, которая обычно сдается под натиском сентябрьских холодов. Хризантема, напротив, только набирает силу, когда температура воздуха начинает снижаться.

Секреты ухода: от посадки до зимовки

"Бранхилл Ред" считается практичным и достаточно неприхотливым сортом. Он предпочитает открытые солнечные места — в тени шаровидная форма может деформироваться, а цветение станет скудным. Хотя растение заявлено как зимостойкое (до -20 °C), в средней полосе и северных регионах оно требует защиты. Почву желательно выбирать легкую и питательную, без застоя влаги, который критичен для корневой системы хризантем.

"Для успешной зимовки в открытом грунте кусты нужно обязательно замульчировать торфом или сухой листвой, а сверху накрыть лапником. Но если грунт тяжелый, лучше выкопать растение с комом земли и отправить в подвал или на веранду с плюсовой температурой", — разъяснила консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова.

Важно помнить, что даже самым крепким декоративным культурам нужна поддержка. Подобно тому как правильная подкормка малины влияет на сахаристость ягод, своевременное внесение фосфорно-калийных удобрений в августе гарантирует яркость и продолжительность цветения мультифлоры.

Применение в ландшафтном дизайне и контейнерном озеленении

Благодаря своей геометрии, "Бранхилл Ред" идеально вписывается в регулярные сады, бордюры и альпинарии. Его часто используют для украшения входных зон, высаживая в нарядные вазоны. Обильное цветение позволяет создавать так называемые "цветочные реки" вдоль садовых дорожек. Если на грядках свекла вырастет своевременно, освободившееся место можно декорировать переносными горшками с хризантемами, мгновенно меняя облик огорода на парадный сад.

"При выращивании мультифлоры в контейнерах помните: объем горшка должен быть не менее 5 литров для одного растения. В тесноте шар не получится симметричным, и нижние листья начнут преждевременно желтеть", — отметил в беседе с Pravda Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Параметр ухода Рекомендация для сорта Branhill Red
Место посадки Только полное солнце без сквозняков
Полив Регулярный, под корень (минимум 2-3 раза в неделю)
Подкормка Калий и фосфор в период бутонизации
Зимовка Укрытие лапником или хранение в холодном помещении

Помимо эстетики, опытные садоводы ценят этот сорт за устойчивость к вредителям, хотя профилактика никогда не бывает лишней. Общая защита от насекомых в саду обычно включает и осмотр декоративных кустов на наличие тли или клеща, которые могут активизироваться в сухую погоду.

Ответы на популярные вопросы о хризантеме мультифлора

Нужно ли прищипывать "Бранхилл Ред" для получения шара?

Нет, генетически этот сорт запрограммирован на самостоятельное ветвление в форме сферы. Достаточно одной прищипки центрального побега при высадке черенка весной.

Почему хризантема мультифлора не зацветает вовремя?

Обычно это связано с избытком света в ночное время (рядом с фонарями) или перекормом азотными удобрениями, которые отодвигают фазу цветения.

Можно ли сохранить растение дома зимой?

В обычной квартире хризантеме слишком жарко и сухо. Оптимально хранение при температуре от +1 до +5 градусов в темном подвале или на утепленной лоджии.

Подходит ли обычная садовая земля для посадки в горшок?

Лучше использовать готовую смесь для цветущих растений с добавлением вермикулита, так как садовая почва в контейнере быстро уплотняется и перестает пропускать воздух к корням.

Читайте также

Экспертная проверка: агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова, консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова, специалист по уходу за садом Павел Корнеев
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Нефтяные реки иссякли: Пекин неожиданно отвернулся от крупнейшего поставщика сырья
Сырье
Нефтяные реки иссякли: Пекин неожиданно отвернулся от крупнейшего поставщика сырья
Последний рубеж обороны пал: Петербург лишился возможности легально зайти в воду до конца сезона
Новости Санкт-Петербурга
Последний рубеж обороны пал: Петербург лишился возможности легально зайти в воду до конца сезона
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Садоводство, цветоводство
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Популярное
Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином

Мощная корневая система этого растения скрывает истинную причину его появления, делая обычное рыхление почвы фатальной ошибкой для будущего урожая.

Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином
Аромат будто из деревенской печи: эта пшённая каша превратит завтрак в удовольствие
Аромат будто из деревенской печи: эта пшённая каша превратит завтрак в удовольствие
Вес растет не от еды: назван популярный утренний напиток, заставляющий тело копить жир
Последний рубеж обороны пал: Петербург лишился возможности легально зайти в воду до конца сезона
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Британия перешла от мониторинга к физическому захвату судов с российской нефтью
Вчерашний хит уже не в цене: почему трейд-ин срезает сотни тысяч с китайских кроссоверов
Чистый вкус, который не купишь в магазине: как засолить огурцы так, чтобы они были хрустящими
Чистый вкус, который не купишь в магазине: как засолить огурцы так, чтобы они были хрустящими
Последние материалы
Очереди ушли в прошлое: масштабная цифровизация заправок в России сократила время ожидания в разы
Огненный шар в вашем саду: идеальное растение, которое заставляет забыть об увядании
Ароматный, как в лучшей кондитерской: рецепт сметанника без выпечки, который тает во рту
Одиннадцатая годовщина без Жанны: признание Натальи Фриске раскрыло истинное состояние семьи
Искусство освещения: 5 приемов, которые сделают вашу комнату просторнее и уютнее
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Максимум яблок на минимуме места: как выбрать идеальное дерево для маленького участка
Сравнения с осьминогом вышли боком: Буланова указала Лозе на реальные успехи Вани Дмитриенко
Год съёмок закончился драмой: голливудская звезда не ответила взаимностью коллеге из России
Срок годности йогурта на исходе? 5 минут — и у вас ресторанный десерт в стакане
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.