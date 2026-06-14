Огненный шар в вашем саду: идеальное растение, которое заставляет забыть об увядании

Хризантема мультифлора сорта "Бранхилл Ред" (Branhill Red) способна превратить осенний сад в яркое рубиновое шоу, когда большинство растений уже теряют декоративность. Этот многолетник не требует сложной формировки: генетически заложенная форма идеального шара избавляет дачника от утомительной обрезки и подвязки. Компактные кусты высотой 30-40 сантиметров с августа по октябрь покрываются сотнями махровых темно-красных соцветий, создавая эффект пылающих сфер, за которыми практически не видно листвы.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Хризантема

Характеристики и особенности сорта "Бранхилл Ред"

Сорт "Бранхилл Ред" выделяется среди других представителей группы мультифлора своей плотностью и насыщенным цветом. Бархатистые цветки диаметром около 4-5 сантиметров имеют правильную махровую форму. Растение напоминает живой букет, который сохраняет свежесть в течение нескольких месяцев, стойко выдерживая первые осенние похолодания. В отличие от высокорослых сортов, этот "шар" не разваливается от ветра и дождя, сохраняя эстетичный вид до самых заморозков.

"Главная ошибка при выращивании мультифлоры — попытка искусственно формировать куст. Сорту "Бранхилл Ред" это не нужно, он сам держит форму. А вот избыток азота во второй половине лета может заставить растение "пойти в ботву", из-за чего цветение будет менее обильным", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Для тех, кто ценит долговременную эстетику на участке, мультифлора становится достойной замене петунии, которая обычно сдается под натиском сентябрьских холодов. Хризантема, напротив, только набирает силу, когда температура воздуха начинает снижаться.

Секреты ухода: от посадки до зимовки

"Бранхилл Ред" считается практичным и достаточно неприхотливым сортом. Он предпочитает открытые солнечные места — в тени шаровидная форма может деформироваться, а цветение станет скудным. Хотя растение заявлено как зимостойкое (до -20 °C), в средней полосе и северных регионах оно требует защиты. Почву желательно выбирать легкую и питательную, без застоя влаги, который критичен для корневой системы хризантем.

"Для успешной зимовки в открытом грунте кусты нужно обязательно замульчировать торфом или сухой листвой, а сверху накрыть лапником. Но если грунт тяжелый, лучше выкопать растение с комом земли и отправить в подвал или на веранду с плюсовой температурой", — разъяснила консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова.

Важно помнить, что даже самым крепким декоративным культурам нужна поддержка. Подобно тому как правильная подкормка малины влияет на сахаристость ягод, своевременное внесение фосфорно-калийных удобрений в августе гарантирует яркость и продолжительность цветения мультифлоры.

Применение в ландшафтном дизайне и контейнерном озеленении

Благодаря своей геометрии, "Бранхилл Ред" идеально вписывается в регулярные сады, бордюры и альпинарии. Его часто используют для украшения входных зон, высаживая в нарядные вазоны. Обильное цветение позволяет создавать так называемые "цветочные реки" вдоль садовых дорожек. Если на грядках свекла вырастет своевременно, освободившееся место можно декорировать переносными горшками с хризантемами, мгновенно меняя облик огорода на парадный сад.

"При выращивании мультифлоры в контейнерах помните: объем горшка должен быть не менее 5 литров для одного растения. В тесноте шар не получится симметричным, и нижние листья начнут преждевременно желтеть", — отметил в беседе с Pravda Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Параметр ухода Рекомендация для сорта Branhill Red Место посадки Только полное солнце без сквозняков Полив Регулярный, под корень (минимум 2-3 раза в неделю) Подкормка Калий и фосфор в период бутонизации Зимовка Укрытие лапником или хранение в холодном помещении

Помимо эстетики, опытные садоводы ценят этот сорт за устойчивость к вредителям, хотя профилактика никогда не бывает лишней. Общая защита от насекомых в саду обычно включает и осмотр декоративных кустов на наличие тли или клеща, которые могут активизироваться в сухую погоду.

Ответы на популярные вопросы о хризантеме мультифлора

Нужно ли прищипывать "Бранхилл Ред" для получения шара?

Нет, генетически этот сорт запрограммирован на самостоятельное ветвление в форме сферы. Достаточно одной прищипки центрального побега при высадке черенка весной.

Почему хризантема мультифлора не зацветает вовремя?

Обычно это связано с избытком света в ночное время (рядом с фонарями) или перекормом азотными удобрениями, которые отодвигают фазу цветения.

Можно ли сохранить растение дома зимой?

В обычной квартире хризантеме слишком жарко и сухо. Оптимально хранение при температуре от +1 до +5 градусов в темном подвале или на утепленной лоджии.

Подходит ли обычная садовая земля для посадки в горшок?

Лучше использовать готовую смесь для цветущих растений с добавлением вермикулита, так как садовая почва в контейнере быстро уплотняется и перестает пропускать воздух к корням.

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