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Огурцы превратились в горькие деревяшки: ошибки полива лишили дачников долгожданного урожая

Садоводство

Огурец — растение с характером. Его корни лежат на поверхности, на глубине до 30 сантиметров. Любая ошибка с водой или питанием моментально превращает плод в горькую несъедобную "деревяшку". Чтобы не упахиваться на грядках, нужно бить точно в цель: кормить растение по фазам развития, а не когда придется.

Огурцы на ветке
Фото: Pravda.Ru by Алексей Данилов is licensed under publiс domain
Огурцы на ветке

Азотный старт: строим зеленый скелет

Когда огурец выпустил первые настоящие листы, ему нужен бетон для фундамента — азот. Без него плети останутся хилыми нитками. Традиционно народ заваливает грядки свежим навозом, сжигая корни. Умное решение — гранулированный конский навоз или аммиачная селитра. Гранулы рассыпаем по влажной земле из расчета 150 грамм на квадрат и слегка заделываем.

"Главная ошибка — лить селитру "на глаз". Раствор выше 0,15% выжигает корни за часы. Соблюдайте аптечную точность: 15 грамм на ведро воды, и только под корень", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Цветение и завязи: защита от абортирования плодов

Через две недели после старта огурцу плевать на азот. Теперь он требует бор и кальций. Если их нет, растение сбрасывает завязи. Борофоска активирует цветочные почки. Вносите 15 грамм на метр. Следом, через неделю, обязательна кальциевая селитра. Она укрепляет стенки клеток. Если плод начал гнить с кончика — вы опоздали, кальция катастрофически не хватает.

Проблема Решение (Чем кормить)
Желтеют листья, слабый рост Азот (Селитра, навоз)
Опадают завязи Бор и Кальций (Борофоска)
Кривые плоды, горечь Калий (Гуматы)

Все водные процедуры — строго вечером. Холодная вода из скважины убивает огурец. Система проста: вода должна прогреться до 20 градусов. Солнце ушло — поливаем. Это исключит тепловой шок и ожоги листьев.

"Дрожжи — это биостимулятор, а не еда. Они съедают калий из почвы с бешеной скоростью. Если льете дрожжевой настой, сразу добавляйте золу, иначе получите пустые огурцы", — объяснил Pravda. Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Финишная прямая: калий против горечи

В разгар плодоношения огурцу нужен калий. Именно он гонит сахар в плоды. Гумат калия (пол-ложки на ведро) превращает урожай в хрустящий деликатес. Если пренебречь этим, внутри появятся пустоты, а шкурка начнет нещадно горчить. Растение чувствует засуху — и выбрасывает кукурбитацин. Это защитная реакция. Держите землю стабильно влажной, но не болотом.

"Рыхление — враг огурца. Вы рвете тончайшие всасывающие корешки. Просто замульчируйте грядку органикой, и почва сама станет рыхлой без вашего вмешательства", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru почвовед Игорь Лыткин.

Ответы на популярные вопросы об урожае огурцов

Почему огурцы растут в форме лампочки?

Это классический дефицит калия. Растению не хватает сил "дотянуть" соки до кончика плода. Срочно внесите сульфат калия или зольный настой.

Нужно ли обрывать коронный цветок?

Да, первый бутон в первой пазухе забирает все силы куста. Удалите его, чтобы растение переключилось на формирование мощной лианы.

Как часто поливать огурцы в жару?

При температуре выше +25 полив нужен ежедневно. Почва под мульчей должна быть как отжатая губка — влажная, но не течет.

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Экспертная проверка: специалист по овощным культурам Алексей Данилов, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов, почвовед Игорь Лыткин
Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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