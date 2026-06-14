Июнь даёт второй шанс вашему цветнику: три шикарных однолетника, которые ещё не поздно посеять

Летний сезон не ограничивается прополкой и поливом. Июнь остается отличным временем для посева однолетников, которые успеют набрать массу и украсить сад до первых заморозков. Прямой посев в грунт экономит время и избавляет от возни с рассадой.

Фото: commons.wikimedia.org by KENPEI, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бархатцы

Бархатцы: неприхотливая классика

Оптимальное окно для посева бархатцев — с 1 по 20 июня. Растение отличается высокой скоростью развития: от появления всходов до первых бутонов проходит всего два месяца. Эти цветы не нуждаются в специфических почвах и выдерживают засушливые периоды, что делает их идеальными для ленивого садоводства.

"Бархатцы — настоящие санитары огорода, их эфирные масла угнетают развитие почвенной нематоды и отпугивают многих летающих вредителей", — отметила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Цинния: яркий акцент для клумбы

Циннию лучше сеять в первой половине месяца, чтобы к августу клумба наполнилась красками. Растение требует солнечного места для формирования крупных махровых соцветий. Формирование куста в этот период важнее, чем постоянный полив, так как культура легко переносит умеренную нехватку влаги.

"Циннии любят плодородный, легкий грунт. Если почва на участке тяжелая, добавьте при перекопке немного верхового торфа или песка для аэрации корней", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Настурция: декор с пользой

Посев настурции в первой декаде июня позволяет получить цветущие "ковры" или вертикальные композиции в кратчайшие сроки. Растение порадует декоративной листвой и яркими бутонами до октября. Некоторые садоводы практикуют мульчирование картоном вокруг посадок, чтобы надолго сохранить влагу у корней и забыть о сорняках.

"Настурция — съедобный цветок, а ее плети быстро прикрывают пустоты на участке, создавая природный экран", — добавил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Культура Период посева Бархатцы 1-20 июня Цинния 1-15 июня Настурция 1-15 июня

Ответы на популярные вопросы о посадке однолетников

Нужна ли рассада для этих цветов при посеве в июне?

Нет, данные растения отличаются быстрым развитием и лучше себя чувствуют при посеве непосредственно на постоянное место. Прямой посев исключает стресс при пересадке.

Чем подкормить всходы после появления?

Используйте настои органики или комплексные удобрения с пониженным содержанием азота, чтобы стимулировать цветение, а не рост лишней зелени.

Боятся ли семена июньской жары?

При посеве в сухую почву обеспечьте полив. Прикройте грядку легким укрывным материалом или замульчируйте скошенной травой до появления всходов.

Можно ли сеять цветы в полутени?

Настурция выносит частичное затенение, но бархатцы и циннии требуют открытых солнечных участков для полноценного формирования бутонов.

Читайте также