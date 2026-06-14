Цветков много, а плодов мало: одна ошибка с подкормками мешает перцу завязывать урожай

Обильный урожай перца зависит от баланса калия и фосфора в момент формирования завязей. Избыток азота в этот период заставляет растение наращивать листву в ущерб плодам. Грамотный полив и точечные подкормки кальцием предотвращают гниль и падение бутонов без лишних усилий на грядках.

Фото: flickr.com by Harvey Barrison from Massapequa, NY, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Перец

Этапы развития растения

Перец потребляет ресурсы неравномерно. Сразу после переезда на грядку растению нужно время на адаптацию. Стимулировать его рост в первые десять дней бессмысленно и опасно. Когда куст приживется, фокус смещается с азота на фосфорно-калийную поддержку. Это основа для закладки будущих плодов.

Во время цветения прямые корневые подкормки часто ограничивают. Растение направляет силы на опыление. Агрессивная химия под корень может вызвать стресс. В этот период эффективнее работают листовые опрыскивания. Они быстрее доставляют микроэлементы к тканям. Ошибка в питании в начале июня часто приводит к тому, что куст сбрасывает все бутоны.

"Многие дачники совершают ошибку, заливая цветущий перец навозом. Азот гонит зелень, а плоды остаются мелкими и безвкусными. В фазе бутонизации растению нужнее калий", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Минеральные составы и дозировки

Для первой плановой подкормки подходит азофоска. В ней азот, фосфор и калий распределены поровну. Достаточно 20 граммов на ведро воды. Раствор вносят строго по влажной земле. Сухие гранулы работают медленнее и хуже усваиваются корневой системой в сухом грунте. Правильное формирование перца вместе с питанием увеличивает отдачу куста в два раза.

Особое внимание уделяют кальцию. Его дефицит проявляется в виде темных пятен на кончиках плодов. Это вершинная гниль. Для профилактики используют кальциевую селитру или хелат кальция. Последний вариант предпочтительнее, так как не содержит азота. Если листья перца желтеют, растению срочно требуется комплексная поддержка.

Элемент Функция для перца Азот Развитие стеблей и листового аппарата Калий Вкус плодов и устойчивость к засухе Бор Качественное опыление и сохранение завязей

Борная кислота помогает перцу во время цветения. Она предотвращает пустоцветы. Порошок разводят из расчета 1 грамм на ведро воды для опрыскивания. Важно не попадать раствором на сами раскрытые цветки. При работе с вредителями важно помнить, что даже простая защита от слизней требует системного подхода.

"Вершинная гниль — это не инфекция, а голодание. Кальций плохо перемещается внутри тканей, поэтому его стоит вносить регулярно каждые две недели до конца сбора урожая", — объяснил специально для Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Натуральные методы и органика

Сторонники природного земледелия выбирают древесную золу. В ней нет азота, зато в избытке калий и фосфор в доступной форме. Стакан золы на 10 литров воды заменяет покупные смеси. Настой выдерживают двое суток. Этот состав можно использовать на любой стадии созревания плодов без риска накопления нитратов.

Травяные настои из крапивы или сорняков работают как витаминный коктейль. Зелень плотно укладывают в бочку, заливают водой и ждут завершения брожения. Полученную жидкость разбавляют в пропорции один к десяти. Это бесплатный ресурс, который оживляет микрофлору почвы. Однако полагаться только на сорняки нельзя. Растениям нужны концентрированные элементы для роста крупных плодов.

"Дрожжевые растворы не являются удобрением в прямом смысле. Это стимулятор. Они ускоряют переработку органики микробами в земле, но сами по себе калий и фосфор не заменят", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru Владимир Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о подкормке перца

Можно ли использовать нашатырный спирт для подкормки?

Использовать аммиак бессмысленно. Большая часть азота улетучивается в атмосферу до попадания в корни. Это небезопасно для органов дыхания садовода и малоэффективно для растения по сравнению с мочевиной.

Помогает ли йод увеличить размер плодов?

Дефицит йода в почвах встречается крайне редко. Спиртовой раствор из аптеки при сильном разведении превращается в плацебо. Реального влияния на вес или вкус урожая йод не оказывает.

Когда лучше вносить удобрения: утром или вечером?

Оптимальное время — вечер или раннее утро в пасмурную погоду. Это исключает солнечные ожоги на листьях при опрыскивании и позволяет влаге дольше задерживаться в прикорневой зоне.

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