Джунгли начинаются не с монстеры: десять комнатных гигантов способны преобразить интерьер

Монстера перестала быть экзотикой и встречается почти в каждом интерьере. Однако мир крупнолистных растений гораздо шире: от гигантских банановых вееров до жестких листьев в форме скрипки. Выбор правильного крупномера позволяет мгновенно изменить пространство, не превращая квартиру в тесную оранжерею.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Комнатное растение

Стрелиция Николая

Растение формирует мощный вертикальный веер из кожистых листьев, напоминающих весла. В домашних условиях оно достигает 2 метров в высоту. Стрелиция не занимает много места по горизонтали, но требует простора для разворота кроны. Цветение наступает редко, обычно после пяти лет жизни на очень светлом месте.

"Стрелиция Николая — идеальный выбор для больших гостиных. Она спокойнее реагирует на сухой воздух квартир, чем многие тропические виды", — отметил в беседе с Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Фикус лировидный

Это дерево с жесткой листвой в форме скрипки стало символом современного дизайна. Фикус растет вверх, сохраняя компактную крону. Он чувствителен к переменам: сквозняк или резкий перенос горшка на метр в сторону провоцируют сброс листвы. Постоянство условий — главный фактор успеха.

Алоказия крупнокорневищная

Листья со светлыми жилками достигают метра в длину и напоминают уши слона. Алоказия быстро наращивает массу, но редко держит более пяти листов одновременно. Старый лист желтеет и отмирает, отдавая питание новому побегу. Растению жизненно необходим влажный воздух и тепло.

"Алоказии часто страдают от паутинного клеща в зимний период. Регулярная гигиена листа и работа увлажнителя обязательны", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru, энтомолог Дмитрий Савельев.

Филодендрон Селло

Раскидистый куст с глубоко вырезанными краями со временем формирует ствол с характерными отметинами. Это растение требует около метра свободного пространства вокруг себя. Воздушные корни, свисающие вниз, нельзя обрезать — их лучше направлять в грунт для дополнительной подпитки.

Спатифиллум Сенсейшн

Гигантская версия популярного комнатного цветка. Он выживает в тени, где другие крупномеры бледнеют. Листья глянцевые, плотные, собранные в густую шапку. В отличие от капризных экзотов, этот сорт сигнализирует о жажде потерей тургора, мгновенно восстанавливаясь после полива.

Растение Главная сложность Фикус лировидный Не переносит сквозняки и перестановку Банан (энсета) Требует максимум света и много воды Калатея орбифолия Чувствительна к качеству воды и сухости

Диффенбахия мозаичная

Крупнолистные сорта быстро набирают объем, превращаясь в напольный акцент за один сезон. Рисунок на листьях требует яркого рассеянного света. Важно помнить о безопасности: сок диффенбахии вызывает ожоги слизистой, поэтому все работы проводят в перчатках.

Банан комнатный

Травянистый гигант с нежной ярко-зеленой листвой. Банан растет стремительно, требуя постоянных пересадок и подкормок. Для полноценного развития ему нужно место у южного окна. Без достаточного освещения черешки вытягиваются, а лист становится ломким.

Калатея орбифолия

Компактный куст с круглыми листьями, расписанными серебристыми полосами. Калатея известна как молитвенное растение — она поднимает листву на ночь. Вид крайне требователен к влажности, поэтому микроклимат в квартире должен быть близок к тропическому.

"Для калатей критична жесткость воды. Полив только фильтрованной или мягкой водой спасет края листьев от высыхания", — объяснил специально для Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Антуриум Вейча

Его называют королем антуриумов за длинные гофрированные ленты листьев, свисающие вниз. В отличие от цветущих сортов, это эпифит. Ему нужен субстрат из коры и мха, похожий на смесь для орхидей. Сухой воздух радиаторов уничтожает его декоративность за несколько недель.

Колоказия

Обладает самыми крупными листьями в подборке. Растение напоминает античный огород: ее родственники выращиваются ради съедобных клубней. Колоказия может уйти в спячку при неблагоприятных условиях, сбросив всю зелень, но весной она восстанавливается из корневища.

Ответы на популярные вопросы

Почему сохнут кончики у больших листьев?

Основная причина заключается в низкой влажности воздуха и близком расположении радиаторов отопления. Помогает использование увлажнителя или поддонов с мокрым керамзитом.

Как защитить растения от падения?

Тяжелые кусты требуют устойчивых керамических горшков. Если кашпо легкое, на дно стоит положить камни для смещения центра тяжести вниз.

Можно ли ставить крупномеры в темный угол?

Большинству этих видов нужен яркий рассеянный свет. В темноте листва мельчает, а пестрые узоры исчезают, делая растение бледным.

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