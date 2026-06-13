Вместо сочного корнеплода — кусок деревяшки: что бывает, если не подкормить свёклу вовремя

Многие владельцы участков ошибочно считают свеклу неприхотливой культурой, способной развиваться без вмешательства человека. Однако именно на начальном этапе роста закладывается потенциал будущего урожая. Нехватка питательных веществ в фазе формирования первых листьев приводит к деформации корнеплодов и потере вкусовых характеристик.

Фото: Pravda.ru by Алексей Данилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свёкла на грядке

Когда приступать к подкормке

Ориентироваться на календарные даты или количество дней с момента посева — серьезная ошибка. Растение само подает сигнал о необходимости поддержки. Оптимальное время для первой процедуры наступает, когда у овоща появляется вторая или третья пара настоящих листьев. В этот период семядоли уже не играют основной роли, а корневая система начинает активное утолщение, требуя азотный импульс для полноценного развития "тела" корнеплода.

"Свекла чутко реагирует на питание. Если пропустить фазу двух-трех листьев, растение замирает в росте, компенсируя дефицит развитием лишней ботвы в ущерб основной массе", — пояснил в беседе с Pravda. Ru агроном-консультант Алексей Данилов.

Эффективный состав для старта

Для первой волны питания свекле необходим азот, способствующий быстрому набору веса. Рецепт органического коктейля прост: 0,5 литра куриного помета на 10 литров воды. Для укрепления иммунитета растений в состав добавляют одну столовую ложку древесной золы. Раствор тщательно перемешивают и вносят исключительно в междурядья, избегая попадания на саму ботву.

"Помет — мощный концентрат. Передозировка ведет к избытку нитратов в корнеплоде и развитию грибковых инфекций. Строго соблюдайте пропорции", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Результаты грамотного ухода

Правильный подход к подкормке позволяет избежать двух главных проблем: растрескивания кожуры и формирования жестких древесных колец внутри мякоти. Корнеплоды вырастают ровными, сладкими и сочными. Успех заключается в умеренности: доза должна быть точной, а состав — однородным. Как правильно ухаживать за свёклой в июне, знают многие опытные дачники, использующие аналогичные методы для повышения качества урожая.

Характеристика С подкормкой Структура мякоти Нежная, без колец Риск трещин Минимальный

"Стабильное питание в начале цикла исключает стрессовые задержки развития. Растение планомерно наращивает сахар, не отвлекаясь на борьбу за выживание", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Ответы на популярные вопросы о подкормке свеклы

Можно ли заменить куриный помет минеральными удобрениями?

Да, допустимо использование комплексных азотных составов, но органическое земледелие благоприятнее сказывается на структуре почвы, способствуя росту сладких корнеплодов.

Что будет, если внести удобрение прямо под корень?

Высок риск химического ожога нежной корневой шейки. Полив всегда проводят в междурядья, увлажняя грунт по периметру радиуса корневой системы.

Нужно ли поливать свеклу обычной водой перед внесением подкормки?

Да, подкормку всегда вносят по влажной земле, чтобы исключить контакт концентрированного раствора с сухими корнями.

Почему на свекле появляются жесткие кольца?

Это признак нарушения водного режима или резкого дисбаланса питательных веществ, часто связанного с отсутствием микроэлементов в фазе активного роста.

Читайте также