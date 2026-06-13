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Полив уже не спасёт в одиночку: что нужно малине, чтобы ягоды выросли сладкими

Садоводство

Размер и сладость малины зависят от баланса питания в момент формирования костянок. Ошибка в выборе удобрений превращает урожай в кислый сухой горох, тогда как правильный расчет микроэлементов гарантирует медовый вкус и плотность плода.

Куст крупной малины
Фото: Pravda.Ru by Екатерина Мартынова is licensed under publiс domain
Куст крупной малины

Калийный приоритет без хлора

Период налива ягод требует высокой концентрации калия. Этот элемент отвечает за перемещение сахаров в ткани и плотность оболочки. Дефицит проявляется через высветление краев листьев и их подгибание. Малина крайне чувствительна к хлору, поэтому стандартные калийные соли исключаются. Применяют только сульфат или монофосфат калия в растворах по влажной почве.

"Применение хлорсодержащих препаратов под малину в середине лета парализует развитие куста. Оптимально использовать монофосфат калия в дозировке 10—15 граммов на ведро воды, это активирует сразу два канала питания — корни и усвоение энергии", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Древесная зола выступает натуральной альтернативой химическим смесям. Она содержит калий и комплекс микроэлементов, включая кальций. Стакан сухой золы распределяют под кустом перед поливом. Важно учитывать, что малина предпочитает слабокислый грунт, поэтому зольные добавки ограничивают одним внесением за летний цикл.

Водный баланс и защита корней

Корневая система кустарника расположена в верхних слоях почвы. Засуха блокирует доставку питательных веществ к плодам, из-за чего ягода мельчает и рассыпается. Регулярный полив с последующим мульчированием органикой помогает стабилизировать влажность. Слой травы или опилок защищает мелкие корешки от перегрева и иссушения под прямым солнцем.

Препарат Дозировка и метод
Сульфат калия 20—30 г на 10 л, полив под корень
Зола древесная 1 стакан на растение (однократно)
Сульфат магния 15—20 г на 10 л (при желтизне листа)

Интенсивность увлажнения почвы меняют за два-три дня до сбора урожая. Избыток воды в финальной фазе делает ягоды водянистыми и менее ароматными. Секреты садоводства часто кроются в умеренном стрессе растения перед созреванием, что провоцирует концентрацию сахаров.

Ограничения по азоту и стимуляторам

Азотные удобрения, включая навоз и мочевину, во второй половине лета опасны. Они провоцируют рост молодых побегов, которые не успеют задеревенеть до холодов и погибнут зимой. Плод при избытке азота теряет товарный вид и быстро гниет. Лишь при явном истощении растений допускается осторожное внесение биогумуса или слабых настоев коровяка.

"Если лист желтеет между жилками, растению не хватает магния. Это биологический сбой, лишающий куст возможности накапливать энергию солнца. Опрыскивание сульфатом магния исправляет ситуацию за несколько дней", — отметила агроном-консультант для дачников Ольга Семенова.

На этапе цветения полезно использование микродоз бора. Он улучшает завязываемость плодов. После появления зеленых ягод борные подкормки бесполезны, так как первичная структура костянки уже сформирована. Натуральные составы на основе золы и мыла помогают защитить посадки от тли без использования агрессивной химии.

Особенности питания разных сортов

Летние сорта требуют разовой поддержки в фазе налива. Ремонтантная малина работает в конвейерном режиме до заморозков. Ей необходима дробная подача питания каждые 14 дней. Это позволяет растению одновременно созревать на первой волне и закладывать почки для последующего плодоношения.

"Рассыпающаяся ягода — это часто не дефицит удобрений, а вирусное поражение. Инфекции передаются через вредителей и не лечатся подкормками. Такой куст бесполезен, его нужно немедленно удалить, чтобы не заразить весь малинник", — подчеркнула фитопатолог Наталья Дроздова.

Для повышения продуктивности важна правильная обрезка малины, которая обеспечивает проветривание. Загущенные посадки снижают эффект от любых удобрений. Грамотный уход за малинником объединяет своевременную подачу калия, стабилизацию влажности и жесткий контроль численности вредителей.

Ответы на популярные вопросы о малине

Можно ли использовать навоз во время плодоношения?

Нет. Навоз стимулирует рост зелени в ущерб качеству урожая и зимостойкости побегов. Его лучше оставить на раннюю весну.

Почему ягода сухая, хотя полив регулярный?

Причина может быть в недостатке мульчи или поражении клещом. Перегрев корневой системы блокирует питание ягоды даже во влажном грунте.

Как часто нужно вносить золу под кусты?

Одного раза за лето достаточно. Зола меняет кислотность почвы, что при частом применении угнетает кусты малины.

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Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семенова, специалист по овощным культурам Алексей Данилов, фитопатолог Наталья Дроздова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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