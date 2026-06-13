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Колорадский жук больше не главный страх дачников: молодому картофелю грозят другие вредители

Садоводство

Молодые ростки картофеля привлекают вредителей сразу после появления из почвы. Потеря зеленой массы на старте сезона лишает клубни питания и останавливает их развитие. Эффективная защита всходов требует сочетания биологических барьеров и точечного применения препаратов для сохранения будущего урожая.

Картофель
Фото: Own work by Ezhuttukari, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Картофель

Борьба с колорадским жуком

В июне перезимовавшие насекомые атакуют посадки картофеля для питания и кладки яиц. Ручной сбор на мелких всходах малоэффективен и травматичен для стеблей. Обработку проводят по листу, используя биологические составы или пестициды системного действия. Последние проникают внутрь тканей, делая все растение токсичным для жука на срок до трех недель.

"Применение химии оправдано на ранних стадиях, так как до начала формирования клубней токсичные вещества успеют полностью нейтрализоваться", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Альтернативой выступает древесная зола, которой опудривают влажные листья. Щелочная среда раздражает хитиновые покровы и мешает жукам прикреплять яйца. Также применяют растворы горчицы или настои на луковой шелухе, добавляя в них хозяйственное мыло для фиксации состава на поверхности ботвы.

Почвенные вредители

Медведка и проволочник уничтожают подземную часть стебля и первые столоны. Если всходы желтеют и засыхают без видимых причин, проблема скрыта в грунте. Для борьбы используют гранулированные приманки или вводят в почву растворы с хищными нематодами. Эти организмы находят личинок по запаху и уничтожают их, не повреждая корни растений.

Вредитель Метод устранения
Медведка Пивные ловушки и биологические инсектициды
Проволочник Раскисление почвы и картофельные приманки
Совка Ночной полив настоями полыни или чеснока

Особую опасность представляет проволочник, активность которого возрастает на заросших пыреем участках. Своевременное удаление сорняков лишает личинок щелкуна кормовой базы и вынуждает их мигрировать за пределы гряд.

"Личинки щелкуна крайне чувствительны к балансу азота и кислотности, поэтому внесение аммиачных удобрений снижает их популяцию", — подчеркнул эксперт специально для Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Защита от тли и клещей

Тля и паутинный клещ истощают всходы, высасывая сок из молодых листьев. Первым признаком поражения становится скручивание верхушек и появление липкого налета. Клещи активизируются в сухую жаркую погоду, окутывая нижнюю сторону листа едва заметной паутиной. Для их ликвидации требуются специфические препараты — акарициды.

При небольшом скоплении насекомых помогают регулярные опрыскивания холодной водой или мыльно-зольным раствором. Это создает физическое препятствие для питания и перемещения колоний. В запущенных случаях применяют системные инсектициды, которые защищают растение при последующих работах в огороде.

Листогрызущие насекомые

Картофельная коровка и блошка оставляют на листьях характерные дыры, превращая зелень в решето. Блошки отличаются прыгучестью, что затрудняет их контактное уничтожение. Эффективным методом защиты становится постоянное поддержание слоя золы на листьях или использование чесночных настоев с резким запахом.

"Эпиляхна способна уничтожить до половины листового аппарата за неделю, поэтому обработку нужно начинать при первых признаках выедания мякоти", — отметила фитопатолог Наталья Дроздова в разговоре с Pravda.Ru.

Применение биопрепаратов на основе энтомопатогенных грибов позволяет контролировать численность вредителей без вреда для полезных насекомых-опылителей. Такие средства работают при температуре выше 18 градусов и требуют повторного нанесения после дождей.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли избавиться от медведки без химии?

Эффективно работают ловушки со свежим пивом, вкопанные под наклоном в почву на уровне ходов. Насекомые идут на запах брожения и тонут в жидкости.

Почему зола помогает не от всех вредителей?

Зола работает как контактный раздражитель и репеллент. Она эффективна против жуков и личинок на листве, но слабо влияет на скрытых почвенных обитателей.

Как часто нужно опрыскивать картофель биопрепаратами?

Обычно обработку повторяют каждые 7-10 дней или после каждого сильного дождя, так как биологические действующие вещества быстро смываются водой.

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Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, почвовед Игорь Лыткин, фитопатолог Наталья Дроздова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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