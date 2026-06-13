Цветёт как заведённый и не просит награды: этот однолетник прощает ошибки и цветёт до заморозков

Бакопа заменяет капризную петунию на террасах и балконах. Это растение самостоятельно очищается от увядших бутонов и не требует формирования куста. Пышные каскады побегов покрываются мелкими цветами с июня до первых заморозков. Культура прощает ошибки в поливе и редкие подкормки.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кашпо с бакопой

Путаница в именах: сутера или бакопа

Садоводы привыкли называть это растение бакопой. В ботанических справочниках чаще встречается сутера. Изначально в девятнадцатом веке цветок отнесли к роду Bacopa. Позже ученые пересмотрели классификацию и приписали его к роду Sutera. В старой литературе можно найти еще одно название — хеностома. Эти термины обозначают одну культуру. Для садовых центров привычнее использовать имя бакопа.

"Бакопа идеально подходит для тех, кто не хочет тратить время на постоянную стрижку. Растение сбрасывает сухие венчики само, сохраняя опрятный вид весь сезон", — объяснила в беседе с Pravda.Ru Ольга Семёнова.

Архитектура куста и палитра

Растение формирует гибкие побеги длиной до 60 сантиметров. Высота куста не превышает 15 сантиметров. Мелкие сердцевидные листья плотно покрывают стебли. Цветки диаметром до 2 сантиметров бывают простыми или махровыми. Кроме классического белого цвета существуют сорта с розовыми, голубыми и сиреневыми лепестками. Центр цветка обычно украшен желтым пятном.

Характеристика Параметры Длина побегов 30–60 см Период цветения Июнь – Октябрь Освещение Солнце или полутень Тип выращивания Однолетник (в РФ)

Почему стоит выбрать бакопу

Растение выдерживает затяжные дожди и переувлажнение почвы. Корневая система приспособлена к высокой влажности. В отличие от других культур, бакопа не прекращает цвести в сырую погоду. Она любит солнечные участки, где формирует максимально густой ковер. В тени побеги вытягиваются, а количество бутонов снижается. Иммунитет растения позволяет ему сопротивляться грибковым инфекциям без частых обработок.

"Перекорм азотом вредит бакопе. Она начинает наращивать листву, забывая про цветы. Достаточно одной заправки грунта при посадке", — подчеркнул в интервью Pravda.Ru Роман Едигаров.

Для создания эффектных композиций часто используют белые гибриды Snowtopia или сиреневые сорта Blutopia. Сорт Snowflake отличается увеличенным размером венчиков. Бакопа считается отличной альтернативой петунии для контейнерного озеленения. Ее можно сочетать с другими растениями для кашпо, создавая многоуровневые водопады зелени.

Размножение и зимовка

Выращивание из семян требует терпения. Посев производят в конце февраля по поверхности легкого субстрата. Черенкование считается более быстрым методом. Отрезки стеблей длиной 10 сантиметров легко укореняются в воде или влажном торфе. Расстояние между саженцами должно составлять 20 сантиметров. Хотя в средней полосе бакопу растят как однолетник, ее можно сохранить в прохладном помещении до весны.

"Главный враг бакоты в закрытых помещениях — белокрылка. Важно обеспечить хорошее проветривание и не допускать застоя воздуха вокруг куста", — отметил специально для Pravda.Ru Дмитрий Савельев.

Ответы на популярные вопросы о бакопе

Нужно ли прищипывать побеги?

Для усиления кущения верхушки молодых побегов прищипывают. Это стимулирует рост боковых веток и делает цветение более обильным.

Почему бакопа перестала цвести в середине лета?

Обычно это происходит из-за пересушивания грунта. Если почва в кашпо полностью пересохла, растение сбрасывает бутоны. После восстановления полива цветение возобновится через две недели.

Можно ли высаживать бакопу в открытый грунт?

Да, она отлично работает как почвопокровное растение. Побеги быстро закрывают пустые участки земли, подавляя рост сорняков.

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