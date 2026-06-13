Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Киевские власти лишились финансовой опоры: западные кредиторы заблокировали жизненно важный транш
Под белым покрывалом может прятаться беда: почему на Крайнем Севере избегают тушить костры снегом
Прощай, тесное мини: 5 умных моделей юбок, которые спасают в жару и прячут лишнее
Старый Свет подписал себе приговор: решение по Украине и Молдавии запустило необратимый процесс
Плитка на кухне проигрывает новому материалу: практичная замена для тех, кто устал от уборки
Хрустящая корочка и нежная начинка: секрет идеальных фрикаделек без капли фарша
Логика подводит, а яд не ждёт: что происходит, если пытаться высосать яд после укуса змеи
Похудеть, не вставая с пола: 6 простых упражнений для живота и бедер без лишних усилий
Вместо приторного варенья: хитрый способ превратить лоток клубники в гору леденцов

Зеленые воры в кроне дерева: как за 20 минут с секатором удвоить урожай плодовых деревьев

Садоводство

Вы кормите яблоню, а она пускает все ресурсы не в плоды, а в бесполезные вертикальные побеги — "волчки". Они растут как на дрожжах, забирая питание у будущих яблок и груш. Если вы думали, что обрезать сад нужно только осенью — вы совершаете роковую ошибку, которая стоит вам половины урожая. Разбираем, как распознать "воров" в кроне и что сделать прямо сейчас, чтобы осенью ветки ломились от крупных плодов.

Летняя обрезка яблони
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Летняя обрезка яблони

Энергетический баланс вместо санитарии

Традиционная работа пилой в октябре решает вопросы формы, но летняя коррекция — это способ управления силой роста. Сейчас раны на ветках затягиваются за считаные дни, не оставляя шансов инфекции. Если удалить жировые побеги именно в начале лета, оставшиеся почки у их основания успеют преобразоваться в плодовые образования. Это обеспечит закладку цветочных почек на следующий год, превращая бесполезный хлыст в продуктивную ветку.

"Июньская выломка травянистых побегов — самый щадящий метод. Садовод не просто убирает лишнее, он экономит жизненный ресурс дерева, который иначе ушел бы в древесину, а не в сладость плодов", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Важно понимать специфику физиологии почвы и растения. Когда корень качает воду и азот, дерево стремится вверх. Удаление верхушечной доминанты заставляет питательные вещества распределяться горизонтально. Это простой биологический вариант балансировки системы без применения жесткой химии или сложных агроприемов.

Как опознать лишние ветки

В кроне легко заметить "ракеты" — волчки. Они растут строго вертикально от скелетных ветвей. Их легко узнать по светло-зеленому цвету, огромным листьям и очень длинным расстояниям между почками. Такие ветки не дают плодов, они лишь затеняют центр дерева, создавая условия для развития грибковых спор.

Тип побега Признак и действие
Волчок Вертикальный рост. Удалять на кольцо или прищипывать.
Жировой побег Мягкая кора, водянистая структура. Выламывать руками.
Корневая поросль Идет от земли. Вырезать максимально глубоко.

Тот самый секрет заключается в угле наклона. Ветка, растущая под углом 45–60 градусов к горизонту, всегда будет более урожайной, чем вертикальная. Поэтому прищипка верхушки мягкого побега над пятым листом заставляет его отклониться в сторону. Этот нехитрый процесс превращает потенциальный мусор в плодовое звено.

Инструкция по работе с кроной

Для каждой культуры существует свой алгоритм. Яблони и груши переносят летнюю стрижку легче всего. Главное — использовать острый инструмент, который режет, а не давит ткани. Сливы требуют больше осторожности из-за риска выделения смолы. Если приходится срезать ветку толще пальца, зачистка среза ножом обязательна.

"У косточковых культур летняя обрезка часто эффективнее весенней, так как дерево находится в активной фазе и моментально изолирует место среза. Главное — не оставлять пеньков, которые становятся воротами для инфекций", — объяснил садовник-практик Сергей Михеев.

Вишню и черешню в июне можно укорачивать смелее. Обрезка длинных приростов на 10–15 сантиметров стимулирует ветвление. Это особенно критично для сортов, склонных к оголению ветвей. Правильное решение в этот период — осветление густого центра куста, чтобы солнечный свет доходил до каждой ягоды.

"Если проигнорировать летнее жирование, к осени садовод получит густой лес из бесполезных прутьев. Простая прищипка заменяет тяжелую работу ножовкой в будущем", — подчеркнул специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Эффективность этих мер напрямую сопряжена с качеством питания. Лишние ветки забирают микроэлементы, необходимые для формирования плотной кожицы и накопления сахаров. Ослабленное лишней зеленью дерево становится уязвимым, поэтому грамотная подкормка и материал для мульчирования приствольного круга дополнят эффект от секатора.

Ответы на популярные вопросы о летней обрезке

Можно ли резать дерево в сильную жару?

Лучше дождаться вечера или пасмурного дня. На солнце срезы высыхают слишком быстро, что может вызвать растрескивание коры. Оптимально проводить работы после полива.

Нужно ли замазывать срезы после летней прищипки?

Травянистые верхушки и мелкие ветки диаметром до 1 см замазывать не нужно. Природа предусмотрела механизмы быстрой регенерации в период активного сокодвижения.

Как быть, если дерево сбрасывает завязи после обрезки?

Это не связано с секатором. Скорее всего, это естественная очистка — дереву не хватает воды или питания, чтобы выкормить весь объем сброшенных плодов.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов, садовник-практик Сергей Михеев, специалист по уходу за садом Павел Корнеев
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Плотину наконец прорвало: в ОАЭ приняли решение по миллиардным капиталам Ирана
Мир. Новости мира
Плотину наконец прорвало: в ОАЭ приняли решение по миллиардным капиталам Ирана
Каша, после которой не хочется есть до вечера: старинный ирландский рецепт меняет взгляд на овсянку
Еда и рецепты
Каша, после которой не хочется есть до вечера: старинный ирландский рецепт меняет взгляд на овсянку
Громоздкие столы — прошлый век: 4 способа освободить место на кухне без ущерба комфорту
Недвижимость
Громоздкие столы — прошлый век: 4 способа освободить место на кухне без ущерба комфорту
Популярное
Точка невозврата пройдена: Великобритания официально лишила себя шанса на выход из тупика

На торжественном приеме в Лондоне прозвучали слова, которые жестко фиксируют новую реальность в отношениях двух стран и ставят под вопрос верность курса Британии.

Точка невозврата пройдена: Великобритания официально лишила себя шанса на выход из тупика
Ботва по пояс, а завязей нет? Всего 2 компонента превратят пустоцветы в крупные томаты
Ботва по пояс, а завязей нет? Всего 2 компонента превратят пустоцветы в крупные томаты
Еврейские общины в ярости от Брюсселя: жесткий выпад Каи Каллас спровоцировал скандал
Ядерный подарок для Европы: вскрылась чудовищная правда о поставках из Украины древесины в Польшу
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Бульон снова мутный? Простая хитрость, после которой суп станет гордостью любой хозяйки
Ягода на вырост: как один куст жимолости превращается в десятки новых без лишних затрат
Рано — плохо, поздно — ещё хуже: как ошибка с окучиванием превращает клубни в перепелиное яйцо
Рано — плохо, поздно — ещё хуже: как ошибка с окучиванием превращает клубни в перепелиное яйцо
Последние материалы
Киевские власти лишились финансовой опоры: западные кредиторы заблокировали жизненно важный транш
Под белым покрывалом может прятаться беда: почему на Крайнем Севере избегают тушить костры снегом
Зеленые воры в кроне дерева: как за 20 минут с секатором удвоить урожай плодовых деревьев
Прощай, тесное мини: 5 умных моделей юбок, которые спасают в жару и прячут лишнее
Старый Свет подписал себе приговор: решение по Украине и Молдавии запустило необратимый процесс
Плитка на кухне проигрывает новому материалу: практичная замена для тех, кто устал от уборки
Хрустящая корочка и нежная начинка: секрет идеальных фрикаделек без капли фарша
Логика подводит, а яд не ждёт: что происходит, если пытаться высосать яд после укуса змеи
Похудеть, не вставая с пола: 6 простых упражнений для живота и бедер без лишних усилий
Вместо приторного варенья: хитрый способ превратить лоток клубники в гору леденцов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.