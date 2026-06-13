Жимолость — не кислая, а медовая: что добавить в воду, чтобы ягоды стали слаще сахара

Жимолость часто разочаровывает: куст весь усыпан ягодами, а на вкус они — сплошная "кислятина". Большинство дачников грешат на сорт или нехватку солнца, но истинная причина чаще кроется в дефиците питания в период налива плодов. Одна простая подкормка на основе калия и фосфора способна кардинально изменить вкус ягод, сделав их по-настоящему сладкими.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Жимолость

Почему жимолость теряет сладость

Вкус плодов закладывается в момент их налива. В этот короткий промежуток растению жизненно необходимы калий и фосфор. Если микроэлементов не хватает, сахара накапливаются медленно, а мякоть остается пустой и кислой. Часто садоводы совершают ошибку, перекармливая кусты азотом — это дает густую зелень, но лишает урожай аромата. Не менее важна правильная агротехника, исключающая затенение куста.

"Жимолость — культура раннего старта. Почва весной еще холодная, микробиологические процессы идут туго. Без направленной помощи извне куст просто не успеет переработать доступную органику в сахар", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Сорняки под кустами также воруют питание. Полезно срезать их под корень и оставлять тут же в качестве мульчи. Это сохранит влагу и даст дополнительное питание почвенной биоте, которая помогает корням усваивать минералы.

Тот самый секрет: рецепт подкормки

Важный нюанс заключается в точном балансе веществ. Для приготовления раствора на 10 литров воды берется по одной столовой ложке суперфосфата и сернокислого калия. Такой состав нужно вносить дважды: в начале цветения и через две недели после него. Предварительный полив чистой водой обязателен, чтобы не обжечь тонкие всасывающие корешки. Именно такой вариант подпитки дает быстрый результат.

Причина кислоты Умное решение Глухая тень Пересадка на солнце или прореживание кроны Бедный грунт Калийно-фосфорные добавки и древесная зола Загущенность Ежегодная санитарная обрезка веток

Для сторонников натуральных методов подойдет настой золы. Один стакан на ведро воды, выдержанный сутки, решит проблему нехватки микроэлементов. На один взрослый куст достаточно трех литров такого настоя. Натуральное удобрение намного мягче и часто эффективнее при работе с молодыми саженцами, обеспечивая правильный процесс их развития.

"Основная масса корней жимолости залегает неглубоко. Любая перекопка — это стресс и потеря урожая. Только поверхностное внесение удобрений и толстый слой мульчи из скошенной травы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Тонкости агротехники

Солнечный свет — главный кондитер в саду. В тени забора сахара не наберутся даже при интенсивном кормлении. Если куст зарос мелкими ветками внутри, их нужно убрать. Свет должен прошивать крону насквозь. Это не только улучшит вкус, но и защитит от грибковых инфекций. Грамотные садоводческие решение позволяют увеличить урожайность в полтора-два раза без расширения посадок.

"Чаще всего жимолость кислит из-за жажды. В период созревания ягод почва должна быть всегда влажной, но не болотом. Пересохла земля — получили мелкую и горькую ягоду", — отметила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Ответы на популярные вопросы о жимолости

Когда лучше всего кормить жимолость для сладости?

Оптимальные сроки — фаза появления первых цветов и период завязывания ягод. Позже вносить удобрения для текущего урожая уже бессмысленно.

Можно ли использовать навоз?

Свежий навоз исключен. Он провоцирует бурный рост листвы и привлекает вредителей, при этом ягода останется кислой.

Поможет ли подслащивание сахаром?

Это миф. Сахаристость плодов зависит от фотосинтеза и наличия доступного калия в клеточном соке растения.

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