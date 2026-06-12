Зелёные стойкие оловянные солдатики: 5 растений, которые выживут даже на кухне

Кухня кажется неподходящим местом для комнатных цветов: здесь то жарко, как в тропиках, то гуляют сквозняки, а на листьях оседает липкий налет. Но не спешите отказываться от уюта! Рассказываем, какие зеленые бойцы не просто выживут у плиты, но и превратят его в цветущий оазис.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Цветы на кухне

Чемпионы по выживанию в жаре и сухости

Если кухонный подоконник выходит на южную сторону, а под ним круглый год жарит батарея, выживут только те, кто привык к спартанским условиям. Лидером здесь выступает сансевиерия. Ее жесткие листья-мечи — это природные резервуары для воды. Она легко переносит духоту и забывчивость хозяев. Единственное, что может ее погубить — застой воды в горшке, особенно если на кухне стало прохладно. Гладкая поверхность листьев позволяет быстро стереть кухонную пыль и жир обычной салфеткой.

"На кухне растениям приходится тяжелее всего из-за жировой пленки, которая забивает устьица листьев. Выбирайте виды с глянцевой поверхностью, их легче мыть, в отличие от опушенных растений, которые собирают грязь как пылесос", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Замиокулькас и алоэ — еще два надежных варианта. Первый хранит запасы влаги в клубнях и черешках, поэтому засуха ему не страшна. Второй — настоящий домашний лекарь, который не боится прямого солнца. В условиях ограниченного пространства стоит обратить внимание на хавортию и гастерию. Эти миниатюрные суккуленты не занимают много места, но выглядят декоративно и не требуют частой пересадки.

Любители кухонного пара: кому влажность в радость

Влага от кипящего чайника или кастрюль — спасение для тропических жителей. Спатифиллум, известный как "женское счастье", на кухне часто выглядит бодрее, чем в гостиной именно из-за влажного воздуха. Он чутко реагирует на нехватку воды, опуская листья, но быстро восстанавливается после полива. Для небольших поверхностей идеально подойдет пеперомия: она компактна, медленно растет и ценит рассеянный свет.

Папоротник нефролепис, который в обычных комнатах часто сохнет и осыпается, в кухонной среде способен нарастить роскошную шевелюру. Однако его нельзя ставить рядом с работающей плитой или на пути ледяного воздуха из окна. Аналогично ведет себя фиттония — эта красавица с узорчатыми листьями требует стабильной влажности и не прощает полного пересыхания грунта.

"При выращивании влаголюбивых видов на кухне важно соблюдать баланс: пар полезен, но горячий воздух от плиты губителен. Ставьте такие горшки в паре метров от варочной панели", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова.

Интересным решением станет циперус — болотное растение, которое можно держать в глубоком поддоне с водой. Его тонкие стебли с зонтиками на верхушках добавляют интерьеру легкости. Главное — следить, чтобы "болото" в поддоне никогда не высыхало.

Зелень для северных окон и темных углов

Нехватка света часто становится камнем преткновения для озеленения. Если окно выходит на север или загорожено соседним домом, выручит сциндапсус. Это самая живучая лиана, которую можно пустить по верхним полкам шкафов, освобождая ценное рабочее пространство столешницы. Он одинаково хорошо относится к тени и кухонной влажности.

В таких условиях также могут существовать аспидистра и сансевиерия. Хотя их рост в тени замедлится, они сохранят декоративность. Часто дачники пытаются применить здесь методы из сада, например, жидкий концентрат в 200-литровой бочке для стимуляции роста, но комнатным растениям в теневых зонах избыток азота только навредит.

Условие на кухне Рекомендуемое растение Яркое солнце и жара Сансевиерия, алоэ, каланхоэ Высокая влажность, нет солнца Папоротник, спатифиллум, фиттония Тень и дефицит места Сциндапсус, аспидистра, хавортия Теснота на подоконнике Традесканция (в подвесном кашпо)

Пряный цех: огород на подоконнике

Свежая зелень под рукой — мечта любого кулинара. Самый простой старт — выгонка лука. Но если вы хотите вырастить более капризные травы, помните: им нужно максимум света. Базилик, розмарин и тимьян обожают солнце. В тени они вытягиваются и теряют свой фирменный аромат. Помните, что дистанция спасает все не только в саду: не сажайте мяту в один горшок с другими травами, она моментально их заглушит.

Кресс-салат — чемпион по скорости, дающий урожай уже через несколько дней. Петрушка и укроп требуют терпения и регулярного полива. Важный нюанс: никогда не держите съедобную зелень прямо над плитой. Жирный налет от жарки сделает ваш урожай непригодным в пищу.

Зоны риска: что нельзя ставить у плиты

Территория в радиусе метра от плиты — "мертвая зона" для большинства растений. Здесь температура может меняться на 20 градусов в течение часа, а горячий пар и копоть образуют на листьях непроницаемый панцирь. Категорически не рекомендуется ставить вблизи огня растения с бархатистыми листьями, такие как фиалки или калатеи. Очистить их от жира, не повредив нежные волоски, невозможно.

Также стоит помнить о пожарной безопасности: вьющиеся лианы вроде сциндапсуса или традесканции не должны свисать над газовыми конфорками. Сухая листва вспыхивает за секунды. В летний период важно следить за перегревом: листья стремительно сохнут не только у огурцов в теплице под воздействием вредителей, но и у комнатных цветов на подоконнике-"сковородке".

Ответы на популярные вопросы о кухонном озеленении

Как часто нужно мыть растения на кухне?

Гладкие листья желательно протирать влажной губкой раз в неделю. Если вы много жарите, раз в две недели устраивайте растениям теплый душ в ванной, предварительно закрыв землю пленкой.

Можно ли использовать кухонные отходы как удобрение?

В условиях квартиры лучше этого не делать. Заварка или кофейная гуща в тепле кухни быстро становятся рассадником грибных комариков. Используйте готовые минеральные подкормки.

Что делать, если на кухонных цветах появились мошки?

Обычно это следствие переувлажнения. Подсушите грунт и уберите гниющие овощи или фрукты с открытых полок. Помните, что появление муравьев или тли часто взаимосвязано, и борная кислота может пригодиться даже в домашних условиях.

Какие растения выдержат постоянный сквозняк из форточки?

Самым стойким считается "чугунное дерево" — аспидистра. Также неплохо справляются хлорофитум и сансевиерия. А вот тропические неженки вроде орхидей или фикусов сбросят листья уже через пару дней.

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