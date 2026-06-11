Рано — плохо, поздно — ещё хуже: как ошибка с окучиванием превращает клубни в перепелиное яйцо

Картофельные грядки быстро зеленеют, набирая мощь перед началом формирования клубней. Огородники часто спорят о сроках окучивания, пытаясь угадать идеальный момент для первой подсыпки земли. Ошибки на этом этапе часто ведут к потере части урожая или излишнему физическому перенапряжению садоводов, которые пытаются исправить ситуацию в спешке.

Фото: Own work by kallerna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Картофель

Когда оправдано раннее окучивание

Раннее окучивание, проводимое сразу после появления всходов, имеет смысл только как экстренная мера защиты от возвратных заморозков. Если прогноз погоды предвещает резкое похолодание, укрытие ростков слоем почвы спасет их от гибели. При этом важно помнить о биологии растения: первое окучивание является лишь превентивным шагом.

"Окучивание — это создание условий для роста столонов. Если мы засыпаем слишком ранние всходы, то просто вынуждаем растение тратить энергию на пробивание к свету, вместо того чтобы сразу формировать корневую систему", — отметил в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Почему нельзя опаздывать с процедурой

Откладывание работы "на потом" — типичная ошибка начинающих. Ботва высотой 25-30 см уже плотно смыкается, и работать в таких зарослях тяпкой становится невозможно. Попытки окучить переросшие кусты неизбежно приводят к повреждению стеблей, что открывает путь инфекциям.

К этому моменту картофель активно запускает процесс столонообразования. Если клубни закладываются слишком близко к поверхности, они при контакте с солнечным светом зеленеют, теряя пищевую ценность. Грамотное планирование подкормок в сочетании со своевременным окучиванием позволяет кусту правильно распределить ресурсы.

Золотой стандарт: как окучивать правильно

Оптимальная высота ботвы для работы составляет 10-15 см. В этот период земля еще не уплотнена до состояния корки, а сорняки не успели развить мощную корневую систему. Процедуру эффективнее проводить по влажной почве — на следующий день после дождя.

Параметр Рекомендация Высота ботвы 10-15 см Объем подсыпки за раз 5-10 см

Минимальное количество окучиваний за сезон — дважды. Первый раз — при достижении 10 см, второй — через 2-3 недели, строго до начала массового цветения.

"Работа по влажной земле сразу после дождя сохраняет структуру гребня. Сухая почва просто осыплется при первом же ветре, оголяя нежные столоны", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Ответы на популярные вопросы о картофеле

Нужно ли окучивать картошку, если она посажена глубоко в траншеи?

Траншейный метод подразумевает постепенное подсыпание земли. В этом случае окучивание заменяет заполнение борозды по мере роста стеблей.

Чем чревато повреждение ботвы при окучивании?

Любая травма на стебле — это открытые ворота для грибковых заболеваний. Растение останавливается в росте, пытаясь заживить раны, что задерживает созревание урожая.

Можно ли заменить окучивание мульчированием?

Да, укрытие земли слоем соломы или скошенной травы — отличный вариант для тех, кто хочет облегчить уход. Однако мульча должна быть достаточно толстой, чтобы клубни не оказались на свету.

Почему окучивание нельзя проводить после цветения?

В этот период растение начинает активно наращивать массу клубней. Любое вмешательство в корневую зону провоцирует стресс, а риск отломить столоны с уже сформированным урожаем становится критическим.

"Главный враг картофеля — это уплотненная почва. Своевременное рыхление гребней при окучивании обеспечивает доступ кислорода к корням, без чего невозможно получить крупные и здоровые клубни", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

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