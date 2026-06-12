Ботва по пояс, а завязей нет? Всего 2 компонента превратят пустоцветы в крупные томаты

Мощные зеленые заросли томатов в теплице часто оказываются обманчивыми. Куст тратит все силы на сочную листву и толстые пасынки, напрочь забывая о формировании плодов. В глаза бросается обилие желтых цветков, которые со временем просто засыхают и осыпаются, не оставляя после себя завязей. Для исправления этого перекоса достаточно изменить состав питания, сместив акцент на два доступных элемента.

Фото: Pravda.ru by Алексей Данилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Розовые томаты

Главные элементы для формирования завязей

Когда томаты вступают в фазу активного цветения, их биологические потребности резко меняются. Если в начале роста растению требовалось много азота для наращивания вегетативной массы, то теперь избыток этого вещества становится врагом урожая. Листья темнеют, куст жирует, а цветочные кисти остаются пустыми. Чтобы остановить этот процесс, нужно переключить внимание на фосфор и калий.

"Основная беда дачников — вера в универсальность навоза. В период цветения томату не нужна органика, ему требуются минералы в быстрой форме. Фосфор отвечает за развитие корневой системы и закладку бутонов, а калий делает пыльцу жизнеспособной даже в сложных погодных условиях", — объяснила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Калий напрямую влияет на углеводный обмен внутри стебля. Без него растение не способно перекачать накопленную в листьях энергию в будущие плоды. Если смотреть на вещи проще, калий — это транспортная система, доставляющая сахар и питательные вещества туда, где они нужнее всего. При его дефиците даже успешно опыленные цветки могут развиваться крайне медленно.

Как работает монофосфат калия

Тот самый секрет обильного плодоношения заключается в использовании монофосфата калия. Это безбалластное удобрение, которое полностью растворяется в воде и мгновенно поглощается корнями. В отличие от суперфосфата, которому требуются недели для перехода в доступную форму, монофосфат начинает работать сразу. Стандартная дозировка — от 10 до 15 граммов на 10 литров воды. Этого объема хватает на 10 кустов.

Важный нюанс: вносить раствор нужно строго по влажной земле после основного полива. Это исключает риск химического ожога нежных сосущих корешков. Интервал между процедурами составляет около 10 дней. С этим стоит быть аккуратнее — избыточное внесение препарата может привести к накоплению солей в верхнем слое грунта, что затруднит усвоение других микроэлементов.

Прием Результат для растения Подкормка монофосфатом калия Стимулирует налив плодов и укрепляет цветоносы Опрыскивание бором Предотвращает осыпание цветков в жару

На деле же выходит, что правильно подготовленная почва заметно упрощает уход за томатами. Если при посадке был внесен правильный вариант удобрений, кусты легче переносят летние перепады температур и активнее откликаются на жидкие подкормки во время цветения.

Борная кислота против пустоцветов

Второй критически важный ингредиент — бор. Этот микроэлемент не умеет перемещаться внутри растения от старых листьев к новым точкам роста. Поэтому его дефицит проявляется именно на верхушках и цветущих кистях. При нехватке бора пыльца становится сухой и стерильной, а кончик цветоноса желтеет и отмирает. Особенно это заметно в теплицах, где температура часто поднимается выше 30 градусов.

"Борную кислоту нужно использовать только для некорневой подкормки. Через лист она усваивается в разы быстрее, чем через корень. Растворите один грамм порошка в литре горячей воды, затем доведите объем до нужного и опрыскайте кисти. Это реальный шанс спасти урожай в знойное лето", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Проводить процедуру лучше в вечерние часы. Капли раствора должны оставаться на листьях как можно дольше, не испаряясь под прямыми солнечными лучами. Двух таких обработок за весь период массового цветения достаточно, чтобы практически полностью исключить появление пустоцветов.

Ошибки при сочетании удобрений

Многие стараются внести как можно больше полезных веществ одновременно, что часто приводит к блокировке их усвоения. Например, нельзя смешивать монофосфат калия с мелом или доломитовой мукой — фосфор в такой среде выпадает в осадок и становится бесполезным. Также стоит отказаться от дрожжевых настоев в этот период. Они лишь провоцируют рост грибков и вымывают калий из почвы.

"Почва — это живой организм, а не бездонный склад. Если вы бесконтрольно льете удобрения, вы просто засаливаете субстрат. Растение начинает страдать от жажды при мокрой земле, потому что корни не могут вытянуть воду из слишком концентрированного раствора", — подчеркнул почвовед Игорь Лыткин специально для Pravda.Ru.

Альтернативой минеральным солям может служить древесная зола, но она содержит калий в меньшей концентрации и действует медленнее. К тому же зола не может заменить бор. Если на участке появились вредители, это тоже мешает нормальному плодоношению, поэтому важна своевременная защита томатов от насекомых, которые отнимают соки у зацветающих кистей.

Ответы на популярные вопросы о завязях томатов

Можно ли заменить монофосфат калия обычной золой?

Зола — хороший источник калия, но в ней мало фосфора в доступной форме. В экстренных случаях, когда цветки уже осыпаются, лучше использовать минеральный концентрат для быстрого эффекта.

Как понять, что бора слишком много?

При избытке бора края нижних листьев начинают закручиваться вниз и желтеть, приобретая вид ожога. Соблюдайте дозировку — не более 2-5 граммов на 10 литров воды за весь сезон.

Нужно ли обрывать пасынки во время подкормки?

Да, удаление пасынков необходимо, чтобы питательные вещества от монофосфата калия и бора шли напрямую в плоды, а не в новую зеленую массу.

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