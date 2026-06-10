Муравьи работают не одни: настоящая угроза для урожая приходят вслед за их колониями

Муравьи на участке — это не локальная помеха, а сложная биосистема. Насекомые распространяют тлю, портят цветы и закисляют грунт. Если колония захватывает теплицу, корни растений оказываются под угрозой из-за подземных галерей. Контроль численности требует системного подхода весной и в начале лета.

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Вред от муравьев для культурных растений

На садовых участках чаще встречаются черные садовые особи и рыжая мирмика. Первая группа опасна тем, что активно разводит колонии тли ради сладких выделений насекомых. Вторая группа кусается, вызывая аллергические реакции у людей. Проблема не ограничивается укусами. В поисках нектара насекомые выедают бутоны роз и пионов, деформируя лепестки. Строительство подземных гнезд повреждает корневую систему овощных культур. В теплице, где почва рыхлая и теплая, муравьи чувствуют себя комфортно, создавая целые сети туннелей. Это приводит к пересыханию корней и угнетению роста рассады.

"Основная сложность в том, что матка скрыта глубоко под землей. Без ликвидации королевы колония восстановится за считанные недели, сколько бы рабочих особей вы ни уничтожили", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Дополнительный фактор риска — перенос семян сорняков. Муравьи запасают провизию в своих камерах, невольно заселяя чистые грядки дикоросами. Если не избавиться от муравьев своевременно, кислотность почвы на месте расположения гнезда вырастет до значений, критичных для большинства культур.

Профессиональные препараты против вредителей

Химические средства действуют быстро и нацелены на нервную систему насекомых. Системные инсектициды на основе диазинона парализуют вредителей. Важно выбирать препараты, которые рабочие особи успеют отнести в гнездо. Это позволяет отдать яд матке и личинкам.

Препарат Принцип действия Муравьед Гранулы или раствор для точечной обработки вскрытого муравейника. Гром-2 Микрогранулы длительного действия для внесения в почву. Абсолют Приманка в виде геля или пасты, которую насекомые несут в колонию.

"Работать с инсектицидами нужно только в безветренную погоду. Диазинон сохраняет активность в почве до трех недель, защищая посадки от повторного заселения", — отметил специально для Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Народные методы и органические способы

Сторонники экологического земледелия используют борную кислоту. Рецепт прост: яичный желток смешивают с 15 граммами порошка и скатывают шарики. Приманки расставляют на тропах. Муравьи съедают смесь, и кислота разрушает их хитиновый покров. Запахи — еще один инструмент контроля. Муравьи ориентируются по феромонным меткам на своих дорожках. Сильные ароматы чеснока, мяты, бархатцев или лаванды сбивают их с курса. Защита растений чесночным настоем помогает отогнать вредителей от стволов плодовых деревьев.

"Дрожжи вызывают брожение в организме насекомого. Если смешать их с вареньем, получится эффективная ловушка, не отравляющая грунт в теплице", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Для радикального избавления без химии практикуют перенос гнезда. Рано утром, пока все особи внутри, муравейник выкапывают и переносят в лес в закрытой емкости. Старое место проливают горячей водой, чтобы ликвидировать остатки личинок.

Ответы на популярные вопросы о муравьях

Поможет ли обычный кипяток на грядках?

Горячая вода эффективна только на пустых участках или дорожках. Возле корней растений ее использовать нельзя, так как кипяток сварит корневую систему культур.

Как остановить муравьев, которые ползут по деревьям?

Используйте ловчие пояса. Клейкая лента или барьер из садовой смолы не даст насекомым подняться к верхушкам для расселения тли.

Опасно ли соседство муравьев для построек?

Да, рыжие лесные муравьи могут устраивать гнезда в деревянных конструкциях, превращая бревна со временем в труху.