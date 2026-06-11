Сплошные джунгли из ботвы: радикальная мера заставит огурцы массово завязывать плоды

Огромное количество пустоцвета и бесконечные зеленые джунгли вместо хрустящих плодов — классическая проблема дачников, которые игнорируют формирование огуречного куста. У большинства привычных пчелоопыляемых сортов женские цветки, дающие завязь, практически не образуются на главном стебле, из-за чего растение тратит все силы на рост ботвы, а не на урожай. Без своевременной прищипки вы рискуете оставить грядки пустыми, даже если используете мощные стимуляторы роста.

Фото: Фото предоставлено Pravda.Ru Романом Едигаровым is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Июньский результат: завязи огурцов прут как сумасшедшие

Технология прищипки пчелоопыляемых сортов

Если на ваших огурцах лиана уже перевалила за метр, а плодов нет, значит, растение бросает все ресурсы в точку роста основного стебля. Чтобы перенаправить питание к плодовым почкам, необходимо принудительно стимулировать ветвление. Для пчелоопыляемых сортов это критически важно: основные завязи у них формируются только на боковых побегах.

"Прищипка главного стебля после 8-го настоящего листа буквально заставляет огурец проснуться. Растение испытывает стресс и экстренно выбрасывает боковые плети из пазух нижних листьев, на которых и закладывается основной урожай", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Алгоритм прост: дождитесь появления 8-9 полноценных листьев. Найдите верхушку и аккуратно удалите точку роста пальцами или чистым секатором. Важно оставить 3-4 наиболее крепких боковых побега, которые пойдут в рост после процедуры. Все остальные мелкие отростки лучше убрать, чтобы не загущать куст и не создавать среду для развития грибковых заболеваний.

Особенности ухода за партенокарпиками

Самоопыляемые гибриды требуют иного подхода. Их селекционно приучили плодоносить на основном стебле, поэтому радикальная обрезка верхушки им не нужна. Такие растения обычно ведут в один стебель. Боковые плети здесь тоже прищипывают, но делают это коротко — над вторым листом, чтобы они не забирали энергию у центрального проводника.

"Часто дачники путают гибриды с сортовыми растениями. Если на упаковке написано 'партенокарпический', не трогайте центральную плеть, иначе лишитесь части урожая. Для них актуально только ослепление нижних узлов", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Для определения правильной схемы формирования всегда изучайте описание сорта. Пчелоопыляемые растения на старте развития часто получают натуральное питание, которое укрепляет корень, но без обрезки даже идеальный грунт не гарантирует обилия огурцов. Иногда вместо химии помогает подкормка черным хлебом, которая активирует почвенную микрофлору в период формирования завязей.

Сроки проведения работ и обязательные подкормки

Любые манипуляции с плетями нужно проводить строго утром в сухую и ясную погоду. Это необходимо, чтобы ранки на стеблях успели затянуться под солнцем до вечерней прохлады и влажности, когда риск заражения гнилями максимален. После прищипки растение нуждается в поддержке для рывка в развитии боковых побегов.

"Сразу после прищипки дайте огурцам калий. Самый доступный вариант — настой древесной золы. Калий отвечает за крепость новых плетей и завязывание плодов. При этом поливайте строго под корень, избегая попадания воды на срезы", — отметил специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Если почва быстро пересыхает, используйте мульчирование почвы, чтобы сохранить стабильную влажность, необходимую для налива огурцов. Грамотный полив и подкормка золой помогут избежать горечи в плодах, которая часто возникает из-за температурного и водного стресса.

Тип огурца Рекомендация по формированию Пчелоопыляемый Прищипка главного стебля после 8-го листа Партенокарпический Ведение в 1 стебель, прищипка боковых побегов Запущенный куст Обрезка всех верхушек боковых плетей более 1 м

Как спасти запущенные посадки с пустоцветом

Если время упущено, плети вытянулись более чем на метр, а на грядке красуются только желтые цветы без завязей, придется проводить экстренную формировку. В этом случае нужно прищипнуть верхушки абсолютно всех боковых побегов. Это спровоцирует вторую волну роста мелких ответвлений, на которых еще могут успеть сформироваться плоды.

Параллельно стоит обратить внимание на общую гигиену сада. Часто завязи осыпаются не только из-за отсутствия формировки, но и из-за вредителей. Если на участке завелись муравьи, они могут разносить тлю, которая угнетает молодые побеги. Своевременное удаление муравейников и использование таких средств, как древесная зола или чесночные настои, поможет сохранить иммунитет растений.

Ответы на популярные вопросы о формировании огурцов

Когда лучше всего прищипывать огурцы?

Оптимальное время — раннее утро в сухой день. Растение должно быть полностью здоровым, а рана от прищипки должна подсохнуть до вечера.

Что будет, если не прищипывать пчелоопыляемые сорта?

Растение пустит все силы в рост центральной лианы. Вы получите много зелени, но очень мало плодов, так как женские цветки у таких сортов закладываются в основном на боковых ветвях.

Как понять, какой у меня сорт, если упаковка потеряна?

Посмотрите на цветы: если большинство из них простые (пустоцветы) и расположены на основном стебле, это пчелоопыляемый сорт. Если в каждой пазухе виден маленький огурчик — это партенокарпический гибрид.

Нужно ли подкармливать огурцы сразу после процедуры?

Да, желательно внести калийную подкормку (например, настой золы). Это поможет растению быстрее восстановиться и даст толчок для роста мощных боковых побегов с завязями.

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