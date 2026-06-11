Муравьи превращают сад в руины? Как устроить принудительный переезд для всей колонии

Вы выходите в сад, чтобы сорвать спелую ягоду или полюбоваться розами, и вдруг замечаете, что куст буквально облеплен тлей, а вокруг нее суетятся полчища муравьев. Эти крошечные "фермеры" могут превратить ухоженный участок в свои личные угодья, сводя на нет все ваши труды. Но не спешите опускать руки. Рассказываем, как перехитрить маленьких вредителей и навсегда вернуть контроль над грядками.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Муравьи

Профессиональные инсектициды

Работа с готовой "химией" требует точности. Разные препараты бьют по целям с разной скоростью — от двух часов до десяти дней.

Препарат Способ применения Гром-2 Рассыпать по дорожкам. Один пакет на 10-20 м² Великий воин Точечное нанесение капель у муравейника Муравьед Полив раствором (10 мл на 10 л). Одна ампула на 100 м²

"Химические агенты эффективны лишь при прямом попадании в гнездо. Поверхностные манипуляции дадут лишь временное отступление рабочих особей", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.

Народная "аптечка" садовода

Многие предпочитают составы на основе бытовых продуктов. Муравейники успешно нейтрализуют приманками из дрожжей, сахара, борной кислоты или яичного желтка.

Опрыскивание путей следования насекомых раствором уксуса или чесночным настоем дает защитный эффект. Аналогично действуют перец, молотая корица и древесная зола. Природные репелленты требуется обновлять каждые несколько дней, особенно после дождей.

"Народные методы пригодны для профилактики, однако они не уничтожают матку. Без ликвидации репродуктивного центра популяция восстановится за неделю", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова.

Тактика гуманного выселения

Перенос муравейника за пределы участка — самый экологичный метод, не требующий уничтожения насекомых.

Для успешного перемещения колонию аккуратно выкапывают и вывозят в лесной массив или поле. Важно захватить максимально глубокий слой земли, чтобы случайно не оставить матку на прежнем месте.

"Механическое изъятие муравейника — это радикальный, но действенный способ. При правильном подходе вы очистите грядки без использования токсичных соединений", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о борьбе с муравьями

Почему муравьи возвращаются?

Они ищут пищевые ресурсы. Пока на участке есть тля, муравьи будут возвращаться.

Безопасны ли химические приманки для урожая?

При использовании строго по инструкции препараты не попадают в плоды, но требуют предельной осторожности.

Как защитить деревья от муравьев?

Используйте клеевые пояса на стволах, которые перекрывают доступ "пастухов" к листве.

Нужно ли бороться с муравьями в лесной части участка?

Нет, там они выполняют роль санитаров и рыхлителей почвы.

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